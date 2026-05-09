Những hiểu lầm phổ biến khi cho trẻ học tiếng Anh sớm
Giáo dục

Yến Thi
09/05/2026 19:00 GMT+7

Tiến sĩ Đỗ Hữu Nguyên Lộc, Chủ tịch Hội Nghiên cứu và giảng dạy tiếng Anh TP.HCM (TESOL TP.HCM), cho biết có những quan điểm sai lầm phổ biến việc dạy tiếng Anh cho trẻ tiểu học hiện nay.

Một trong những hiểu lầm phổ biến nhất hiện nay là phụ huynh thường nhìn việc học tiếng Anh của trẻ tiểu học bằng tiêu chuẩn của người lớn. Nhiều người lớn nghĩ là học tiếng Anh để thi IELTS 7.0 hay 8.0. Nhưng thật sự trẻ em học thông qua chơi, các em tìm thấy niềm vui trong việc học

Nhiều người nghĩ rằng trẻ học giỏi tiếng Anh là phải học nhiều ngữ pháp, làm nhiều bài tập, hoặc luyện thi chứng chỉ càng sớm càng tốt. Nhưng ở lứa tuổi tiểu học, điều quan trọng hơn là trẻ được tiếp xúc với tiếng Anh một cách tự nhiên: nghe nhiều, nói nhiều, bắt chước, tương tác, chơi trò chơi, đọc truyện và sử dụng ngôn ngữ trong tình huống quen thuộc.

Một hiểu lầm khác là trẻ phải phát âm giống người bản xứ mới được xem là giỏi. Thực ra, mục tiêu phù hợp hơn là trẻ phát âm rõ, dễ hiểu, có sự tự tin khi giao tiếp và không sợ nói sai. Nên không phải cứ ai IELTS cao cũng là giao tiếp tiếng Anh giỏi ngoài đời thường.

Ngoài ra, nhiều phụ huynh cũng cho rằng học với giáo viên nước ngoài thì hiệu quả hơn. Nhưng với trẻ, yếu tố quan trọng là giáo viên có hiểu tâm lý lứa tuổi, biết tổ chức hoạt động, biết điều chỉnh ngôn ngữ và biết giúp trẻ tiến bộ từng bước hay không.

Cũng có hiểu lầm là người IELTS cao dạy tiếng Anh tốt, đặc biệt là dạy cho trẻ em. Dạy tiếng Anh cho trẻ em phải thấu hiểu tâm lý trẻ nhỏ, phương pháp sư phạm rất quan trọng…

