Phát hiện hố sụt lớn, sâu 120 m ở rừng Phong Nha - Kẻ Bàng

Ngày 23.10, Công ty thám hiểm Jungle Boss cho biết đơn vị đã phối hợp với Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và Hiệp hội hang động Mỹ (NSS) công bố việc phát hiện một hố sụt mới tại khu vực Chà Nòi - Khe Gát.

Hố sụt trong rừng Phong Nha - Kẻ Bàng ẢNH: JUNGLE BOSS

Cụ thể, hố sụt này được phát hiện hơn 1 năm trước, sau khi một chuyên gia của NSS nhận thấy những dấu hiệu bất thường từ vệ tinh trên Google Earth tại khu vực Chà Nòi - Khe Gát (Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng).

Ngày 1.4.2025, một đoàn khảo sát với 10 người trong đó có 2 thành viên là kiểm lâm đã tìm đường để tiếp cận nhưng không thành công, vì khi đến vành miệng hố địa hình quá hiểm trở, thiếu nước và lương thực nên phải quay về.

Miệng hố có hình bầu dục, rộng 190 m, là một trong những hố sụt lớn ở Phong Nha - Kẻ Bàng ẢNH: JUNGLE BOSS

Kỳ bí hố sụt sâu 120 mét ở Phong Nha - Kẻ Bàng: Cả khu rừng nguyên sinh và hàng triệu vỏ sò

Từ ngày 23 - 27.7.2025, một đoàn 24 người gồm các chuyên gia của NSS, Jungle Boss và lực lượng kiểm lâm thực hiện một chuyến khảo sát chính thức. Chuyến đi vượt hơn 20 km đường rừng, đi qua nhiều địa hình hiểm trở. Khi đến nơi, đoàn đã thiết lập hệ thống dây an toàn để xuống được đáy hố đo đạc, tìm hiểu cấu trúc địa chất và hệ sinh thái.

Hố sụt mới này có miệng hình bầu dục, rộng khoảng 190 m, dài 140 m, sâu 120 m, có rừng nguyên sinh dưới đáy, được xác định là một trong những hố sụt lớn tại Phong Nha - Kẻ Bàng.

Đoàn đã tiến hành một cuộc khảo sát lớn nhằm tiếp cận được đáy hố ẢNH: JUNGLE BOSS

Bên dưới đáy hố là những khối đá vôi sạt lở, ở vách đá còn nhiều dấu tích thạch nhũ, thảm thực vật xanh tốt ngoài ra còn có các vỏ sò, ốc, xương và sọ khỉ.

Các chuyên gia cũng tìm kiếm đường thông xuống hệ thống hang động ngầm nhưng chưa phát hiện cửa hang lớn. Giữa đáy hố có nhiều khe nứt, lỗ rỗng trên nền đá vôi, có thể là nơi nước thoát xuống dưới. Một khe nứt cao khoảng 5 m, ăn sâu 12-15 m được ghi nhận nhưng không có luồng khí lưu thông.

Nhiều vỏ ốc được phát hiện ở mặt đất dưới đáy hố ẢNH: JUNGLE BOSS

Ông Nguyễn Văn Úy, Phó giám đốc Công ty thám hiểm Jungle Boss, cho biết đây là một trong những hố sụt lớn nhất ông từng ghi nhận sau hơn 20 năm đi rừng tại Phong Nha - Kẻ Bàng.

Hiện tại, Công ty thám hiểm Jungle Boss đã gửi báo cáo và số liệu khảo sát đến Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, đồng thời đề xuất tiếp tục nghiên cứu địa chất, hệ sinh thái và tìm thêm các tuyến tiếp cận khu vực Chà Nòi - Khe Gát.