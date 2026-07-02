Metro miễn phí hút người trẻ đến trải nghiệm trong ngày đặc biệt

Theo ghi nhận của người viết, từ khoảng 8 giờ, khu vực ga metro Thủ Đức trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết khi đông đảo người dân nhất là giới trẻ đến trải nghiệm tuyến metro trong ngày miễn phí. Trên khuôn mặt của các bạn trẻ tỏ ra hào hứng khi được sử dụng chính sách ưu đãi này.

Hành khách thẳng lối xếp hàng chờ tàu metro đến ẢNH: TUẤN QUANG

Phía bên trong các nhà ga metro, hệ thống loa liên tục phát thông báo, hướng dẫn chi tiết các hình thức nhận vé miễn phí. Tại khu vực máy kiosk tự động, hành khách lựa chọn số lượng vé theo mong muốn và nhấn in vé, sau đó máy sẽ tự động xuất vé giấy tích hợp mã QR để quét qua cổng kiểm soát. Giao diện máy tự động thân thiện giúp hành khách dễ dàng sử dụng.

Máy tự động, hành khách dễ dàng thao tác chọn lựa số lượng vé di chuyển ẢNH: TUẤN QUANG

Để nhận vé miễn phí tại tuyến metro số 1 thông qua các hình thức: sử dụng thẻ căn cước/căn cước công dân gắn chip để quét tại cổng soát vé hoặc sử dụng mã QR trên ứng dụng HCMC Metro HURC, nhận vé giấy có mã QR tại các kiosk tự động để quét khi qua cổng.

Đến ga metro Bến Thành từ sớm, Phạm Huỳnh Như, sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, cho biết đi xe khách từ Tiền Giang lên TP.HCM, sau đó tiếp tục đặt xe công nghệ đến ga metro Bến Thành di chuyển đến Suối Tiên để trải nghiệm tàu metro và đi chơi cùng bạn bè.

Theo Như, bản thân cảm thấy rất vui khi được sử dụng vé miễn phí tại tuyến metro số 1 trong ngày kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, đây là một trải nghiệm rất ý nghĩa đối với bản thân. Sau khi tham quan Suối Tiên, Như tiếp tục sử dụng ga metro quay trở lại ga Bến Thành, để trở về nhà.

Các bạn trẻ hào hứng trải nghiệm chuyến tàu metro miễn phí ẢNH: TUẤN QUANG

Đang ngồi chờ tàu metro tại sảnh, Trần Thanh Hải, sinh viên phân hiệu Trường ĐH Giao thông vận tải tại TP.HCM, cho biết: "Tối hôm qua mình lướt đọc báo thấy thông tin được miễn phí vé sử dụng tuyến metro, mình rất hào hứng để chờ ngày hôm sau đi tàu metro, một phần giảm chi phí đi đến trường dự thi học phần".

Hải cũng cho biết vừa hoàn thành môn thi sáng nay, sau đó chọn đi metro từ ga Thủ Đức đến ga Bến Thành để giảm kẹt xe.

"Mình cảm thấy rất vui khi được đi metro miễn phí trong ngày đặc biệt. Tàu metro chạy nhanh và thuận tiện, nhất là với người hay bị say xe như mình. Đi xe buýt nhiều khi mình khá mệt, còn đi tàu metro thì thoải mái hơn rất nhiều. Hôm nay lại được miễn phí nên mình càng thấy phấn khởi", Hải chia sẻ.

Đây là phiếu sử dụng tàu miễn phí nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh ẢNH: TUẤN QUANG

Trong khi đó, Trần Văn Hùng (26 tuổi), nhân viên văn phòng, ngụ P.Bình Dương, TP.HCM, cho biết thường xuyên di chuyển từ ga Thủ Đức đến ga Ba Son để đi làm mỗi ngày. "Nếu đi xe máy từ Thủ Đức đến công ty mất khoảng 45 phút di chuyển, trong khi đi metro chỉ khoảng 15 phút, giúp mình tiết kiệm đáng kể thời gian và tránh cảnh ùn tắc giao thông", Hùng nói.

Theo Hùng, nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, tuyến metro số 1 miễn phí vé trong ngày 2.7, Hùng cho biết đây là cơ hội để nhiều người lần đầu trải nghiệm tàu metro hiện đại.

Để tiết kiệm chi phí, Hùng sử dụng vé tháng với giá khoảng 300.000 đồng. Mỗi ngày, Hùng đi xe từ nhà đến ga Thủ Đức, gửi xe tại ga rồi tiếp tục hành trình bằng metro đến nơi làm việc.