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    Ai được giảm 50% phí tham quan các di tích ở Huế?

    Lê Hoài Nhân
    Lê Hoài Nhân
    UBND thành phố Huế vừa ban hành chính sách giảm phí tham quan một số điểm di tích thuộc quần thể di tích cố đô Huế, áp dụng cho du khách sử dụng dịch vụ y tế, tàu di sản, đường bay...

    Ngày 15.11, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết UBND thành phố Huế vừa ban hành văn bản quy định giảm phí tham quan một số di tích lịch sử văn hóa thuộc quần thể di tích cố đô Huế. Việc giảm giá vé tham quan di tích nằm trong chiến lược kích cầu du lịch của thành phố.

    Ai được giảm 50% phí tham quan các di tích ở Huế?- Ảnh 1.

    Du khách tham quan Đại nội Huế

    ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

    Cụ thể, du khách trong nước và quốc tế sử dụng dịch vụ khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn, như: Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện quốc tế Trung ương Huế, Bệnh viện đa khoa quốc tế Huế, Bệnh viện Trường đại học Y - dược Huế, Bệnh viện Y học cổ truyền và các cơ sở đạt chuẩn được UBND thành phố Huế phê duyệt... sẽ được giảm 30% phí tham quan.

    Bên cạnh đó, đối với du khách sử dụng các tuyến giao thông du lịch mới đến Huế gồm tuyến đường sắt cố đô Huế - Phong Nha (2 chiều) và tuyến tàu du lịch di sản đầu máy hơi nước Huế - Đà Nẵng (2 chiều), mức giảm phí tham quan áp dụng là 50%. Chính sách này có thời hạn áp dụng đến hết ngày 31.5.2027.

    Riêng với các đường bay mới đến thành phố Huế bao gồm đường bay nội địa, quốc tế, chuyến bay thuê chuyến và chuyến bay thường lệ, du khách được hưởng mức giảm 50% phí tham quan đến hết ngày 31.12.2027. Quyết định này không áp dụng đối với các đường bay đang khai thác được tăng tần suất.

    Ai được giảm 50% phí tham quan các di tích ở Huế?- Ảnh 2.

    Du khách tham quan điện Kiến Trung bên trong Đại nội Huế

    ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

    Các điểm di tích nằm trong danh mục áp dụng mức giảm phí, bao gồm: Đại nội Huế, lăng vua Thiệu Trị, lăng vua Dục Đức, lăng vua Đồng Khánh và Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế. Quyết định có hiệu lực từ ngày 14.11.2026.

    UBND TP.Huế giao Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế chủ trì, phối hợp với Sở VH-TT-DL, các cơ quan, đơn vị quản lý, khai thác tuyến giao thông du lịch mới và các tổ chức liên quan triển khai thực hiện. Các đơn vị có trách nhiệm xây dựng quy trình xác nhận đối tượng và điều kiện được hưởng chính sách giảm phí theo hướng đơn giản, thuận tiện, công khai, minh bạch, bảo đảm đúng đối tượng và quy định.

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