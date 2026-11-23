Nhiều địa điểm miễn phí tham quan

Theo Thông tư 167/2026/TT-BTC của bộ Tài chính, có 13 địa điểm được miễn phí tham quan vào Ngày văn hóa Việt Nam, gồm 8 bảo tàng, 1 di tích lịch sử và 4 vườn quốc gia.

Nhóm bảo tàng bao gồm: Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (Hà Nội), Bảo tàng Lịch sử quốc gia (Hà Nội), Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội), Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (Hà Nội), Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (Hà Nội), Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam (Thái Nguyên), Bảo tàng Hải Dương học (Khánh Hòa), Bảo tàng Yersin (Khánh Hòa).

Đối với hệ thống vườn quốc gia, chính sách miễn phí được áp dụng tại Vườn quốc gia Tam Đảo (Phú Thọ), Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình), Vườn quốc gia Bạch Mã (TP.Huế) và Vườn quốc gia Yok Đôn (Đắk Lắk).

Còn với di tích lịch sử, Dinh Độc Lập (TP.HCM) là địa điểm duy nhất nằm trong danh sách 13 điểm miễn phí theo thông tư.

Ngày 24.11 hằng năm kể từ năm nay, du khách được miễn phí tham quan dinh Độc Lập ẢNH: LÊ NAM

Cơ hội tiếp cận văn hóa, di sản

Tại Hà Nội, 6 điểm di tích thuộc khu vực hồ Hoàn Kiếm và phố cổ được thông báo miễn phí vé tham quan, gồm Đền Bạch Mã (76 Hàng Buồm), Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật (22 Hàng Buồm), Ngôi nhà Di sản (87 Mã Mây), Di tích số 28 Hàng Buồm, Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội (50 Đào Duy Từ) và Đình Kim Ngân (42 Hàng Bạc).

Ngoài ra, Việt Phủ Thành Chương cũng thông báo mở cửa miễn phí trong ngày 24.11, mang đến thêm lựa chọn khám phá không gian kiến trúc và văn hóa truyền thống.

Việt Phủ Thành Chương mở cửa miễn phí đón khách tham quan trong Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11 ẢNH: THỦY LÊ

Tại Đà Nẵng, ba bảo tàng trên địa bàn sẽ miễn phí vé tham quan trong ngày 24.11, gồm Bảo tàng Đà Nẵng, Bảo tàng Đà Nẵng - cơ sở 2 và Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng. Các địa điểm nằm tại số 42 Bạch Đằng, số 281 Phan Bội Châu và số 78 Lê Duẩn; Bảo tàng Đà Nẵng còn có địa chỉ tham quan tại số 31 Trần Phú theo thông tin của đơn vị.

Dịp này, Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật, giới thiệu nghề truyền thống và di sản các dân tộc. Chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam, Ngày Văn hóa Việt Nam và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết dân tộc năm 2026 diễn ra từ ngày 18 - 30.11.

Tại Huế, công dân Việt Nam được miễn phí vé tham quan các điểm di tích thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế trong ngày 23.11 gồm: Đại nội Huế, lăng Gia Long, lăng Minh Mạng, lăng Tự Đức, lăng Khải Định, lăng Thiệu Trị, lăng Đồng Khánh, lăng Dục Đức, điện Hòn Chén, cung An Định, Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế... Riêng di tích Hải Vân Quan áp dụng chính sách miễn phí trong hai ngày 23 và 24.11.

Du khách Việt Nam được tham quan di tích Huế miễn phí ngày 23.11 ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ở Thanh Hóa, Thành Nhà Hồ và Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh cũng được thông báo miễn phí tham quan trong dịp này. Đây là hai địa điểm gắn với những dấu mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc, đồng thời lưu giữ nhiều giá trị kiến trúc, văn hóa và di sản.

Tại Đồng Nai, khi tham quan Vườn quốc gia Cát Tiên, du khách được miễn phí vé tham quan khu Ramsar Bàu Sấu từ ngày 23 - 29.11. Đây là vùng đất ngập nước nổi tiếng với hệ sinh thái đa dạng, trong đó có loài cá sấu Xiêm. Chính sách miễn phí áp dụng tại khu vực Bàu Sấu, không đồng nghĩa với việc miễn phí toàn bộ hoạt động tham quan tại Vườn quốc gia Cát Tiên.

Bảo tàng TP.HCM tổ chức workshop trải nghiệm nghề truyền thống

Tại TP.HCM, Bảo tàng TP.HCM (65 Lý Tự Trọng, phường Sài Gòn) tổ chức chuỗi workshop từ ngày 20 - 24.11, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam. Các hoạt động không thu thêm phí đối với khách đã mua vé vào cổng; riêng học sinh, sinh viên được miễn vé tham quan nên có thể trực tiếp tham gia trải nghiệm.

Trong khuôn khổ chương trình Tuần lễ Khai hội Văn hóa - Khởi sắc Tinh hoa, khách tham quan có thể thử sức với nhiều hoạt động như thắt lá dừa nghệ thuật, vẽ heo đất, trang trí nón lá, quạt giấy và mặc trang phục truyền thống. Đáng chú ý, tại khu vực giới thiệu nghề đóng guốc Bình Dương, khách còn được trải nghiệm làm guốc và tìm hiểu sản phẩm thủ công của địa phương.

Bên cạnh các workshop, bảo tàng còn tổ chức biểu diễn nghệ thuật vào buổi tối và triển lãm Dấu xưa nét nay, giới thiệu những sáng tạo của nghệ nhân trẻ trên nền tảng giá trị truyền thống. Bên cạnh đó, nhiều chương trình nghệ thuật cũng được tổ chức như Triển lãm mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh - Văn hóa sáng tạo, kiến tạo tương lai diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM và Công viên Lam Sơn từ ngày 22 - 24.11; chương trình Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - Sắc màu văn hóa Việt (ngày 22 - 24.11, tại đường đi bộ Nguyễn Huệ); chương trình trình chiếu mapping tiếp tục diễn ra trước trụ sở UBND Thành phố (ngày 23.11)…

Với nhiều lựa chọn từ bảo tàng, di tích lịch sử, danh thắng thiên nhiên đến chuỗi workshop và chương trình nghệ thuật, dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11 là cơ hội để người dân tiếp cận gần hơn với những giá trị văn hóa, di sản của đất nước.