Cơ hội được ngắm Phong Nha - Kẻ Bàng từ trên dù lượn

Ngày 5.11, Công ty TNHH Jungle Boss cho biết doanh nghiệp vừa nhận được văn bản của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị về việc chấp thuận chủ trương tổ chức hoạt động bay dù lượn tại khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng, xã Phong Nha.

Theo kế hoạch, hoạt động dự kiến diễn ra từ ngày 24.11.2026 đến 30.12.2027, nhằm hưởng ứng Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị năm 2026 và Năm Du lịch quốc gia 2027. Đây được kỳ vọng là sản phẩm du lịch mới, góp phần đa dạng hóa trải nghiệm, thu hút du khách đến với Phong Nha - Kẻ Bàng. Toàn bộ kinh phí tổ chức do Jungle Boss tự bảo đảm.

Một góc khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng nhìn từ trên cao ẢNH: JUNGLE BOSS

UBND tỉnh yêu cầu doanh nghiệp hoàn thiện phương án tổ chức, xác định cụ thể khu vực cất, hạ cánh, phạm vi và thời gian bay; đồng thời thực hiện đầy đủ các thủ tục xin phép theo quy định. Các điều kiện về nhân lực chuyên môn, phương tiện, trang thiết bị, cứu hộ, cứu nạn, bảo hiểm và xử lý tình huống khẩn cấp phải được bảo đảm trước khi hoạt động.

Đáng chú ý, văn bản chấp thuận chủ trương không thay thế các giấy phép chuyên ngành. Jungle Boss chỉ được triển khai bay dù lượn sau khi hoàn tất các thủ tục và được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, chấp thuận. Hoạt động cũng phải bảo đảm không ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, hàng không, cảnh quan và môi trường khu vực.

Dù lượn được đối tác của Công ty TNHH Jungle Boss tổ chức bay thử nghiệm tại Phong Nha vào năm 2025 ẢNH: FLYHIGH VIET NAM

Dù lượn bay trên vùng trời Phong Nha ẢNH: FLYHIGH VIET NAM

UBND tỉnh giao Sở VH-TT-DL chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra điều kiện tổ chức, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao theo quy định. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được giao hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục đề nghị Cục Tác chiến (Bộ Tổng tham mưu) cấp phép hoạt động bay.

Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và UBND xã Phong Nha phối hợp hỗ trợ địa điểm, quản lý địa bàn, bảo đảm an ninh trật tự và vệ sinh môi trường. Trong quá trình tổ chức, nếu phát hiện nguy cơ mất an toàn hoặc ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội và môi trường, doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.