Những điều thú vị về đất nước Argentina

Argentina là một trong những quốc gia nằm xa nhất về phía nam của thế giới, với dân số hơn 41 triệu người. Đất nước này có đường biên giới chung dài nhất với Chile và giáp ranh với Uruguay, Brazil, Paraguay, Bolivia và là quốc gia lớn thứ tư tại Nam Mỹ, lớn thứ tám trên thế giới. Argentina từng là thuộc địa của Tây Ban Nha trong khoảng 300 năm và giành được độc lập vào năm 1816.

Du khách đang chụp ảnh một cặp đôi nhảy điệu tango ở La Boca, Argentina ẢNH: REUTERS

Theo tài liệu chính thức của Đại sứ quán Argentina tại Anh: "Tên gọi này (Argentina) bắt nguồn từ từ *argentum* (nghĩa là bạc) trong tiếng Latinh. Việc sử dụng tên gọi Argentina lần đầu tiên có thể bắt nguồn từ các chuyến hải trình của những nhà chinh phục Tây Ban Nha đến vùng Río de la Plata. Những nhà thám hiểm sống sót sau vụ đắm tàu trong đoàn thám hiểm của Juan Díaz de Solís đã bắt gặp các cộng đồng bản địa tại khu vực này và được họ tặng những món quà bằng bạc. Vào năm 1524, các nhà thám hiểm đã báo cáo về sự tồn tại của "Silver Hills" (Những ngọn đồi Bạc) - một ngọn núi chứa đầy kim loại quý này. Kể từ thời điểm đó, người Bồ Đào Nha gọi dòng sông mà Solís phát hiện ra là "River Plate" (Sông Bạc). Hai năm sau, người Tây Ban Nha cũng bắt đầu sử dụng tên gọi này. Hiến pháp Quốc gia được ban hành năm 1853 đã bổ sung tên gọi "Cộng hòa Argentina" vào danh sách các tên gọi chính thức dành cho chính quyền và lãnh thổ quốc gia".

Các tài liệu khác cũng cho biết, vào khoảng năm 1500, các nhà thám hiểm Tây Ban Nha đặt tên Argentina theo loại bạc mà họ chưa từng tìm thấy. Người Tây Ban Nha đã đến vùng đất nay thuộc về Argentina với kỳ vọng tìm thấy các mỏ bạc. Họ đặt tên cho nơi này dựa trên từ "argentum", trong tiếng Latin có nghĩa là bạc hay màu bạc. Lượng bạc họ tìm được ít hơn nhiều so với mong đợi, nhưng cái tên Argentina vẫn được giữ lại và sử dụng mãi về sau, mang ý nghĩa là "vùng đất của bạc".

Người hâm mộ Argentina tập trung cổ vũ ở trung tâm thủ đô Buenos Aires trong trận thắng Anh ở bán kết ẢNH: AP

Ngoài cái tên, đất nước Argentina còn có rất nhiều điều thú vị:

1.Argentina là quê hương của điệu nhảy tango

Loại hình âm nhạc và khiêu vũ phổ biến này bắt nguồn từ các khu dân cư lao động tại Buenos Aires vào cuối thế kỷ 19. Năm 2009, UNESCO đã công nhận tango là Di sản Văn hóa phi vật thể của nhân loại.

2.Môn thể thao quốc gia của Argentina là pato

Mặc dù bóng đá rất phổ biến tại Argentina, nhưng pato mới là môn thể thao quốc gia của nước này kể từ năm 1953. Môn thể thao này ra đời từ thế kỷ 17 và được chơi trên lưng ngựa, tương tự như môn polo.

3.Argentina có mức tiêu thụ thịt bò cao nhất thế giới

Trung bình, người dân Argentina tiêu thụ 46,93 kg thịt bò mỗi người một năm. Một phần lý do là vì quốc gia này là nhà sản xuất thịt bò lớn - Argentina sở hữu đàn gia súc hơn 50 triệu con (nghĩa là số lượng bò còn nhiều hơn cả dân số).

4.Sản xuất rượu vang hàng đầu thế giới

Hoạt động sản xuất rượu vang của đất nước này tập trung chủ yếu ở khu vực chân dãy núi Andes, nơi có điều kiện tự nhiên thuận lợi nhất.

5.Aconcagua là ngọn núi cao nhất châu Mỹ

Với độ cao khoảng 6.962 mét, Aconcagua cũng là ngọn núi cao nhất ở cả Nam bán cầu và Tây bán cầu. Nằm trong dãy Andes thuộc tỉnh Mendoza, đây cũng là đỉnh núi cao nhất châu Mỹ.

6.Nơi tận cùng thế giới

Ushuaia nằm trên quần đảo cực nam của đất nước là Tierra del Fuego và được mệnh danh là "nơi tận cùng thế giới"

7.Nơi có cả điểm cao nhất và điểm thấp nhất ở Nam Bán cầu

Núi Aconcagua là điểm cao nhất tại Nam Bán cầu với độ cao khoảng 6.962 mét, trong khi Laguna del Carbon - một hồ muối thuộc tỉnh Santa Cruz - lại là điểm thấp nhất, nằm ở độ âm khoảng 105 mét so với mực nước biển. Laguna del Carbon cũng là điểm thấp thứ bảy trên trái đất.