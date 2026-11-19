Ngày 19.11, thông tin từ Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế cho biết đơn vị mở cửa miễn phí tham quan di tích cho du khách là công dân Việt Nam nhân Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23.11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11). Chính sách này được thực hiện theo các nghị quyết của HĐND thành phố Huế.

Di tích Huế mở cửa miễn phí tham quan di tích cho du khách là công dân Việt Nam nhân Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23.11) ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Cụ thể, trong ngày 23.11, người dân địa phương và du khách nội địa được miễn phí vé tham quan các điểm thuộc Quần thể di tích cố đô Huế, gồm: Đại nội Huế, lăng Gia Long, lăng Minh Mạng, lăng Tự Đức, lăng Khải Định, lăng Thiệu Trị, lăng Đồng Khánh, lăng Dục Đức, điện Hòn Chén, cung An Định, Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế... Riêng ngày 24.11, du khách được miễn phí tham quan di tích Hải Vân Quan nhân Ngày Văn hóa Việt Nam.

Hằng năm, thành phố Huế miễn phí tham quan di tích cho người Việt Nam vào 5 ngày: mồng 1 Tết Nguyên đán, kỷ niệm Ngày giải phóng Huế (26.3), Ngày Cách mạng Tháng Tám (19.8), Ngày Quốc khánh (2.9) và Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23.11).

Ngày 24.11, du khách được miễn phí tham quan di tích Hải Vân Quan ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Trong dịp này, Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế tổ chức nhiều hoạt động tại không gian di sản để phục vụ khách tham quan và trải nghiệm, như: trò chơi cung đình và dân gian; triển lãm thơ vua Thiệu Trị ứng dụng công nghệ số; bế mạc trại sáng tác "Mỹ thuật và di sản" cùng triển lãm tranh phong cảnh Huế; cuộc thi thư pháp chữ Hàn Quốc tại Huế và chương trình giao lưu văn hóa Việt - Hàn...

Như Thanh Niên đã đưa tin, từ ngày 14.11, UBND thành phố Huế ban hành chính sách giảm phí tham quan tại một số điểm thuộc Quần thể di tích cố đô Huế nhằm kích cầu du lịch.

Cụ thể, những du khách trong nước và quốc tế sử dụng dịch vụ khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế đạt chuẩn được UBND thành phố Huế phê duyệt trên địa bàn được giảm 30% phí tham quan. Danh sách gồm: Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế, Bệnh viện đa khoa quốc tế Huế, Bệnh viện Trường đại học Y - Dược Huế, Bệnh viện Y học cổ truyền...

Du khách tham quan di tích lăng Vua Minh Mạng ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Khách đi các tuyến giao thông du lịch mới đến Huế gồm đường sắt cố đô Huế - Phong Nha (2 chiều) và tàu du lịch di sản đầu máy hơi nước Huế - Đà Nẵng (2 chiều) được giảm 50% phí tham quan đến hết ngày 31.5.2027.

Với các đường bay mới đến thành phố Huế (nội địa, quốc tế, chuyến bay thuê chuyến và chuyến bay thường lệ), du khách được giảm 50% phí tham quan đến hết ngày 31.12.2027. Quy định này không áp dụng cho các đường bay đang khai thác được tăng tần suất.

Chính sách giảm phí có hiệu lực từ ngày 14.11.2026, áp dụng tại các điểm: Đại nội Huế, lăng vua Thiệu Trị, lăng vua Dục Đức, lăng vua Đồng Khánh và Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế.