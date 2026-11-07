Cây đa di sản khổng lồ ôm miếu cổ ở Huế, khách qua đường thích thú check-in

Nằm bên quốc lộ 1, đoạn qua khu vực Đá Bạc (xã Lộc An, TP.Huế), cây đa cổ thụ hàng trăm năm tuổi gây ấn tượng với dáng vẻ bề thế, tán lá rộng và bộ rễ khổng lồ ôm trọn những khối đá cùng ngôi miếu cổ dưới gốc.

Không chỉ là điểm nhấn cảnh quan bên tuyến giao thông huyết mạch, cây đa còn trở thành nơi dừng chân quen thuộc của người dân và du khách mỗi khi qua khu vực này.

Vừa đổ hết đèo Mũi Né, hình ảnh cây đa khổng lồ sẽ hiện ra ngay bên phải đường ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Cây đa lớn nằm bên quốc lộ 1 ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Anh Trần Minh Lực (36 tuổi, người dân xã Chân Mây - Lăng Cô) cho biết mỗi khi có việc lên trung tâm TP.Huế, anh thường ghé lại nghỉ ngơi, uống nước dưới gốc đa.

"Ngồi ở đây, tôi được tận hưởng không khí trong lành và làn gió mát từ đầm Cầu Hai thổi vào, cảm giác rất thư thái", anh Lực chia sẻ.

Cây đa Đá Bạc cổ thụ uy nghi tỏa bóng mát bên tuyến quốc lộ 1, trở thành điểm dừng chân quen thuộc cho người dân và du khách ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Dưới gốc cây là những hòn đá lớn ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Theo tư liệu lịch sử, cây đa Đá Bạc có tuổi đời khoảng 300 năm, cao hơn 27 m, tán rộng khoảng 50 m. Bộ rễ cây ôm lấy khối đá có chu vi khoảng 30 m, tạo nên hình dáng đặc biệt.

Qua lời kể của người dân, cây được trồng từ thế kỷ 17 - 18, với mục đích đánh dấu ranh giới đầu và cuối làng. Ngay dưới gốc đa là ngôi miếu được xây dựng cách đây khoảng 120 năm, thờ Bà Thủy. Người dân thường đến đây cầu mong bình an, mưa thuận gió hòa và những chuyến ra khơi thuận lợi.

Năm 2016, cây đa Đá Bạc được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và môi trường Việt Nam công nhận là Cây di sản Việt Nam. Trước đó, năm 1991, khu vực này cùng Ngã ba Ròng Bò được Bộ VH-TT-DL công nhận là Di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia.

Những năm gần đây, chính quyền địa phương xây dựng bến thuyền du lịch tại khu vực này. Từ gốc đa, du khách có thể phóng tầm mắt ra đầm Cầu Hai, ngắm cảnh sông nước và con đường dẫn ra bến thuyền. Không gian thoáng đãng cũng thu hút nhiều bạn trẻ đến tham quan, chụp ảnh.

Ông Hoàng Nam (43 tuổi, du khách đến từ Hà Nội) cho biết ông tình cờ dừng chân tại đây sau khi vượt đèo và bất ngờ trước cảnh quan của cây đa cổ thụ cùng ngôi miếu nép dưới bộ rễ lớn.

"Nhìn ra đầm Cầu Hai mênh mông, lộng gió ngay trước mặt thực sự là một trải nghiệm thú vị. Không phải cung đường nào cũng có được cảnh quan như vậy", ông Nam chia sẻ.

Những bộ rễ cây đa to lớn trườn quanh các khối đá hoa cương, tạo nên hình thù độc đáo và đẹp mắt ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Người dân và lữ khách thường dừng chân dưới gốc đa râm mát để nghỉ ngơi, tránh cái nắng gay gắt của miền Trung ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ngôi miếu cổ kính được xây dựng cách đây 120 năm nằm gọn trong "vòng tay" của bộ rễ cây đa khổng lồ ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Bộ rễ lớn cắm sâu vào lòng đất ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Cây đa Đá Bạc có tuổi đời khoảng 300 năm, với chiều cao hơn 27 m và phần tán lá rộng bao trùm cả một góc đường ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Nơi đây được ghi nhận là Cây di sản Việt Nam vào năm 2016 nhờ giá trị lịch sử và cảnh quan lâu đời ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Nhìn ra từ gốc đa cổ thụ là khung cảnh đầm Cầu Hai mênh mông, xanh ngát và lộng gió ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Một góc đầm Cầu Hai nhìn từ trên cao ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Con đường dài hướng thẳng ra đầm Cầu Hai tạo nên góc nhìn vô cực ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Con đường cùng bến thuyền nhìn từ trên cao ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN