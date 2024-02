Những điện thoại 2G nào không được hòa mạng mới từ tháng 3?

Điện thoại 2G nào sẽ bị từ chối nhập mạng?

Từ ngày 1.3, các điện thoại 2G chỉ hỗ trợ công nghệ mạng đã cũ này (hay còn gọi máy 2G only) không nằm trong danh sách đạt chứng nhận hợp quy do Bộ Thông tin và Truyền thông công bố sẽ không được nhập mạng di động. Doanh nghiệp viễn thông (nhà mạng) sẽ không cho phép những thiết bị 2G only này tham gia mạng lưới.

Lấy ví dụ một chủ thuê bao muốn hòa mạng mới (đăng ký, sử dụng một SIM số di động) với mạng di động bất kỳ sẽ cần có điện thoại để lắp SIM. Nếu thiết bị này là điện thoại 2G only (dù cũ hay mới) mà không nằm trong danh sách được cấp giấy chứng nhận hợp quy sẽ bị từ chối nhập mạng. Để sử dụng số điện thoại mới, người dân chỉ cần chuyển sang thiết bị khác đã được chứng nhận hợp quy, hoặc có hỗ trợ công nghệ mạng mới hơn như 4G, 5G.

Điện thoại 2G nhập lậu sẽ không được hòa mạng mới từ ngày 1.3 Chụp màn hình

Đối với những máy điện thoại 2G only hoặc 3G đã lưu hành, hoạt động ở Việt Nam và có chứng nhận hợp quy, người dùng vẫn có thể lắp SIM và hòa mạng mới.

Từ tháng 7.2021, các mẫu điện thoại 2G only đã bị dừng cấp phép nhập khẩu vào Việt Nam. Do vậy, những thiết bị không hợp quy có thể được hiểu là máy xách tay, nhập lậu, tuồn vào Việt Nam qua đường tiểu ngạch... được đưa vào tiêu thụ ở thị trường trong nước từ sau thời điểm trên. Những máy nhập khẩu trước ngày 1.7.2021, được cấp chứng nhận hợp quy vẫn sử dụng bình thường cho tới thời điểm cắt sóng 2G chính thức trên toàn quốc (tháng 9.2024).

Theo Thông tư 43 về "Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất - Phần truy cập vô tuyến" do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành, máy điện thoại di động được sản xuất hoặc nhập khẩu vào Việt Nam từ ngày 1.7.2021 phải tích hợp công nghệ E-UTRA (tức 4G), có nghĩa điện thoại có tính năng 4G, đồng thời có cả 2G, 3G vẫn được sản xuất và nhập vào Việt Nam.

Điện thoại 2G hợp quy có thể dùng tới khi nào?

Việc dừng hòa mạng mới đối với điện thoại 2G không hợp quy từ ngày 1.3.2024 là bước đi để tiến tới hiện thực hóa lộ trình tắt sóng 2G tại Việt Nam, hướng đến phổ cập điện thoại thông minh trên quy mô cả nước.

Khách hàng sử dụng điện thoại 2G only hiện chủ yếu là người lớn tuổi, người có thu nhập thấp chỉ cần thiết bị liên lạc cơ bản Chụp màn hình

Theo bà Vũ Thu Hiền, Trưởng phòng Chính sách và Quy hoạch tần số - Cục Tần số Vô tuyến điện (Bộ Thông tin và Truyền thông), lộ trình đề ra đến tháng 9.2024 trên mạng di động sẽ không còn thuê bao ở hình thức 2G Only, tuy nhiên vẫn duy trì công nghệ này đến tháng 9.2026 để phục vụ nhóm người dùng đang sử dụng điện thoại có hỗ trợ kết nối mạng 3G, 4G nhưng chưa tích hợp công nghệ VoLTE.

Trong thời hạn 2 năm (từ tháng 9.2024 tới tháng 9.2026), mạng 2G vẫn sử dụng được đối với thiết bị có hỗ trợ 3G, 4G nhưng chưa tích hợp VoLTE (như đã nêu) nhưng sẽ không có phát triển thuê bao mới.

Những điện thoại 2G only hợp quy sẽ dừng hoạt động trên mạng di động từ tháng 9.2024 và người dân cần chuyển thiết bị đang sử dụng trước thời điểm này để tránh mất kết nối. Như vậy, người dùng điện thoại "cục gạch" không hỗ trợ 3G, 4G chỉ còn 4 tháng để thay máy khác.

Hiện tại, giá bán của dòng điện thoại cơ bản có hỗ trợ 4G không cao, dao động từ 400.000 đồng tới dưới 1 triệu đồng. Người dùng có thể mua sản phẩm với giá rẻ hơn thông qua ưu đãi của các nhà mạng hay chính đại lý phân phối. Với thực tế phủ sóng 4G tới 99,8% dân số Việt Nam như hiện nay đảm bảo duy trì liên lạc cơ bản (nghe, gọi, nhắn tin trên nền mạng viễn thông di động) được xuyên suốt, người dùng không cần phải lo lắng tới tình trạng kết nối không ổn định hay vào khu vực mất sóng trong quá trình sử dụng.