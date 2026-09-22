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    Thời sự

    Hố sụt sâu 3 mét xuất hiện sau 'một tiếng nổ lớn' tại Quảng Trị

    Bá Cường
    Bá Cường
    Một hố sụt sâu 3 m bất ngờ xuất hiện trên tuyến đường liên xã ở xã Hiếu Giang (tỉnh Quảng Trị). Người dân sống gần đó cho biết đã nghe 'một tiếng nổ lớn' trước khi phát hiện hố sụt.

    Chiều 22.9, ông Nguyễn Thanh Bắc, Chủ tịch UBND xã Hiếu Giang (tỉnh Quảng Trị), cho biết trên địa bàn vừa xuất hiện một hố sụt sâu 3 m, lực lượng chức năng đang làm rõ nguyên nhân.

    Hố sụt sâu 3 mét xuất hiện trên tuyến đường liên xã tại Quảng Trị - Ảnh 1.

    Hố sụt sâu 3 m xuất hiện tại tuyến đường liên xã ở xã Hiếu Giang

    ẢNH: UBND XÃ HIẾU GIANG

    Cụ thể, hố sụt xuất hiện vào khoảng 13 giờ 45 phút chiều 22.9 trên tuyến đường liên xã thuộc thôn An Tuyền (xã Hiếu Giang). Hố sụt nằm sát mép đường, cách nhà của 2 hộ dân khoảng 5 m. Bề mặt hố sụt lún hình tròn, sâu khoảng 3 m, phía trên rộng khoảng 1,5 m2 và khoét hàm ếch.

    "Chúng tôi đã nắm thông tin và đến kiểm tra. Vụ việc không gây ảnh hưởng đến nhà dân lân cận, tuy nhiên địa phương đã cho dựng rào chắn, cảnh báo người dân đảm bảo an toàn khi đi qua khu vực này. Đồng thời chúng tôi cũng đã báo cáo cấp trên để tìm hiểu nguyên nhân", ông Bắc nói.

    Hố sụt sâu 3 mét xuất hiện trên tuyến đường liên xã tại Quảng Trị - Ảnh 2.

    Lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường và lên phương án khắc phục

    ẢNH: UBND XÃ HIẾU GIANG

    Ông Hồ Quang Chiến, người dân có nhà gần hố sụt, cho biết lúc mới ngủ dậy ông nghe một tiếng nổ lớn, khi chạy ra thì thấy xuất hiện hố sụt này. Gần 3 năm trước, cách vị trí sụt lún hiện tại khoảng 100 m cũng đã xuất hiện một hố sụt tương tự, có kích thước nhỏ hơn, sau đó địa phương đã xử lý đổ đất lấp đầy.

    Khu vực sụt lún này trước đây không có hệ thống khe, suối, cống rãnh. Lực lượng chức năng đang làm rõ nguyên nhân và lên phương án khắc phục.

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