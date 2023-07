Những điểm ưu việt của bóng đá nữ

Khoa học cũng đã xác định những khác biệt lớn giữa nam và nữ về cấu trúc cơ bắp, thể tích buồng phổi, vóc dáng cơ thể… Nhưng tất nhiên, chẳng ai cần xem số liệu cụ thể để thấy các cầu thủ nữ nhìn chung không sánh được với cầu thủ nam về tốc độ, sức mạnh hoặc độ bền thể lực. Có thể cảm nhận ngay khác biệt rõ ràng về các yếu tố liên quan đến khả năng thể thao giữa hai giới. Khổ nỗi, luật bóng đá lại không phân biệt bóng đá nam và nữ.



World Cup nữ 2019 tại Pháp, khán giả chỉ phải bỏ ra 8 euro là đã có vé vào sân REUTERS

Cầu thủ nữ hiếm khi… ăn vạ

Người ta thường chỉ so sánh bóng đá nam và nữ (rồi kết luận bóng đá nam đáng xem hơn), chứ ít khi so sánh nam/nữ trong các môn thể thao khác. Trong nhiều trường hợp, nữ VĐV quần vợt đỉnh cao chỉ thi đấu 3 ván trong khi nam VĐV phải đánh 5 ván. Quả bóng rổ ở giải nhà nghề NBA (Mỹ) lớn hơn bóng ở giải nữ WNBA. Tuy kích thước sân như nhau, nhưng vạch 3 điểm ở giải NBA xa hơn vạch 3 điểm ở giải nữ WNBA. Kích thước sân ở môn softball (nữ) nhỏ hơn so với sân baseball (nam). Bóng đá thì chỉ có một bộ luật, áp dụng cho cả nam lẫn nữ: thời gian trận đấu như nhau, kích thước sân như nhau, quả bóng và số cầu thủ như nhau…

Do khả năng vận động thấp hơn và cơ thể cầu thủ nhỏ hơn nên các đội bóng nữ có xu hướng chơi thiên về kỹ, chiến thuật (thay vì phát huy tốc độ, sức mạnh). Tình huống "tắc" bóng ít hơn, khoảng trống trên sân xuất hiện nhiều hơn. Bóng đá nam thiên về thể lực và tốc độ nên khoảng trống ít hơn, tình huống va chạm nhiều hơn. Trận đấu của nam "ác liệt" hơn, trong khi trận đấu nữ thường là nhẹ nhàng. Đấy là đặc điểm riêng của hai loại hình bóng đá, chứ không nhất thiết là ưu hay nhược điểm. Luôn có rất nhiều trường phái khác hẳn nhau khi người ta thưởng thức trò chơi bóng đá.

Cầu thủ nữ hiếm khi ăn vạ Reuters

Dù sao đi nữa, có những điều gần như không phải bàn cãi. Trận đấu bị ngắt quãng vì phạm lỗi càng ít thì càng tốt. Cầu thủ chấn thương càng ít càng tốt. Cơ hội ghi bàn càng nhiều càng tốt. Đây chính là những chi tiết làm nên sự ưu việt cho bóng đá nữ. Thống kê trong 3 mùa bóng tại Anh cho thấy: tình huống phạm lỗi ở giải Premier League (nam) nhiều gấp đôi so với giải Women's Super League (nữ); tỷ lệ thẻ vàng ở giải nam cao gấp đôi và tỷ lệ thẻ đỏ ở giải nam cao gấp ba lần giải nữ. Xem các giải bóng đá nữ hàng đầu thế giới, người ta rất hiếm khi chứng kiến cảnh ăn vạ, giả vờ chấn thương. Cầu thủ nữ cũng ít khi phàn nàn, chứ khoan nói chuyện mắng trọng tài. Đấy cũng là cái hơn rõ ràng về mặt hình ảnh của bóng đá nữ so với bóng đá nam. Tình huống ghi bàn trong bóng đá nữ thì không bao giờ hiếm. Tỷ lệ ghi bàn tại giải Champions League nữ mùa bóng 2022-2023 vừa qua là 3,46 bàn/trận. Mùa trước là 3,61 bàn/trận.

Bóng đá nữ hướng đến nghệ thuật

Xem một trận đấu đỉnh cao mà không có hình ảnh đầy ắp khán giả trên khán đài thì khán giả truyền hình cũng mất đi phần nào sự hứng thú. Ở khía cạnh này, bóng đá nữ lại có một ưu điểm quan trọng: do giá vé rẻ nên khán giả ở các giải đấu lớn khi nào cũng đông. Trong cùng vòng đấu, cùng hạng ghế, giá vé ở World Cup nam thường cao gấp… 10 lần so với bóng đá nữ. Tại World Cup nữ 2019 ở Pháp, người ta chỉ cần bỏ ra 8 euro là đã mua được một vé vào sân. Giá vé hạng sang trong trận chung kết World Cup 2018 (nam) tại Nga thì cao gấp 100 lần giá ấy!

Bóng đá nữ ngày càng hấp dẫn Chụp màn hình

Có những điều cần phân biệt rõ khi bàn về thể thao. "Chơi thiên về công" và "ghi nhiều bàn thắng" là hai điều không nhất thiết phải đi đôi với nhau. Cũng vậy, "chơi thiên về kỹ thuật" không nhất thiết là "giỏi về kỹ thuật". So sánh đến tận cùng thì quá rõ ràng: cầu thủ nam vẫn chính xác hơn trong các động tác kỹ thuật - chuyền hoặc sút đều chuẩn hơn - so với cầu thủ nữ. Còn khi các đội bóng nữ ưu tiên chọn lối chơi thiên về kỹ thuật, tấn công, thì đấy lại là cái hay (và đáng xem) kiểu khác. Từng có nhiều lúc môn bóng bàn bị đẩy tới bờ vực… tự hủy diệt, bởi kỹ thuật giao bóng phát triển quá nhanh, khiến trận đấu trở nên đơn điệu, ưu thế lớn của một bên xuất hiện ngay sau lần chạm bóng đầu tiên (tức quả giao bóng). Điều này càng rõ ràng ở trận địa nam. Một mặt, giới quản lý bóng bàn phải liên tục dùng luật để hạn chế tác dụng của quả giao bóng. Mặt khác, khán giả thích xem bóng bàn nữ hơn. Cũng vậy, đã có những lúc người ta thích xem quần vợt nữ nhiều hơn, bởi lối đánh thiên về nghệ thuật, ưu tiên chọn điểm rơi của các ngôi sao hàng đầu (như Martina Hingis). Khi bóng đá nữ đã phát triển rực rỡ (hiện thời vẫn đang phát triển rất nhanh), người ta sẽ thích xem trận địa này hơn, bởi đặc điểm thiên về kỹ thuật? (còn tiếp)