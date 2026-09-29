Những điều này khiến nhiều người thốt lên: 'Thật thích khi sống ở TP.HCM'...

Metro giá rẻ, miễn phí xe buýt hay miễn phí sách giáo khoa... mang lại nhiều tiện ích thiết thực cho người dân TP.HCM. Với nhiều người trẻ, đây là những chính sách hỗ trợ cuộc sống góp phần tạo nên một thành phố nhân văn và đáng sống.

TP.HCM: Thành phố thân thiện, đô thị đáng để an cư

Thường xuyên di chuyển bằng metro từ ga Thủ Đức đến ga Thảo Điền để đi làm thêm, Lê Khánh Linh, sinh viên Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM), chia sẻ bản thân cảm thấy biết ơn và rất mừng khi được thụ hưởng các chính sách an sinh của TP.HCM như miễn phí xe buýt, khám sức khỏe toàn dân hay hệ thống metro với mức giá hợp lý.

Linh kể từ ngày đi metro cô hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân vừa tiết kiệm được một khoản tiền vừa tốt cho sức khỏe do ít tiếp xúc với khói bụi hơn. Với Linh đây đều là những tiện ích thiết thực, giúp cuộc sống của cô và người dân sống tại thành phố, đặc biệt là người trẻ, trở nên thuận tiện, dễ dàng hơn.

"Hồi chưa có metro tôi nghĩ khi đi giá sẽ không rẻ, không ngờ giờ đi metro giá rất phải chăng. Không những thế giờ đi xe buýt còn miễn phí; rồi từ nhà ga Thảo Điền ra bến xe buýt cũng có mái che mát rượi, rất tuyệt vời. Sống ở TP.HCM tôi thấy rất thích", nữ sinh bày tỏ cảm xúc khi vừa xuống ga metro Thảo Điền (P.An Khánh, TP.HCM).

Ga metro Thảo Điền ẢNH MAI CÁT

Với Linh, TP.HCM là một thành phố đáng sống bởi vừa là nơi cô được học tập, được lao động tạo giá trị cho bản thân và xã hội, đồng thời được thụ hưởng những lợi ích an sinh mà không phải tỉnh thành nào cũng có. "Thành phố mang lại rất nhiều tiện ích, phù hợp với cuộc sống hiện đại mà sinh viên hay các bạn trẻ mong muốn. Ví dụ như miễn phí vé xe buýt rất là tuyệt vời", Linh nói.

Từ 1.7.2026, TP.HCM hỗ trợ 100% giá vé trên 134 tuyến xe buýt cho toàn bộ hành khách ẢNH: MAI CÁT

Với Ngô Minh Tấn, sinh viên Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM), thành phố này như quê hương thứ hai của anh.

"Các chính sách an sinh của TP.HCM mang lại nhiều lợi ích thiết thực, đặc biệt đối với sinh viên như mình. Phương tiện công cộng được hỗ trợ, miễn phí giúp sinh viên thuận tiện hơn trong việc di chuyển mà không quá áp lực về tài chính. Hàng ngày đi từ nhà trọ đến trường rồi về mình chỉ tốn tiền gửi xe, quá tuyệt vời", Tấn nói.

Nam sinh cũng cho rằng những chính sách này góp phần khiến TP.HCM trở thành một thành phố thân thiện, đô thị đáng để an cư. Theo Tấn, khi chi phí đi lại được giảm bớt, người dân, đặc biệt là giới trẻ, có cơ hội khám phá nhiều nơi hơn, tận hưởng và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Metro là phương tiện được nhiều người trẻ lựa chọn hiện nay ẢNH: MAI CÁT

Mái che từ ga metro Thảo Điền ra bến xe buýt gần ga ẢNH: MAI CÁT

Được chăm sóc, được hạnh phúc

Số liệu từ Cổng thông tin Ngành Y tế TP.HCM, tính đến 21.9.2026, TP.HCM đã ghi nhận hơn 5 triệu người được khám sức khỏe, khám sàng lọc. Trong kế hoạch khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân, TP.HCM huy động toàn bộ hệ thống y tế tham gia, từ bệnh viện công lập, bệnh viện tư nhân, phòng khám đa khoa, trung tâm y tế cho đến trạm y tế phường, xã, đặc khu. Người dân có thể khám ngay ở nơi gần nhất, ngay ở tuyến y tế cơ sở gần nơi sinh sống. Chương trình sẽ hoàn thành chậm nhất vào 31.12.2026

Nguyễn Bảo Hân (22 tuổi, ngụ P.Thủ Đức, TP.HCM), cho biết từ chỗ "sợ đi bệnh viện khám bệnh" giờ đây cô chủ động kiểm tra bệnh qua việc tham gia khám sức khỏe miễn phí tại địa phương. Hân cho rằng chính sách này là một chủ trương rất ý nghĩa. Theo Hân, khi không còn quá lo lắng về chi phí, nhiều người sẽ chủ động đi khám định kỳ thay vì chỉ đến bệnh viện khi đã mắc bệnh, qua đó giúp phát hiện và điều trị sớm các vấn đề sức khỏe.

"Người dân thành phố sướng thật vì được hưởng thụ nhiều lợi ích, từ miễn phí đi phương tiện công cộng đến khám sức khỏe. Người dân được chăm sóc, được hạnh phúc", Hân nói.

TP.HCM đặt mục tiêu 100% người dân được khám sức khỏe trong năm 2026 ẢNH: MAI CÁT

Cũng như Báo Thanh Niên đã thông tin, UBND TP.HCM đã ban hành kế hoạch triển khai chính sách miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông dành cho toàn bộ học sinh từ tiểu học đến THPT cả công lập và tư thục.

Có con và cháu đang học cấp THCS và THPT tại TP.HCM, anh Mohamad Zen (37 tuổi, ngụ P.Bình Tiên, TP.HCM), không khỏi vui mừng khi biết thành phố miễn phí sách giáo khoa. Theo anh, việc miễn phí sách giáo khoa cho học sinh dân tộc thiểu số là chủ trương rất ý nghĩa, góp phần giảm bớt gánh nặng cho các gia đình.

Từ năm học 2026 -2027, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, dân tộc thiểu số, khuyết tật ở TP.HCM được tặng sách ẢNH: MAI CÁT

"Những năm qua học sinh đã được miễn học phí nhưng phụ huynh vẫn phải đóng một số khoản khác liên quan đến cơ sở vật chất và các chi phí phát sinh. Vì vậy, khi được hỗ trợ thêm sách giáo khoa sẽ giúp các em thuận lợi hơn trong học tập và giảm bớt số tiền phải bỏ ra, giảm chi phí cho gia đình", anh Mohamad Zen nói. Anh cho rằng, những chính sách này làm cho người dân thành phố cảm thấy mình được quan tâm, được chăm lo đời sống, được hưởng những điều tốt đẹp mà thành phố mang lại, đó là hạnh phúc của người dân.

Với anh, những chính sách của TP.HCM như miễn phí xe buýt, khám sức khỏe toàn dân, miễn phí sách giáo khoa, rồi xây dựng thêm metro… khiến người dân, đặc biệt giới trẻ thích thú và yêu thêm thành phố này, muốn gắn bó và cống hiến nhiều hơn.