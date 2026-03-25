Nhóm bệnh nhân có nguy cơ cao nhất thường là người điều trị ung thư vùng đầu, cổ, hoặc những người trải qua cấy ghép tế bào gốc. Tác dụng phụ phổ biến hàng đầu là tình trạng khô miệng do tuyến nước bọt bị tổn thương. Khi thiếu đi khả năng tự làm sạch của nước bọt, người bệnh không chỉ khó nuốt, khó nói mà còn đối mặt với nguy cơ sâu răng tiến triển nhanh. Để khắc phục, bệnh nhân nên nhấp nước thường xuyên, sử dụng kẹo cao su không đường hoặc các sản phẩm dưỡng ẩm khoang miệng chuyên dụng theo chỉ dẫn của bác sĩ.

Những điều cần biết về chăm sóc răng miệng cho bệnh nhân ung thư