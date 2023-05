Những gương mặt Việt ấn tượng trong phim quốc tế

Quinn Trúc Trần - nữ diễn viên sinh năm 1994, đang gây chú ý khi góp mặt trong phim Mỹ A tourist's guide to love (tựa Việt: Hành trình tình yêu của một du khách) của đạo diễn Steven K.Tsuchida phát sóng trên Netflix. Phim được quay phần lớn tại Việt nam, từ khi phát hành đã thu hút sự quan tâm của khán giả, đạt vị trí số 1 trong bảng xếp hạng Top 10 toàn cầu trên nền tảng chiếu phim trực tuyến này.



Diễn viên Scott Ly và Quinn Trúc Trần thực hiện cảnh quay tại chợ Bến Thành (TP.HCM) trong phim A tourist’s guide to love ĐPCC

Quinn Trúc Trần từng được biết đến với vai cô em gái ngổ ngáo của Thái Hòa trong phim chiếu rạp Chàng vợ của em (2018, đạo diễn Charlie Nguyễn) và vai nhỏ trong các phim: Cô Ba Sài Gòn, Tháng năm rực rỡ. Chia sẻ về cơ duyên góp mặt trong A tourist's guide to love, Quinn Trúc Trần cho biết đó là một sự tình cờ khi tham gia casting phim: "Lúc đi thử vai, đạo diễn có nói với tôi rằng ông ấy không muốn tìm một cô gái có ngoại hình quá thuần châu Á. Tôi cảm thấy may mắn vì những gì đạo diễn cần thì tôi lại có nên mới có thể góp mặt trong phim". Đây là lần đầu Quinn Trúc Trần tham gia một dự án phim quốc tế.

A tourist's guide to love còn có sự tham gia của nam diễn viên Scott Ly (hay còn gọi là Scott Quốc Lý - Việt kiều Mỹ, sinh năm 1978) và NSƯT Lê Thiện. Trong phim, Scott Ly đóng vai Sinh, một hướng dẫn viên du lịch, đồng hành với Amanda (nữ diễn viên Rachael Leigh Cook đóng) trong chuyến hành trình "chữa lành" tại Việt nam sau biến cố tình cảm. Dù diễn xuất của Scott Ly còn hạn chế, bù lại anh gây thiện cảm bởi khả năng nói tiếng Việt trôi chảy, hình thể đẹp và mái tóc lãng tử. Trong khi đó, NSƯT Lê Thiện - gương mặt gạo cội màn ảnh Việt - cũng được yêu thích với vai bà nội của nam chính Scott Ly với tính cách nhân hậu, hiếu khách.

Nghệ sĩ Hồng Đàomới đây cũng khiến khán giả thích thú khi đóng người mẹ gốc Việt trong Beef (tựa Việt: Bất hòa) - series hài Mỹ dài 10 tập gây sốt toàn cầu. Chị vào vai Hanh Trinh - mẹ của nữ chính Amy Lau (Ali Wong đóng). Trước bờ vực ly hôn, Amy quyết định trở về nhà và bà Hanh Trinh nấu bữa tối chiêu đãi con với món canh chua. Trên nhiều diễn đàn phim Việt, khán giả cho biết bất ngờ khi thấy Hồng Đào góp mặt trong một dự án quốc tế đang được quan tâm, giới thiệu các món ăn đậm chất Việt. Hồng Đào nói: "Tôi nhận lời mời của hãng A24 - công ty sản xuất phim Everything Everywhere All at Once vừa đại thắng Oscar 2023 hồi tháng 3 với 7 giải - vì tâm đắc với phần kịch bản vui nhộn, chân thực".

Diễn viên sinh năm 1990 quê Kiên Giang Liên Bỉnh Phát (từng đóng chính các phim chiếu rạp Song lang, Ngôi nhà bươm bướm…) cũng vừa thông tin anh đang hợp tác đóng phim cùng với mỹ nhân phim Hoa ngữ Trương Quân Ninh trong bộ phim điện ảnh Hóa ngoại chi y (tựa tiếng Anh: Doctor outsider). Phim do Đài Loan sản xuất, lấy bối cảnh cuộc sống của người nhập cư. Liên Bỉnh Phát vào vai bác sĩ người Việt sống tại Đài Loan. Lý do được nhận vai là vì Liên Bỉnh Phát từng nhận giải "Diễn viên triển vọng" tại Tokyo Gemstone Award, được vinh danh "Ngôi sao châu Á mới" tại Asian Stars Up Next Award thuộc khuôn khổ LHP quốc tế Macao (Trung Quốc) nên có sẵn danh tiếng để nhà làm phim ngoại mời. Năm 2021, Liên Bỉnh Phát cũng từng đóng chính trong bộ phim Nhật Bản Come and Go của đạo diễn Lim Kah Wai.

