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    2 cây đa cổ thụ ven quốc lộ 1 được giữ lại khi làm đường song hành

    Lê Lâm
    Lê Lâm
    Hai cây đa cổ thụ, ước tính có tuổi đời cả 100 năm đã được chính quyền địa phương giữ lại khi làm đường song hành quốc lộ 1.

    Đây là hai cây đa cổ thụ nằm cạnh quốc lộ 1, đoạn ngã ba Cây Gáo, thuộc phường Trảng Bom (thành phố Đồng Nai).

    2 cây đa cổ thụ ven quốc lộ 1 được giữ lại khi làm đường song hành - Ảnh 1.

    Hai cây đa cổ thụ nằm cạnh quốc lộ 1 đoạn qua phường Trảng Bom (thành phố Đồng Nai)

    ẢNH: LÊ LÂM

    2 cây đa cổ thụ ven quốc lộ 1 được giữ lại khi làm đường song hành - Ảnh 2.

    Không ai biết tuổi cụ thể nhưng ước tính cũng cả 100 năm

    ẢNH: LÊ LÂM

    2 cây đa cổ thụ ven quốc lộ 1 được giữ lại khi làm đường song hành - Ảnh 3.

    Hai cây đa này có đường kính 6 m, cao khoảng 20 m, ước chừng khoảng 10 người ôm

    ẢNH: LÊ LÂM

    2 cây đa cổ thụ ven quốc lộ 1 được giữ lại khi làm đường song hành - Ảnh 4.

    Đáng chú ý, khu vực này có dự án đường song hành ven quốc lộ 1 do UBND phường Trảng Bom làm chủ đầu tư. Hai cây đa nằm trong vùng dự án nhưng đã được chính quyền giữ lại

    ẢNH: LÊ LÂM

    2 cây đa cổ thụ ven quốc lộ 1 được giữ lại khi làm đường song hành - Ảnh 5.

    Ông Lê Ngọc Tiên, Chủ tịch UBND phường Trảng Bom, cho biết tuy hai cây đa này chưa được công nhận là cây di sản hay gắn với di tích gì, nhưng đã sống lâu đời ở khu vực đó, tỏa bóng xanh mát nên chính quyền quyết định giữ lại

    ẢNH: LÊ LÂM

    2 cây đa cổ thụ ven quốc lộ 1 được giữ lại khi làm đường song hành - Ảnh 6.

    Theo Chủ tịch UBND phường Trảng Bom đoạn đường khi đi qua hai gốc đa sẽ "nắn" lại một chút để tránh, cũng tại vị trí này sẽ cải tạo thành tiểu cảnh công viên

    ẢNH: LÊ LÂM

    2 cây đa cổ thụ ven quốc lộ 1 được giữ lại khi làm đường song hành - Ảnh 7.

    Ông Lê Ngọc Tiên, Chủ tịch UBND phường Trảng Bom, cho biết thêm trước đây ở giữa hai cây đa là căn nhà được xây từ thời Pháp. Khoảng năm 2016, nước Pháp có gửi thư về thông báo căn nhà đã đủ 100 tuổi, hết hạn sử dụng. Do căn nhà cũng đã hư hỏng nhiều nên phường Trảng Bom đã tháo dỡ, phá bỏ

    ẢNH: LÊ LÂM



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