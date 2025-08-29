Những điểm nóng kẹt xe tại TP.HCM lễ 2.9 người dân nên 'né'

Theo dự báo của Sở Xây dựng TP.HCM, lượng khách qua các đầu mối giao thông dịp đại lễ năm nay sẽ tăng cao so với năm trước. Tại sân bay Tân Sơn Nhất, mỗi ngày có thể tiếp nhận khoảng 125.000 lượt hành khách, tăng 6% so với cùng kỳ. Ga Sài Gòn dự kiến đón hơn 12.800 lượt khách/ngày, gấp đôi năm 2024. Các bến xe liên tỉnh cũng được ước tính phục vụ hơn 65.000 hành khách/ngày.

Các tuyến đường qua cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất vẫn là điểm nóng kẹt xe dịp lễ 2.9 ẢNH: NHẬT THỊNH

Đối với vận tải đường thủy, phà Cát Lái dự kiến có khoảng 60.000 lượt khách/ngày, phà Bình Khánh khoảng 32.000 lượt, còn tuyến phà Cần Giờ - Vũng Tàu tăng thêm khoảng 20%. Riêng tàu cao tốc tuyến TP.HCM - Vũng Tàu dự kiến đón 1.000 khách mỗi ngày. Trên tuyến metro số 1, số chuyến chạy sẽ được nâng từ 226 lên 264 lượt/ngày, hoạt động liên tục từ 5 giờ - 23 giờ.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng nhận định tình trạng ùn tắc có thể xảy ra tại các cửa ngõ thành phố và những khu vực đầu mối giao thông, đặc biệt là khu vực quanh sân bay Tân Sơn Nhất với các tuyến Trường Sơn, Cộng Hòa, vòng xoay Lăng Cha Cả và đoạn Phạm Văn Đồng nối Nguyễn Thái Sơn.

Khu vực bến xe Miền Đông cũ dễ xảy ra ùn ứ tại ngã tư Hàng Xanh, cầu Bình Triệu, giao lộ Đinh Bộ Lĩnh - Nguyễn Xí; bến xe Miền Đông mới có nguy cơ kẹt xe trên quốc lộ 1 và ngã ba Tân Vạn; bến xe Miền Tây thường xuyên áp lực tại vòng xoay An Lạc, quốc lộ 1, đường Võ Trần Chí và trục Kinh Dương Vương.

Các tuyến cửa ngõ ra vào thành phố cũng được đưa vào diện theo dõi đặc biệt, gồm nút giao An Phú, cầu Phú Mỹ, phà Cát Lái (hướng đông), quốc lộ 50, đường Trần Văn Giàu, cao tốc Bình Thuận - Chợ Đệm (hướng tây và tây nam).

Sở Xây dựng khuyến cáo người dân chủ động nắm thông tin giao thông để lập kế hoạch đi lại phù hợp, cân nhắc sử dụng phương tiện vận tải công cộng và tránh khung giờ cao điểm, khu vực có nguy cơ ùn tắc cao.

Các đơn vị được chỉ đạo tăng cường phương tiện tại các bến xe, ga tàu, sân bay; đồng thời điều chỉnh linh hoạt biểu đồ chạy xe buýt và metro để kết nối hiệu quả hơn với các đầu mối. Các tuyến buýt phục vụ sân bay, ga Sài Gòn và bến xe liên tỉnh sẽ tăng thêm khoảng 10% chuyến. Lực lượng chức năng sẽ thường trực điều tiết tại các vị trí trọng yếu, xử lý nghiêm tình trạng dừng đỗ trái phép, chèo kéo khách hay thu phí, tăng giá vé sai quy định.

Người dân khi cần hỗ trợ có thể gọi tổng đài 1022 hoặc theo dõi tình hình giao thông trực tuyến qua địa chỉ giaothong.hochiminhcity.gov.vn và ứng dụng TTGT. Với nhu cầu di chuyển bằng xe buýt, hành khách có thể tra cứu tại buyttphcm.com.vn hoặc ứng dụng MultiGo.

Các số điện thoại hỗ trợ được công bố cụ thể: Tại sân bay, liên hệ Cảng vụ hàng không miền Nam 0906.871.699 hoặc Cảng Tân Sơn Nhất (028) 38.485.634; đường sắt gọi Công ty CP Đường sắt Sài Gòn 0901.423.693; taxi có thể gọi Mai Linh (028) 38.277.979 - 1055 hoặc Vinasun (028) 38.272.727.

Các bến xe cũng bố trí đường dây nóng: Miền Đông mới 0373.501.501 - 0841.501.501; Miền Đông (028) 35.116.858; Miền Tây 1900.7373; An Sương (028) 37.180.257; ngã tư Ga (028) 22.378.686. Ngoài ra, các bến xe tại Bình Dương, Bàu Bàng, Bến Cát, An Phú, Phú Chánh, Vũng Tàu, Bà Rịa, Long Hải, Châu Đức, Xuyên Mộc đều công bố số điện thoại riêng phục vụ hành khách.

Với đường thủy, hành khách có thể liên hệ bến phà Cát Lái (028) 38.976.106, phà Bình Khánh (028) 37.829.095, buýt đường thủy số 1: 1900.636.830, tàu cao tốc Bạch Đằng - Vũng Tàu 0988.009.579 - 0901.449.888, phà biển Cần Giờ - Vũng Tàu (028) 37.861.555 và phà Cần Giờ - Cần Giuộc 0946.191.577.