NSƯT Lê Thiện trong một cảnh phim A tourist’s guide to love

Cơ hội ngày càng rộng mở

Các gương mặt diễn viên Việt hay gốc Việt đóng phim ngoại còn có thể kể đến Nhung Kate (từng nổi tiếng với các phim Bí mật tam giác vàng, Cô hầu gái, Hồ sơ lửa…) với vai chính trong phim The Continental - tiền truyện chuỗi phim điện ảnh John Wick của Keanu Reeves, quay hình ở Hungary hồi tháng 6.2022; nữ diễn viên gốc Việt Hồng Châu nổi bật với phim The Whale từng được đề cử hạng mục "Diễn viên phụ xuất sắc nhất" tại Oscar 2023, giải BAFTA lần thứ 76 của Viện Hàn lâm Anh quốc…; Lana Condor (tên thật Trần Đồng Lan) thành công với loạt phim tuổi teen được yêu thích trên Netflix: To all the boys I've loved before (Những chàng trai năm ấy) và các bom tấn Mỹ như X-Men: Apocalypse (2016), Patriots day (2017), Alita: Battle angel (2018), Deadly class (2019); Kelly Marie Trần nổi tiếng qua vai Rose Tico trong Star wars: The last Jedi, Star wars: The rise of Skywalker...; và tất nhiên phải nhắc đến Ngô Thanh Vân với nhiều dự án ở Hollywood, gần nhất là The Old Guard 2 đóng chung Charlize Theron.

Có thể thấy diễn viên gốc Á ngày càng được giao nhiều vai diễn có trọng lượng tại thị trường phim Mỹ. Khi các nền tảng phim trực tuyến ngày càng bùng nổ, cơ hội để các diễn viên Việt nam hay gốc Việt tham gia cùng các ê kíp nước ngoài cũng ngày một nhiều hơn. Dù một vài sự xuất hiện của các diễn viên Việt nam trong các dự án của nước ngoài còn hạn chế về thời lượng với các tuyến nhân vật phụ, nhưng để có được cơ hội dù nhỏ đó, với các diễn viên Việt quả thật không hề dễ dàng, bởi quy trình tuyển chọn của ê kíp nước ngoài luôn khắt khe và có tính chuyên nghiệp cao.

Diễn viên Hồng Đào đóng vai người mẹ gốc Việt trong Beef

Diễn viên Johnny Trí Nguyễn cho biết: "Hiện các diễn viên Việt đang đi theo hướng chuyên nghiệp hơn, khi rất nhiều người đã đầu quân vào một agency (công ty đại diện) ở nước ngoài, cụ thể là Mỹ, Trung… vì đây là thị trường cung cấp diễn viên lớn nhất cho các phim quốc tế. Khi các đoàn phim cần tìm một diễn viên châu Á cho một bộ phim nào đó, họ sẽ tìm đến các agency để được giới thiệu".

Đạo diễn Charlie Nguyễn từng được nhà sản xuất The Weinstein Company chọn là một trong 4 đạo diễn của bộ phim Ngọa hổ tàng long 2, cho biết: "Năm 2015, tôi tiến cử Ngô Thanh Vân vào một vai trong phim Ngọa hổ tàng long 2 và nhận được sự đồng ý từ hãng phim bởi tố chất của cô ấy. Sự thành công trong con đường đi của Ngô Thanh Vân với các agency có hồ sơ của cô ấy đã giúp nhiều diễn Việt trẻ khác mạnh dạn tiếp bước. Để có thể đi xa hơn, theo tôi diễn viên Việt phải có đủ tài năng, tư duy trong sáng tạo để cộng hưởng tốt với bất cứ đạo diễn nào; và quan trọng là phải có đủ đam mê, trách nhiệm với công việc gian khó này, nắm bắt từng cơ hội nhỏ để làm nổi bật mình. Diễn viên nào có sự nỗ lực trang bị các kỹ năng bổ trợ, đặc biệt phải giỏi ngoại ngữ nữa thì mới có nhiều cơ hội làm phim với ê kíp nước ngoài".