Những khoảnh khắc ấn tượng của CĐV tại World Cup nữ 2023

World Cup nữ 2023 đang mang đến nhiều sự thay đổi và trở thành một trong những sự kiện thể thao dành cho nữ có nhiều CĐV tham gia cổ vũ nhất trong lịch sử. Theo trang Optus Sport, vé xem các trận đấu được phân chia trên khắp các sân ở Úc và New Zealand đã bán rất chạy từ tháng 10.2022. Kết thúc vòng bảng, Liên đoàn Bóng đá Úc xác nhận lượng vé bán ra đã vượt qua 1,7 triệu vé. Điều này phá vỡ kỷ lục vé xem World Cup nữ trước đó là 1,35 triệu do Canada thiết lập vào năm 2015.

Tại New Zealand, số CĐV đến sân cũng tăng kỷ lục. Chỉ tính riêng 2 cặp đấu tứ kết Tây Ban Nha gặp Hà Lan và Nhật Bản so tài với Thụy Điển, hơn 75.000 vé đã được bán sạch. Mới nhất, trận đấu bán kết giữa đội tuyển nữ Tây Ban Nha và Thụy Điển diễn ra trên Eden Park đã chứng kiến hơn 50.000 CĐV đến sân. Trang Friend Of Football đánh giá, dù cho đó không phải là trận đấu có sự xuất hiện của nước chủ nhà nhưng các CĐV sẵn sàng đến sân, tiếp lửa cho các đội bóng.

CĐV Colombia trong bộ trang phục lộng lẫy trước trận đấu của đội nhà với đội tuyển nữ Đức ở Sydney REUTERS

CĐV nhí mặc trang phục của Úc nhưng đến cổ vũ đội tuyển nữ Anh trong trận tứ kết với đội tuyển nữ Colombia ở Sydney REUTERS

CĐV mang đến sức mạnh cho các cầu thủ. Chính vì thế, mỗi khi ghi được bàn thắng, các cầu thủ luôn tìm đến góc khán đài của đội nhà để ăn mừng, cảm ơn những tình cảm mà họ đã dành cho đội bóng. Ngược lại, mỗi khi đội nhà ghi bàn, các CĐV lại có dịp reo hò đầy cảm xúc.

Các cầu thủ nữ Panama vượt qua hàng rào bảo vệ, ăn mừng bàn thắng cùng CĐV REUTERS

Các cầu thủ Ireland tiến đến cảm ơn CĐV đã đến cổ vũ đội sau trận hòa với Nigeria REUTERS

CĐV đội tuyển nữ Nam Phi vui mừng sau chiến thắng 3-2 của đội tuyển nữ nước này trước Ý ở sân Wellington REUTERS

CĐV đội tuyển nữ Mỹ khóc khi đội nhà bị loại khỏi World Cup nữ 2023 REUTERS

CĐV Ma Rốc cầu nguyện trước trận đấu ở vòng 16 đội gặp đội tuyển nữ Pháp REUTERS

Một CĐV nhí của Nigeria trong trận đấu với đội tuyển nữ Úc ở Brisbane REUTERS

Những CĐV của đội tuyển nữ Nigeria không có vé vào sân, phải xem qua màn ảnh REUTERS

Dù đội nhà bị loại ngay từ vòng bảng nhưng CĐV Brazil vẫn cháy hết mình REUTERS

CĐV đội tuyển nữ Nhật Bản để lại hình ảnh đẹp khi luôn dọn sạch rác trên khán đài sau mỗi trận đấu REUTERS

CĐV nhí Argentina ăn mừng khi Estefania Banini tặng chiếc giày sau trận đấu với đội tuyển nữ Thụy Điển ở Hamilton REUTERS

CĐV Úc ăn mừng chiến thắng trước Ireland tại quảng trường Liên bang, Melbourne REUTERS

World Cup nữ 2023 đã đi đến những trận đấu cuối cùng. Ngày 16.8, trận bán kết thứ 2 và được chờ đợi giữa đội tuyển nữ Úc và đội tuyển nữ Anh sẽ chính thức được diễn ra. Toàn bộ vé xem trận đấu này cũng đã được bán hết. CĐV chắc chắn sẽ mang đến nhiều màu sắc, tiếp thêm sức mạnh cho cả 2 đội bóng.

Đội tuyển nữ Úc đang hừng hực khí thế để tiến vào trận chung kết REUTERS