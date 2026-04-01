Du lịch Tin tức - Sự kiện

Những đường bay nội địa nào tạm dừng từ hôm nay?

Hà Mai
01/04/2026 09:06 GMT+7

Để chủ động ứng phó việc giá nhiên liệu Jet-A1 tăng vọt, từ hôm nay (1.4), ngành hàng không cả nước sẽ bước vào cuộc sắp xếp mạng bay bất đắc dĩ, nhiều đường bay phải tạm dừng khai thác.

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) vừa thông báo Vietnam Airlines tạm dừng khai thác các chuyến bay thường lệ trên đường bay Vân Đồn - TP.HCM kể 1.4. Việc thay đổi này có thể ảnh hưởng đến kế hoạch di chuyển của hành khách, Cảng Vân Đồn cam kết hỗ trợ hành khách trong khả năng, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các hãng hàng không để cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác.

Cơn bão giá nhiên liệu đang tạo áp lực chi phí là rất lớn tới các hãng bay Việt Nam

Bên cạnh đường bay Vân Đồn - TP.HCM, cũng từ hôm nay, Vietnam Airlines sẽ tạm dừng khai thác các chuyến bay trên 6 đường bay: Hải Phòng - Buôn Mê Thuột, Hải Phòng - Cam Ranh, Hải Phòng - Phú Quốc, Hải Phòng - Cần Thơ, TP.HCM - Rạch Giá, TP.HCM - Điện Biên. Số chuyến bay bị hủy trên các đường bay trên là 23 chuyến/tuần.

Chia sẻ thêm về quyết định này, đại diện hãng cho biết việc cắt giảm đường bay không chỉ do áp lực từ giá nhiên liệu mà chủ yếu dựa theo nhu cầu thực tế. Đơn cử, 4 đường bay từ Hải Phòng mở mới trong tháng 2 nhằm phục vụ cao điểm Tết Nguyên đán, hiện hệ số sử dụng ghế chỉ đạt khoảng 10 - 20%. Đường bay TP.HCM - Điện Biên giờ cũng không còn nhu cầu khách đông do đã kết thúc mùa hoa ban. Vietnam Airlines dự kiến đến cuối năm sẽ mở lại đường bay này.

Theo lãnh đạo Vietnam Airlines, là doanh nghiệp, Vietnam Airlines tất nhiên phải tính toán tối ưu chi phí trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động khó lường. Song, với tư cách hãng hàng không quốc gia, hãng xác định phải ưu tiên đảm bảo kết nối, đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách và đóng góp cho phát triển kinh tế đất nước. Với những đường bay có nhu cầu, đường bay trọng yếu, hãng vẫn cân đối bổ sung thêm ghế. Thực tế, đường bay từ châu Âu đến Việt Nam trong tháng 3 đã đưa thêm gần 3.000 ghế để đưa lượng khách châu Âu trước đây đi vòng qua châu Âu, giờ đi thẳng bằng các hãng khác, trong đó có Vietnam Airlines.

Không chỉ riêng Vietnam Airlines, tất cả các hãng hàng không cũng đã bắt đầu điều chỉnh mạng bay để bảo đảm duy trì hoạt động cũng như cân đối hiệu quả kinh doanh.

Lãnh đạo Vietravel Airlines thông tin trong giai đoạn từ nay đến 23.4, hãng sẽ cắt giảm tần suất các đường bay không hiệu quả. Vietjet cũng ước tính giảm 20% sản lượng khai thác. Hãng cam kết chuyển hành khách bị ảnh hưởng sang các chuyến bay gần nhất hoàn toàn miễn phí, đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân.

Trong khi đó, Bamboo Airways dự kiến sẽ chỉ có thể khai thác với tần suất 15 - 17 chuyến/ngày (giảm hơn 50% so với hiện tại 35 - 36 chuyến/ngày) từ tháng 4; tập trung khai thác đi/đến Quy Nhơn (UIH) và trên đường bay trục chính.

Pacific Airlines có kế hoạch cắt giảm tần suất vào các giai đoạn/ngày khai thác thấp điểm và khung giờ xấu, dự kiến giảm 8 - 30% tải cung ứng trong quý 2/2026, bắt đầu từ tháng 4 và sẽ điều chỉnh tiếp trên cơ sở tình hình thị trường cũng như biến động giá nhiên liệu.



Hàng không, du lịch ứng phó 'cơn lốc ngược'

Đó là chủ đề được 5 hãng hàng không VN, các doanh nghiệp du lịch hàng đầu cả nước cùng các chuyên gia, nhà quản lý thảo luận sôi nổi tại Tọa đàm "Hàng không, du lịch ứng phó với bão xăng dầu" do Báo Thanh Niên tổ chức sáng qua (31.3).

