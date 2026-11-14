Chợ xưa, xe cổ xuất hiện ở phường Tân Định, nơi có di tích Biệt động Sài Gòn

Sáng 14.11, UBND, UB MTTQ VN phường Tân Định phối hợp với Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định tổ chức không gian giao lưu văn hóa cộng đồng chủ đề "Giữ gìn bản sắc - Gắn kết nghĩa tình" tại ngày hội liên khu phố 1, 2, 3 trên đường Đặng Dung, hưởng ứng ngày Văn hóa Việt Nam và ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với tuần lễ Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Tham dự ngày hội có bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Phó chủ tịch nước; bà Tô Thị Bích Châu, nguyên Phó chủ tịch UB MTTQ VN; ông Dương Anh Đức, Bí thư Đảng ủy các trường đại học, cao đẳng TP.HCM; ông Lê Đức Thanh, Bí thư, Chủ tịch HĐND phường Tân Định, cùng các nhân chứng Biệt động Sài Gòn và du khách và người dân địa phương.

Tham dự ngày hội tại phường Tân Định có các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng lãnh đạo TP.HCM và địa phương ẢNH: PHẠM HỮU

Các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng lãnh đạo TP.HCM, địa phương cùng các cựu chiến sĩ Biệt động Sài Gòn tham quan, giao lưu tại di tích Biệt động Sài Gòn ẢNH: PHẠM HỮU

Ông Lê Đức Thanh, Bí thư, Chủ tịch HĐND phường Tân Định phát biểu tại ngày hội ẢNH: PHẠM HỮU

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Đức Thanh, Bí thư, Chủ tịch HĐND phường Tân Định gửi lời chào mừng đại biểu và người dân tham gia ngày hội. Ông Thanh cho rằng ngày hội không chỉ là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang, khẳng định bản sắc văn hóa địa phương, mà còn là cơ hội để nhìn lại những công việc đã làm được và thẳng thắn chia sẻ những điều còn trăn trở nhằm chung tay xây dựng các khu phố ngày càng đáng sống.

Ông Thanh cũng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ cơ sở và sự đồng thuận của nhân dân trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đại diện lãnh đạo phường biểu dương những kết quả thiết thực từ các khu phố.

Tại chương trình, điểm nhấn chính là không gian văn hóa chợ xưa, được tái hiện với ba khu vực chính gồm quầy nón lá, quầy guốc mộc và quầy hàng xưa. Lấy cảm hứng từ hình ảnh những khu chợ Sài Gòn trong thập niên 1960 – 1970, không gian giới thiệu các sản phẩm, vật dụng quen thuộc, gắn với đời sống sinh hoạt và hoạt động mua bán của người dân đô thị một thời.

Không gian trưng bày các hiện vật tái hiện ký ức xưa tại đường Đặng Dung ẢNH: PHẠM HỮU

Xe Citroen NEC- 345 từng chở các chiến sĩ đội 5 Biệt động Sài Gòn tấn công Dinh Độc Lập trong Tết Mậu Thân 1968 ẢNH: YẾN NHI

Bà Vũ Thị Huế cùng bà Nguyễn Thị Gương, cựu chiến sĩ tình báo Biệt động Sài Gòn tham gia ngày hội ẢNH: PHẠM HỮU

Bên cạnh đó là không gian trưng bày tư liệu, hình ảnh và triển lãm số giới thiệu về ngày Văn hóa Việt Nam, lịch sử hình thành, phát triển địa phương, các di tích, địa danh, nhân vật, công trình kiến trúc, nét sinh hoạt văn hóa và đời sống cộng đồng trên địa bàn phường Tân Định.

Giới thiệu các giá trị lịch sử, văn hóa tiêu biểu, trong đó có di tích lịch sử "Cơ sở hoạt động bí mật của lực lượng Biệt động Sài Gòn - Gia Định" tại 113A đường Đặng Dung.

Bên cạnh đó, ngày hội còn thu hút sự chú ý lớn khi trưng bày bộ sưu tập nhiều xe cổ gắn liền với lịch sử của lực lượng Biệt động Sài Gòn, mang lại không gian trải nghiệm hoài niệm hoài cổ cho đông đảo cựu chiến binh và giới trẻ.

Thông qua bài trí đã tái hiện một phần diện mạo chợ xưa, đưa những hình ảnh quen thuộc của đời sống đô thị trong quá khứ trở lại gần hơn với công chúng. Đây cũng là dịp để các thế hệ cùng chia sẻ ký ức, tìm hiểu về nếp sống và văn hóa tiêu dùng của người Sài Gòn qua từng giai đoạn lịch sử.

Những chiếc ô tô cổ cũng được mang đến, tái hiện không gian Sài Gòn xưa ẢNH: YẾN NHI

Bên cạnh đó là không gian lễ hội "Sắc màu Văn hóa Việt Nam" ẢNH: YẾN NHI