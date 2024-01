Những điều gây sốc của siêu du thuyền 2 tỉ USD chở được 10.000 người

Dưới đây là 10 chi tiết du khách bất ngờ về "khu nghỉ dưỡng nổi khổng lồ" Icon of the Seas (Biểu tượng biển cả) từ những tiện nghi hoang dã cho đến những tranh cãi.



Icon of the Seas là du thuyền lớn nhất thế giới

Có tổng trọng tải 250.800 tấn, siêu du thuyền này đã soán ngôi người tiền nhiệm của nó là Wonder of the Seas (Kỳ quan biển cả) khi gia nhập đội tàu du lịch của Royal Caribbean vào cuối năm 2023 để trở thành con tàu lớn nhất thế giới. Biểu tượng biển cả có 20 tầng có thể chứa tới 9.950 người, cụ thể là 7.600 khách, còn lại là thủy thủ đoàn.

So với Titanic, con tàu lớn nhất thời bấy giờ trước khi bị chìm vào năm 1912, Icon of the Seas lớn hơn khoảng 5 lần với tổng trọng tải 250.800 (tàu Titanic nặng 46.328 tấn).

Du thuyền "bán vé chạy nhất" trong lịch sử của hãng

Giám đốc điều hành của Royal Caribbean, Michael Bayley cho biết Royal Caribbean đã trải qua ngày đặt chỗ lớn nhất khi mở bán vé cho con tàu khổng lồ vào tháng 10.2022. Thời điểm đó, nhà điều hành du lịch và nhà máy đóng tàu Meyer Turku của Phần Lan chỉ mới bắt đầu xây dựng con tàu trị giá hơn 2 tỉ USD mới khoảng một năm.

Không phải ai cũng hâm mộ

Vào tháng 7.2023, hình ảnh của Biểu tượng biển cả được lan truyền, con tàu nhanh chóng trở thành chủ đề gây chia rẽ trên nền tảng truyền thông xã hội, khởi nguồn cho những danh hiệu chê bai như "quái vật" và "địa ngục trên mặt nước".

Thu hút rất đông du khách bất chấp nhiều người ghét

Con tàu có 2.805 phòng với 28 loại cabin..., bao gồm cabin có ban công dành cho gia đình, được nối với một hốc tường có giường tầng dành cho trẻ em.

Hơn 6.000 du khách có thể dùng bữa tại 40 nhà hàng, quán bar

Những lựa chọn này bao gồm quầy bar ngay sát hồ bơi, phòng ăn và quán cà phê Starbucks. Tuy nhiên, chỉ có khoảng một nửa trong số 21 địa điểm ăn uống là miễn phí (bao gồm trong giá vé).

Chỗ ở đắt nhất có giá 100.000 USD một tuần

Trên tàu, Ultimate Family Townhouse có giá khoảng 100.000 USD cho một chuyến đi trọn vẹn 7 đêm. Căn nhà có 3 tầng với mọi thứ mà các gia đình cần để trải nghiệm kỳ nghỉ tuyệt vời nhất, bao gồm cầu trượt trong nhà và lối đi thẳng tới Surfside - khu phố đầu tiên của Royal Caribbean được thiết kế dành riêng cho gia đình.

Chỗ ở rộng 2.523m2 có thể chứa tối đa 8 người và có 2 hiên riêng. Các gia đình có thể cùng nhau thư giãn tại một trong những bồn tắm nước nóng trên boong hoặc chơi bóng bàn bên ngoài. Căn phòng này đẹp đến mức đã được đặt trước cả năm, nhưng các du khách vẫn có thể xem các phòng khác, bao gồm cả phòng Interior Plus rẻ nhất có giá khoảng 3.600 USD một tuần.

Khu Surfside có lối đi bộ lót ván

Không gian có lối đi bộ lót ván này có vòng quay ngựa gỗ, trò chơi điện tử và khu vui chơi dưới nước dành cho trẻ em.

Con tàu một phần là khách sạn nổi, một phần là công viên nước

Royal Caribbean đã giới thiệu công viên nước của khu phố Thrill Island là công viên nước lớn nhất trên tàu du lịch. Nếu điều đó vẫn chưa đủ, nhà điều hành cho biết một trong 6 đường trượt nước của nó cũng sẽ là đường trượt cao nhất trên biển.

Con tàu cũng có bảy bể bơi, bao gồm cả tùy chọn vô cực treo. Thay vì sàn hồ bơi tập trung điển hình, những hồ bơi này nằm rải rác khắp các khu vực khác nhau của con tàu.

Có 7 hồ bơi trên tàu. Trong khi Icon of the Seas đang phá một kỷ lục khác bằng cách cung cấp công viên nước lớn nhất trên biển, nó cũng đạt được nhiều thành tích đầu tiên hơn nhờ có 7 hồ bơi trên. Vịnh Royal, hồ bơi rộng nhất trên biển, được tạo thành từ 40.000 gallon nước.

Tốc độ tối đa là 28 mph

Thuyền trưởng Henrik Loy chia sẻ rằng con tàu có thể đạt tốc độ khoảng 24 hải lý/giờ (28 mph), rất nhanh. Trên trang web chính thức của Royal Caribbean, hãng tàu cho biết tốc độ di chuyển trung bình là khoảng 18 đến 20 hải lý/giờ (20 đến 23 dặm/giờ) tùy thuộc vào hành trình.

Giải trí đa dạng

Giống như các tàu Royal Caribbean khác, chương trình giải trí trên tàu bao gồm buổi biểu diễn tại nhà hát AquaDome trên mặt nước. Con tàu còn có sân trượt băng trên biển.

Phòng chờ Overlook, nằm bên trong AquaDome bằng kính và thép cao 24m bao quanh một phần đỉnh của con tàu, có các khoang ngồi trên cao.