Những hình ảnh trước ngày Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á tại Đà Nẵng

Chỉ còn vài ngày nữa, Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 sẽ chính thức diễn ra tại TP.Đà Nẵng. Những ngày này, công tác tổ chức được các đơn vị khẩn trương thực hiện, đảm bảo đúng yêu cầu, tiến độ đề ra.

Ngày 27.5, theo ghi nhận của PV Thanh Niên tại Cung thể thao Tiên Sơn (Q.Hải Châu), nơi sẽ tổ chức lễ khai mạc Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13, các đơn vị gấp rút dọn dẹp và tập luyện để chuẩn bị cho đêm khai mạc.

Hàng chục nhân viên Cung thể thao Tiên Sơn gấp rút dọn vệ sinh, sắp xếp bàn ghế... phục vụ cho đại hội HUY ĐẠT

Khẩn trương lau chùi cửa kính tại khu vực đón khách của Cung thể thao Tiên Sơn HUY ĐẠT

Ông Trần Công Tự, Giám đốc Cung thể thao Tiên Sơn, cho biết để chuẩn bị cho Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13, đơn vị đã huy động 20 cán bộ, nhân viên phối hợp với hàng chục nhân viên vệ sinh môi trường và các đơn vị liên quan nhanh chóng dọn dẹp, cắt cỏ xung quanh cung thể thao.

"Do Cung thể thao Tiên Sơn là khu vực mở nên hằng ngày có nhiều người dân đến tập thể dục và vui chơi, chính vì thế nhân viên của chúng tôi luôn túc trực để nhắc nhở, đồng thời dọn dẹp rác để không làm ảnh hưởng đến sự kiện. Nhân viên sẽ làm việc xuyên suốt thời gian diễn ra đại hội. Chúng tôi cũng có công văn gửi UBND Q.Hải Châu và các đơn vị liên quan, thông báo trong thời gian diễn ra Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á sẽ tạm dừng hoạt động kinh doanh ăn uống với những hộ kinh doanh xung quanh Cung thể thao Tiên Sơn để đảm bảo vệ sinh", ông Tự nói.

Dọn dẹp, cắt cỏ xung quanh Cung thể thao Tiên Sơn HUY ĐẠT

Nhân viên bảo vệ Cung thể thao Tiên Sơn sẽ túc trực đảm bảo an ninh trật tự xuyên suốt thời gian diễn ra đại hội HUY ĐẠT

Trước đó, ngày 22.5, tại lễ công bố Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 tại Hà Nội, ông Mai Tấn Linh, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Đà Nẵng, cho biết thời gian qua địa phương đã đầu tư kinh phí xây dựng, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất để phục vụ thi đấu. TP.Đà Nẵng cũng đã xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, giao thông, vệ sinh thực phẩm và tuyển chọn tình nguyện viên tham gia hỗ trợ các đoàn dự đại hội. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng.

Tại cuộc họp rà soát công tác tổ chức Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 diễn ra vào giữa tháng 5 vừa qua, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, ghi nhận và đánh giá cao công tác phối hợp, sự chủ động, nỗ lực chuẩn bị của các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Tập luyện các tiết mục văn nghệ biểu diễn tại lễ khai mạc Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 HUY ĐẠT

Hàng trăm diễn viên đại diện cho các đoàn thể thao 10 nước biểu diễn văn nghệ tại lễ khai mạc đại hội HUY ĐẠT

Ông Lê Trung Chinh nhấn mạnh đây là những sự kiện văn hóa - thể thao quy mô lớn, mang tính chất quốc tế với nhiều hoạt động đồng hành, được lãnh đạo thành phố rất quan tâm, tạo điều kiện tối đa. Vì thế, các sở, ngành, địa phương cần xác định rõ trách nhiệm, phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm của mình trong phối hợp các đơn vị, doanh nghiệp đồng hành để những sự kiện trên diễn ra thành công tốt đẹp.

Đặc biệt, cần chủ động thực hiện công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, môi trường, giá cả, vệ sinh an toàn thực phẩm… đúng theo kế hoạch đề ra; xem đây là những yếu tố then chốt làm nên thành công của sự kiện, để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng khách mời, người dân, du khách.

Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 diễn ra chính thức từ ngày 29.5 đến 9.6 tại TP.Đà Nẵng. Đại hội có sự tham gia của hơn 1.300 vận động viên, huấn luyện viên từ đoàn thể thao của 10 nước gồm: Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và chủ nhà Việt Nam. Các vận động viên sẽ tham gia tranh tài ở 6 môn thể thao (bơi, điền kinh, cầu lông, bóng rổ, pencak silat, vovinam) với tổng cộng 107 nội dung thi đấu, tranh 107 bộ huy chương. Đoàn học sinh Việt Nam có 190 vận động viên, tham gia ở tất cả các môn với tinh thần giao lưu, kết nối.