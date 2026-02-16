Sát tết, du khách vẫn đổ về Cần Giờ bay dù lượn, khinh khí cầu

Những ngày cuối cùng của năm Ất Tỵ, Cần Giờ rực rỡ sắc màu với những khinh khí cầu khổng lồ, những cánh dù lượn cờ đỏ sao vàng chao liệng trên bầu trời lộng gió.

Nhiều gia đình chọn Lễ hội xuân Cần Giờ - Green Paradise Tet Fest (Tết ở thiên đường xanh) là điểm hẹn sum vầy, đôi lứa trao yêu thương. Trong đó, hoạt động bay dù lượn và khinh khí cầu trở thành sản phẩm đắt hàng nhất.

Dàn khinh khí cầu rực sắc neo mình giữa nền trời xanh trở thành phông nền “tuyệt đối điện ảnh” cho hàng trăm bức ảnh siêu độc mùa tết 2026

Có mặt tại Vinhomes Green Paradise ngay sau lễ tình nhân 14.2, gia đình chị Vũ Minh Điệp (đến từ Hà Nội) vô cùng hào hứng trước không khí tưng bừng, ngập tràn sắc xuân tại biển Cần Giờ. Chị Điệp kể, chị đọc trên báo thấy năm nay lần đầu tiên Cần Giờ tổ chức lễ hội xuân hoành tráng, sau đó thấy rất nhiều người "khoe" trên mạng xã hội được bay dù lượn tại Cần Giờ. Gia đình chị đã lập tức thay đổi kế hoạch đi chơi nhà họ hàng ở Đồng Nai để tới xã đảo trước tết.

Hàng nghìn người đổ về Cần Giờ vui hội xuân chưa từng có

"Đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt chứng kiến nhiều khinh khí cầu ngay tại TP.HCM đến như thế. Khoảnh khắc những quả khinh khí cầu khổng lồ được bơm căng, từ từ rời mặt đất rất đặc biệt. Trên nền trời xanh, không khí trong lành, trong gió biển, hàng chục quả khinh khí cầu với nhiều màu sắc nổi bật tạo nên bức tranh xuân sống động, hiếm thấy trong các lễ hội tết truyền thống. Bé nhà tôi rất thích. Cháu nó cũng hào hứng muốn thử nhưng còn nhỏ nên chỉ ở dưới ngắm thôi. Thật sự lễ hội này rất ấn tượng" - chị Vũ Minh Điệp chia sẻ.

Rất nhiều gia đình hào hứng tận hưởng hội xuân với quy mô chưa từng có tại xã đảo Cần Giờ

Lần đầu tiên, hàng chục khinh khí cầu khổng lồ xuất hiện sẽ khiến không gian biển, rừng Cần Giờ trở nên rực rỡ, đẹp chẳng kém một “Thổ Nhĩ Kỳ thu nhỏ” ngay tại Việt Nam

Không chỉ có khinh khí cầu, các màn trình diễn dù lượn cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Những cánh dù mang sắc cờ đỏ sao vàng sải rộng, lướt nhẹ theo hướng gió biển, mang theo người chơi bay vòng trên không trung trước khi hạ cánh an toàn. Mỗi lần dù lượn xuất hiện, đám đông phía dưới lại đồng loạt ngước nhìn, nhiều người tranh thủ ghi lại khoảnh khắc hiếm hoi bằng điện thoại, máy ảnh.

Rất nhiều bạn trẻ đam mê cảm giác mạnh đã có mặt tại Cần Giờ để trải nghiệm cảm giác bay lượn trên bầu trời, ngắm 'view triệu đô' không thể bỏ lỡ

Mỗi vị khách đăng ký trải nghiệm bay dù lượn sẽ bay đôi cùng phi công điều khiển dù. Khách chỉ việc ung dung ngồi, trải nghiệm và ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng nhất

Những cánh dù được làm theo màu Quốc kỳ nổi bật giữa không gian biển trời Cần Giờ

Những 'lá cờ đỏ sao vàng' đặc biệt chao liệng trên không trung mang đến cảm giác tự do tự tại, cũng thể hiện khát vọng bay cao, bay xa cùng dân tộc trong kỷ nguyên mới

Trải nghiệm bay dù lượn tại Cần Giờ mang đến cơ hội ngắm nhìn toàn cảnh rừng ngập mặn, biển xanh, hàng trăm gốc đào gốc mai nở rộ và khinh khí cầu rực rỡ từ trên cao

Nhiều người dân trên xã đảo Cần Giờ cho biết, đây là lần đầu họ được tận mắt chứng kiến khinh khí cầu và dù lượn cùng xuất hiện trong một không gian lễ hội. "Trước giờ chỉ thấy trên phim ảnh hoặc ở những điểm du lịch xa, nay ngay tại Cần Giờ cũng có. Cảm giác rất mới mẻ và thích thú", anh Quang Minh, người dân địa phương, chia sẻ khi đưa gia đình đi du xuân.

Bay dù lượn trên trời, ở dưới là biển và không gian xuân rực rỡ sắc đào, mai là trải nghiệm chưa từng có tại Việt Nam

Một số du khách nhận xét, điểm hấp dẫn nhất của trải nghiệm này không chỉ nằm ở quy mô hay màu sắc, mà ở cảm giác được ngước nhìn bầu trời: "Bình thường đi hội là nhìn sân khấu hay nhìn gian hàng. Ở đây, với không khí biển mát mẻ, nắng chan hoà thế này, chỉ cần đứng yên là đã có thứ để ngắm trên đầu và tận hưởng tiết trời dễ chịu, cảm giác rất thú vị", anh Tuấn Anh, du khách trẻ đến từ trung tâm thành phố nhận xét.

Rất nhiều người đổ về Cần Giờ những ngày cận tết để hòa mình với thiên nhiên, chụp ảnh 'sống ảo' độc đáo tại một trong những điểm bay mới gần trung tâm TP.HCM ẢNH: BTC

Theo đại diện ban tổ chức, việc đưa khinh khí cầu và dù lượn vào chương trình nhằm tạo ra sản phẩm du lịch mới, mang tính biểu tượng, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Cần Giờ như một điểm đến gần gũi nhưng giàu trải nghiệm.

Trong suốt thời gian diễn ra chương trình, ban tổ chức bố trí khu vực quan sát riêng cho du khách, kết hợp nhiều tiểu cảnh trang trí tết, giúp người xem vừa thưởng lãm màn trình diễn trên bầu trời, vừa tận hưởng không khí lễ hội dưới mặt đất.

Từ nay tới hết 28.2 (tức 12 tháng giêng), du khách tới Lễ hội Green Paradise Tet Fest Cần Giờ sẽ có dịp tham gia vô vàn hoạt động vui chơi, trải nghiệm "cực đã" như: Workshop, Làm bao lì xì, Trải nghiệm dù lượn trên không, Ngắm biển trên khinh khí cầu, Trò chơi, hoạt động dân gian (phi lao ống tre, gánh lúa qua cầu, tô màu mặt gỗ, kéo co, ông đồ cho chữ…), bốc thăm trúng thưởng tại cây lì xì; thưởng thức nhạc Acoustic, diễu hành du Xuân-vui hội tháng giêng, nguyện cầu may mắn bên "cụ" mai già 150 tuổi…

Đặc biệt, trong đêm giao thừa hôm nay (17.2), màn bắn pháo hoa tầm cao lần đầu tiên sẽ được tổ chức tại Cần Giờ, hứa hẹn mang tới trải nghiệm không thể quên cho du khách có mặt tại đây trong khoảnh khắc chuyển giao năm mới.



