Những 'gói trăng' yêu thương gửi lên vùng biên

Gói quà nhỏ, tình cảm lớn

Chiến dịch "Gói trăng trao em" do Hội đồng Đội, Tỉnh đoàn Nghệ An phát động, diễn ra từ ngày 6 - 30.9, hướng đến thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại các xã biên giới của tỉnh nhân dịp tết Trung thu năm nay.

Thiếu nhi P.Thành Vinh (Nghệ An) gửi "gói trăng" tặng các bạn vùng biên giới

ẢNH: T.Đ

Thay vì chỉ tiếp nhận những phần quà được quyên góp sẵn, chiến dịch khuyến khích đội viên, thiếu nhi tại các liên đội trường học tự tay chuẩn bị những món quà dành tặng bạn bè cùng trang lứa nơi biên cương.

Phần quà có thể là những cuốn vở, cây bút, dụng cụ học tập hay những chiếc bánh, gói kẹo. Mỗi phần quà được các em tự tay gói lại cẩn thận, trang trí đẹp mắt và đặc biệt kèm theo một tấm thiệp với những lời nhắn gửi, lời chúc dành cho người bạn sẽ nhận quà.

Từ những món quà giản dị ấy, một câu chuyện về sự sẻ chia đang được nối dài từ miền xuôi đến vùng biên.

Thiếu niên P.Thành Vinh gói quà và viết lời chúc gửi các bạn vùng biên giới ẢNH: T.Đ

"Gói trăng" gửi các bạn nơi biên giới ẢNH: T.Đ

Anh Lê Đức Sỹ, Phó bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An, cho biết, "Gói trăng trao em" mong muốn mỗi "gói trăng" trở thành một nhịp cầu kết nối những trái tim thiếu nhi trên khắp các miền quê của Nghệ An.

Không chỉ mang đến niềm vui cho các em nhỏ trong đêm hội trăng rằm, chiến dịch còn góp phần chăm lo, đồng hành với thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại các xã biên giới, để các em có một mùa Trung thu ấm áp, vui tươi và trọn vẹn hơn.

Truyền thông điệp yêu thương, chia sẻ

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Nghệ An cũng cho biết, không chỉ nằm ở số lượng những phần quà được trao đi, điều đặc biệt của "Gói trăng trao em" là cách hình thành những món quà ấy.

Khi tự tay lựa chọn, chuẩn bị và gói một món quà cho bạn, các em thiếu nhi có thêm cơ hội hình dung về cuộc sống của những người bạn đang học tập, sinh sống nơi biên cương.

Một cuốn vở, một cây bút hay một gói bánh vì thế không đơn thuần là vật chất, mà còn là lời nhắn gửi về sự quan tâm rằng ở một nơi khác của quê hương, vẫn có những người bạn đang nghĩ đến mình.

Thiếu nhi xã Hải Lộc (Nghệ An) và các phần quà gửi các bạn vùng biên

ẢNH: T.Đ

Mỗi món quà quà là một lời yêu thương ẢNH: T.Đ

Anh Sỹ cũng cho hay, thông qua chiến dịch, các đội viên, thiếu nhi toàn tỉnh được khuyến khích biết sẻ chia, quan tâm đến cộng đồng và trân trọng hơn những gì mình đang có. Từ đó, những bài học về tình bạn, tình yêu quê hương, đất nước và trách nhiệm với cộng đồng được bắt đầu bằng những việc rất nhỏ.

Đến nay, hàng nghìn "gói trăng" đã và đang được gửi về các xã biên giới. Những món quà có thể không lớn về giá trị vật chất, nhưng mỗi phần quà đều mang theo sự háo hức, tình cảm và cả những lời chúc trong trẻo của các bạn nhỏ nơi miền xuôi dành cho bạn bè nơi biên cương.