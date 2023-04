Nghệ sĩ Hồng Đào gây thương nhớ với món canh chua Việt trong phim 'Beef'

Những ngày qua, cộng đồng mạng chia sẻ thông tin cũng như hình ảnh từ phim Beef - hiện đang "gây sốt" và được đánh giá là một trong những tác phẩm của Netflix đáng xem nhất thời gian gần đây - về những khung hình có sự xuất hiện của diễn viên Hồng Đào.

Trong series Beef, Hồng Đào xuất hiện đầu tập 8, đóng vai Hanh Trinh Lau, mẹ của Amy (Ali Woong đóng). Amy hiện đang trong mối quan hệ độc hại với anh chàng Danny Cho (Steven Yeun) khi hai người vô tình bị cuốn vào vòng xoáy phải trả đũa nhau bằng mọi cách khi không thể kiềm chế sự nóng giận.

Ở tập phim này, người mẹ do Hồng Đào hóa thân nấu mâm cơm có món canh chua gây thương nhớ của Việt Nam cho chồng và con. Các nhà làm phim quay cận cảnh tô canh chua với những nguyên liệu quen thuộc khiến cộng đồng mạng thích thú.

Nghệ sĩ Hồng Đào góp mặt vai khách mời trong dự án quốc tế Beef CHỤP MÀN HÌNH

Đa phần khán giả khen ngợi diễn xuất của Hồng Đào tự nhiên. Bên cạnh đó, khán giả còn thích thú khi nữ nghệ sĩ nói giọng thật của mình trong phim, tiếng Anh của cô lưu loát, tự nhiên nên "ghi điểm" với nhiều người xem Việt Nam.

Món canh chua quen thuộc được tái hiện ấm cúng qua một cảnh của phim Beef CHỤP MÀN HÌNH

Diễn xuất của hai diễn viên Ali Woong và Steven Yeun trong phim nhận được nhiều khen ngợi của khán giả NETFLIX

Bên cạnh sự xuất hiện của nghệ sĩ Hồng Đào trong series của Netflix lần này, sắp tới, "gã khổng lồ trực tuyến" sẽ ra mắt của tác phẩm A Tourist's Guide to Love, một dự án khác ca ngợi vẻ đẹp, con người, phong tục Việt Nam có sự xuất hiện của NSƯT Lê Thiện. Những dự án quốc tế này, dù tái hiện những chi tiết rất đời thường của Việt Nam, như hình ảnh người mẹ với món canh chua do Hồng Đào thủ diễn, đều nhận được sự chú ý đông đảo của khán giả Việt trên những diễn đàn phim ảnh hay mạng xã hội.

Loạt phim Beef là tân binh của hãng A24, studio vừa "càn quét" giải Oscar 2023 với tác phẩm Everything Everywhere All at Once (thắng giải Phim hay nhất). Phim ra mắt từ ngày 6.4 trên Netflix, nhận được "mưa lời khen" từ khán giả lẫn những cây bút bình phim vì diễn xuất của dàn diễn viên chính cũng như nội dung phim. Trên Rotten Tomatoes, phim được chấm ở mức 99%, đạt chứng nhận "tươi".