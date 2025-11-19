Những giáo viên không biên giới với lớp học 0 đồng

Không biển hiệu quảng cáo rực rỡ, nhưng mỗi ngày, Trung tâm ngoại ngữ Thiện Nhơn (phường An Hội Tây, TP.HCM) vẫn tấp nập tiếng nói cười. Ở đó, những "giáo viên 0 đồng" đến từ Anh, Mỹ, Bỉ, Hàn, Việt Nam… chọn gắn bó với "lớp học 0 đồng" bằng lòng thiện tâm.

Họ là Ben Taylor, Stephanie Mason, Stephanie Mason, cô Kim Xuyến, cô Lan Hương, thầy Hoài Nam… là những người góp phần mở cánh cửa ngoại ngữ cho hàng chục ngàn học viên từ 15 năm nay.

Lớp học 0 đồng của "anh thầy" đến từ nước Anh

Vào một buổi chiều chủ nhật, chúng tôi gặp Ben Taylor, chàng trai người Anh có dáng chuẩn, bộ râu quai nón, nụ cười ấm áp khiến học viên gọi vui là "anh thầy hotboy". Lớp học càng rộn rã khi thầy xuất hiện. "Được 'anh thầy' đẹp trai đứng lớp, vui tính nữa, bạn nào cũng muốn học", Thúy Diễm, sinh viên năm 3 một trường đại học tại TP.HCM, tếu táo nói.

Ben Taylor đến từ nước Anh đứng lớp dạy tiếng Anh miễn phí ẢNH: QUANG VIÊN

Ben kể, anh từng làm lễ tân khách sạn hơn 3 năm ở Anh trước khi rong ruổi khắp châu Á. Đến Việt Nam lần đầu năm 2018, rồi quay lại và… ở lại luôn. "Ban đầu tôi định dạy khoảng 1 tháng thôi. Nhưng mọi người ở đây dễ thương quá, các học viên, sư thầy, tình nguyện viên… khiến tôi gắn bó hơn 1 năm rồi", Ben tâm tình.

Anh bảo điều làm mình hạnh phúc nhất là sự ham học của học viên Việt Nam. "Họ đến lớp với nụ cười. Dù trình độ khác nhau nhưng giống như một gia đình lớn", Ben nói thêm.

Một gương mặt quen thuộc khác là Stephanie Mason cũng đến từ Anh. Hiện cô dạy tiếng Anh tại Trường đại học Bình Dương. Trước khi đi dạy học ở Bình Dương, cô từng có 4 tháng sống trong Chùa Lá Gò Vấp, làm tình nguyện viên dạy tiếng Anh cho lớp học ngoại ngữ 0 đồng. "Tôi thích môi trường này lắm. Ở đây ai cũng đối xử với nhau tử tế. Học viên ham học và trân trọng từng tiết học", Stephanie Mason nói giọng đầy trìu mến.

Một cựu học viên bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với cô Stephanie Mason, người từng dạy tiếng Anh cho mình ẢNH: QUANG VIÊN

Trong khi đó, cô Axelle Dupon người Bỉ vừa mới tốt nghiệp đại học và đến Trung tâm ngoại ngữ Thiện Nhơn cũng để tình nguyện dạy tiếng Anh. "Tôi mới dạy ở đây được 2 tuần, nhưng dường như ngay lập tức yêu mến công việc và mọi người ở đây, dù tôi dạy hoàn toàn không nhận thù lao", Axelle cho biết.

Từ phải sang là Ben, Axelle, thầy Thích Nhuận Tâm (người thành lập Trung tâm ngoại ngữ Thiện Nhơn) và Stephanie ẢNH: QUANG VIÊN

Những giáo viên Việt Nam suốt 10 năm dạy không lương

Không chỉ giáo viên nước ngoài, nhiều thầy cô người Việt đã dành cả thanh xuân cho lớp học 0 đồng này. Cô Phan Thị Kim Xuyến và chồng là anh Lê Hoài Nam, Trưởng khoa Anh văn của trung tâm, đã gắn bó hơn 10 năm.

