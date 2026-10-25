2 cây đa cổ thụ ven quốc lộ 1 được giữ lại khi làm đường song hành

Ông Lê Ngọc Tiên, Chủ tịch UBND phường Trảng Bom, cho biết thêm trước đây ở giữa hai cây đa là căn nhà được xây từ thời Pháp. Khoảng năm 2016, nước Pháp có gửi thư về thông báo căn nhà đã đủ 100 tuổi, hết hạn sử dụng. Do căn nhà cũng đã hư hỏng nhiều nên phường Trảng Bom đã tháo dỡ, phá bỏ