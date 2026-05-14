Những điều cần cân nhắc trước khi treo TV lên tường

Mặc dù vậy, việc lắp đặt một chiếc TV mới, đặc biệt là các dòng TV QLED hoặc OLED, đòi hỏi sự chú ý đến vị trí và cách thức lắp đặt. Trong số này, một vài sai lầm có thể gây ra những vấn đề trong quá trình sử dụng, vì vậy người dùng cần có một số lưu ý.

Kiểm tra tường trước khi khoan

Quy trình lắp đặt TV treo tường thường bao gồm việc sử dụng bu lông để cố định giá treo vào các thanh gỗ trong tường. Nhưng với những ngôi nhà cũ, việc xác định vị trí các thanh gỗ có thể gặp khó khăn, khiến việc cố định TV vào một số bức tường không hề đơn giản. Với những tường ván gỗ mỏng, người dùng sẽ cần đến máy dò từ tính để hỗ trợ.

TV treo tường phổ biến ở những ngôi nhà có không gian hạn chế ẢNH: SAMSUNG

Ngoài ra, người dùng cũng cần lưu ý đến các đường ống nước và dây điện trong tường. Để tránh khoan trúng đường ống, hãy xác định xem tường có phải là "tường ướt" (tường có đường ống nước phía sau) hay không. Nếu có bồn cầu, bồn rửa hoặc vòi sen ở phía bên kia bức tường, có khả năng cao là có đường ống nước chạy qua.

Chọn giá treo phù hợp

Việc chọn loại giá treo tường phù hợp là rất quan trọng. Các loại giá treo mỏng và có thể điều chỉnh độ nghiêng thường an toàn cho hầu hết các kích thước TV. Nếu chỉ có thể bắt vít vào một thanh gỗ, người dùng vẫn có thể sử dụng bu lông neo, nhưng cần đảm bảo chúng đủ mạnh để chịu được trọng lượng của TV.

Lưu ý rằng không nên gắn giá treo tường xoay đa hướng bằng bu lông neo, vì trọng lượng kết hợp của TV và giá treo có thể làm bật TV khỏi tường nếu không được cố định chắc chắn. Để đảm bảo an toàn, hãy cố định tấm đế vào hai thanh gỗ chắc chắn.

Quản lý dây cáp hiệu quả

Một trong những vấn đề lớn nhất khi lắp đặt TV treo tường là tình trạng dây cáp lộn xộn. Để tránh tình trạng này, người dùng có thể sử dụng bộ dây nguồn âm tường, giúp giấu kín các dây cáp một cách gọn gàng. Nếu không muốn khoan lỗ trên tường, người dùng có thể tìm các loại vỏ bọc dây cáp dễ dàng gắn vào tường bằng keo hoặc vít.

Hãy chú ý đến các sợi cáp phía sau TV ẢNH: AMAZON

Ngoài ra, hãy xem xét việc kết nối các thiết bị AV không dây. Nhiều thương hiệu như Samsung và LG đã phát triển các loa soundbar có khả năng kết nối không dây với TV qua Wi-Fi hoặc Bluetooth nhằm giảm thiểu dây cáp.

Lên kế hoạch cho ánh sáng

Ánh nắng mặt trời có thể gây ảnh hưởng lớn đến trải nghiệm xem TV của người dùng. Nếu TV được lắp đặt ở vị trí tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời, người dùng có thể gặp phải hiện tượng phản chiếu và chói mắt. Tuy nhiên, nhiều mẫu TV hiện nay đã được trang bị công nghệ chống chói giúp giảm thiểu vấn đề này.

Nếu TV không hoạt động tốt trong môi trường sáng, hãy cân nhắc lắp đặt ở những phòng tối hơn. Ngoài ra, người dùng cũng có thể điều chỉnh vị trí của đèn trong phòng hoặc đầu tư vào rèm chắn sáng để cải thiện trải nghiệm xem.