Dù có lớp dạy online riêng, 2 người vẫn dành trọn 2 ngày cuối tuần cho trẻ em. "Dạy miễn phí nhưng tôi luôn dạy như đang đứng lớp thu học phí. Làm hết lòng mới thấy vui", cô Xuyến bộc bạch.

Lớp ngoại ngữ 0 đồng ở Trung tâm ngoại ngữ Thiện Nhơn do cô Kim Xuyến phụ trách ẢNH: QUANG VIÊN

Những học viên nhỏ của cô Xuyến, mỗi em một hoàn cảnh. Bé D.T.V (10 tuổi) thỏ thẻ: "Mẹ con bỏ đi rồi… Nhưng nhờ được học ở đây con vui hơn và dễ hiểu tiếng Anh nữa". Cậu bé Phúc Nhân (9 tuổi) thì hồn nhiên: "Ở trường cũng học Anh văn nhưng ở đây vui hơn nhiều". Bé Bảo An lại thật thà tâm tình: "Ba con bán thịt, mẹ làm tóc. Ba mẹ đưa con vô đây học để khỏi tốn tiền".

Cô Xuyến tận tình dạy cho các em học sinh tiểu học môn tiếng Anh ẢNH: QUANG VIÊN

Ở một phòng khác, hơn 30 học viên lớn tuổi đang chăm chú nghe cô Trần Thị Lan Hương, tốt nghiệp thạc sĩ ngành Hán ngữ tại Đại học Dân tộc Trung ương Bắc Kinh (Trung Quốc) giảng bài. Cô mở trung tâm tiếng Trung riêng, nhưng mỗi tuần dành 4 buổi đến dạy miễn phí tại Trung tâm ngoại ngữ Thiện Nhơn. "Tôi từng thực tập ở đây. Khi tốt nghiệp, tôi muốn quay lại góp chút sức cho người trẻ Việt Nam", cô Hương chia sẻ.

Sự tận tâm ấy được học viên cảm nhận rất rõ. Lâm Trọng Nhân, sinh viên năm cuối Trường đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM thổ lộ: "Thầy cô ở đây nhiệt tình lắm. Nơi thu phí chưa chắc đã được như vậy". Nguyễn Trúc Linh, vừa tốt nghiệp Học viện Hàng không Việt Nam, xúc động: "Cô Hương dạy còn tận tâm hơn nhiều trung tâm có lấy học phí. Em biết ơn lắm".

Thạc sĩ Lan Hương gắn bó với Trung tâm ngoại ngữ Thiện Nhơn gần 10 năm ẢNH: QUANG VIÊN

Buổi học kết thúc, một nhóm học viên chưa hiểu bài được "phụ đạo" ngay tại phòng ăn Chùa Lá Gò Vấp. Thầy cô kiên nhẫn dạy từng câu từ các ngoại ngữ khác nhau. Một khung cảnh giản dị nhưng khiến bất kỳ ai cũng thấy ấm lòng.

Những lớp học 0 đồng ấy không chỉ dạy ngoại ngữ. Các thầy cô và sư trụ trì dạy cả lòng tử tế, sự sẻ chia. Rời ngôi chùa ít tiếng tụng kinh, gõ mõ mà nghe nhiều hơn tiếng phát âm đủ loại ngôn ngữ vang lên, chúng tôi tin rằng trong cuộc sống vội vã và đôi khi thực dụng này, điều đẹp đẽ vẫn luôn tồn tại, từ những người thầy không biên giới, các vị sư nhân từ và những học trò luôn biết ơn này.

Trung tâm ngoại ngữ Thiện Nhơn là trung tâm do nhà sư Thích Nhuận Tâm, trụ trì Chùa Lá Gò vấp (phường An Hội Tây, TP.HCM) thành lập cách đây 15 năm. Trung tâm dạy miễn phí 6 ngoại ngữ gồm: Anh, Trung, Hàn, Nhật, Pháp, Đức. 100% giáo viên tình nguyện, gồm người nước ngoài và người Việt. Mỗi ngày đón hơn 300 học viên mọi độ tuổi. Hoạt động của trung tâm dựa vào tinh thần thiện nguyện và sự chung tay của cộng đồng.



