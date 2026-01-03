Metro cho gửi xe qua đêm: Người dân cần lưu ý điều gì?

Tuy nhiên, theo thông báo, không phải nhà ga metro nào cũng áp dụng hình thức giữ xe qua đêm. Vì thế, người gửi xe cần đọc kỹ các quy định để tránh phát sinh rắc rối.

Mới đây, đại diện Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 đã thông tin cụ thể về quy định giữ xe tại các nhà ga metro số 1. Theo đó, các bãi giữ xe quanh nhà ga hiện do Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích thanh niên xung phong quản lý và vận hành với thời gian và phạm vi áp dụng khác nhau tùy từng vị trí.

Bãi giữ xe metro dịp tết đông đến bất ngờ ẢNH: AN VY

Theo thông báo, trong số các điểm được hỗ trợ gửi xe qua đêm, hiện có ga Bến Thành và ga Công viên Văn Thánh. Ngoài ra, tại các ga Thảo Điền, Rạch Chiếc, Phước Long và Bình Thái, việc gửi xe qua đêm chỉ áp dụng ở khu vực bãi xe nằm tại đầu cầu bộ hành, phía đường Võ Nguyên Giáp. Đây là những điểm đã được bố trí phù hợp về không gian và điều kiện an ninh để phục vụ nhu cầu gửi xe ngoài khung giờ thông thường.

Ngoài ra, nhiều nhà ga khác chỉ áp dụng hình thức gửi xe trong ngày, từ 6 giờ sáng đến trước 23 giờ tối. Cụ thể gồm các ga Tân Cảng, An Phú, Thủ Đức, ĐH Quốc gia, cùng các bãi xe ngay dưới mặt đất của ga Thảo Điền, Rạch Chiếc, Phước Long và Bình Thái. Vì thế, người dân cần lưu ý mốc thời gian này để chủ động sắp xếp lịch trình, tránh việc để xe qua đêm không đúng quy định.

Bạn trẻ chọn gửi xe và di chuyển bằng metro để đi chơi những ngày lễ ẢNH: AN VY

Theo đại diện Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1, sau 23 giờ, Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích thanh niên xung phong sẽ chịu trách nhiệm toàn quyền xử lý các trường hợp xe để qua đêm trái quy định. Việc này nhằm đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống cháy nổ trong khu vực nhà ga. Hành khách được khuyến cáo lấy xe đúng thời hạn, tránh phát sinh chi phí hoặc những sự cố không mong muốn.

Ghi nhận tại các nhà ga metro trong dịp Tết Dương lịch vừa qua cho thấy lượng xe gửi tăng đột biến khi người dân nô nức đi chơi bằng phương tiện công cộng. Riêng tại khu vực ga Bến Thành, hành khách phải xếp hàng dài để chờ đến lượt gửi xe.

Bãi xe tại metro Bến Thành đã đầy, người dân xếp hàng chờ đợi ẢNH: AN VY

Trao đổi với một nhân viên tại bãi giữ xe ga Bến Thành, người này cho biết từ khi có thông báo mới, khách gửi xe có thể lấy xe bất kỳ thời điểm nào trong đêm tại đây. "Dịp tết nên lượng xe rất đông, đôi lúc khách phải đợi một chút mới vào được bãi. Khi gửi xe, mọi người nên tự bảo quản tư trang cá nhân và không để vé giữ xe trong cốp để tránh thất lạc", người này lưu ý.

Là một trong những người trải nghiệm việc gửi xe qua đêm, Trần Thái Bảo, sinh viên Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, cho biết việc này giúp bạn an tâm hơn khi dùng metro đi chụp ảnh tết, dạo phố cùng bạn bè. "Mình không còn phải canh giờ về sớm chỉ vì lo hết giờ gửi xe. So với gửi xe ở một số bãi bên ngoài, chi phí ở đây cũng dễ chịu hơn", Bảo chia sẻ.

Các ga khác cũng có lượng xe đông đúc không kém ẢNH: AN VY

Trong khi đó, Nguyễn Hoàng Thanh Phúc, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM, cho rằng việc cho gửi xe qua đêm không chỉ thuận tiện cho sinh viên mà còn tạo điều kiện để du khách trải nghiệm các hoạt động về đêm của TP.HCM. "Đi chơi tối muộn hay tham gia các hoạt động đêm cũng không còn áp lực về thời gian lấy xe. Mình mong quy định gửi xe qua đêm này sẽ được áp dụng đồng loạt ở nhiều nhà ga hơn để việc học tập, vui chơi bằng metro thoải mái hơn", Phúc nói.