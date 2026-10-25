2 cây đa cổ thụ ven quốc lộ 1 được giữ lại khi làm đường song hành

Thời sự2 cây đa cổ thụ ven quốc lộ 1 được giữ lại khi làm đường song hànhLê Lâm- lelambtn@gmail.com 25/10/2026 04:20 GMT+7 Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC1Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vnBƯỚC2Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải.Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi!LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Hai cây đa cổ thụ, ước tính có tuổi đời cả 100 năm đã được chính quyền địa phương giữ lại khi làm đường song hành quốc lộ 1. Đây là hai cây đa cổ thụ nằm cạnh quốc lộ 1, đoạn ngã ba Cây Gáo, thuộc phường Trảng Bom (thành phố Đồng Nai).Hai cây đa cổ thụ nằm cạnh quốc lộ 1 đoạn qua phường Trảng Bom (thành phố Đồng Nai)ẢNH: LÊ LÂMKhông ai biết tuổi cụ thể nhưng ước tính cũng cả 100 nămẢNH: LÊ LÂMHai cây đa này có đường kính 6 m, cao khoảng 20 m, ước chừng khoảng 10 người ômẢNH: LÊ LÂMĐáng chú ý, khu vực này có dự án đường song hành ven quốc lộ 1 do UBND phường Trảng Bom làm chủ đầu tư. Hai cây đa nằm trong vùng dự án nhưng đã được chính quyền giữ lạiẢNH: LÊ LÂMÔng Lê Ngọc Tiên, Chủ tịch UBND phường Trảng Bom, cho biết tuy hai cây đa này chưa được công nhận là cây di sản hay gắn với di tích gì, nhưng đã sống lâu đời ở khu vực đó, tỏa bóng xanh mát nên chính quyền quyết định giữ lạiẢNH: LÊ LÂMTheo Chủ tịch UBND phường Trảng Bom đoạn đường khi đi qua hai gốc đa sẽ "nắn" lại một chút để tránh, cũng tại vị trí này sẽ cải tạo thành tiểu cảnh công viênẢNH: LÊ LÂMÔng Lê Ngọc Tiên, Chủ tịch UBND phường Trảng Bom, cho biết thêm trước đây ở giữa hai cây đa là căn nhà được xây từ thời Pháp. Khoảng năm 2016, nước Pháp có gửi thư về thông báo căn nhà đã đủ 100 tuổi, hết hạn sử dụng. Do căn nhà cũng đã hư hỏng nhiều nên phường Trảng Bom đã tháo dỡ, phá bỏẢNH: LÊ LÂM Tin liên quan Cổ thụ phủ xanh Trà Vinh như 'Đà Lạt ở miền Tây' lập kỷ lục trong lànhĐến trung tâm đô thị Trà Vinh (phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long) ai nấy đều ấn tượng bởi những hàng cây cổ thụ cao vút, tán lá đan xen tạo thành những mái vòm xanh mát phủ kín nhiều tuyến đường. Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. Bình luận (0) Gửi bình luậnQuan tâm nhấtMới nhấtXem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề cây đa cổ thụ quốc lộ 1 phường Trảng Bom Đường Song Hành thành phố Đồng Nai
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