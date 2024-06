Những khoảnh khắc ấn tượng nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

Khép lại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024, cùng Báo Thanh Niên nhìn lại những khoảnh khắc ấn tượng trong hai ngày thi vừa qua.

Thí sinh sau giờ thi môn văn kỳ thi tốt nghiệp THPT cuối cùng theo chương trình Giáo dục phổ thông 2006 NHẬT THỊNH

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2024: ‘Em đặt báo thức nhưng lại bị điện thoại cám dỗ!’

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, từ sáng sớm, đông đảo thí sinh và các bậc phụ huynh đã có mặt tại điểm thi tốt nghiệp THPT 2024 tại Trường THCS Bàn Cờ (Q.3, TP.HCM). Trước giờ thi, phần lớn các em học sinh tỏ ra khá hào hứng và thoải mái.

Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều thí sinh tỏ ra lo lắng trước môn thi đầu tiên.

Thí sinh nhận xét đề toán thi tốt nghiệp THPT 2024: ‘Trời ơi, đề này em 'ăn' chắc!’

Chiều 27.6, hơn 1 triệu thí sinh của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 tiếp tục thực hiện bài thi môn toán. Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tại điểm thi Trường THCS Colette (Q.3, TP.HCM), đa số thí sinh nhận xét đề thi môn toán năm nay khá vừa sức.

Thí sinh đặc biệt bị viêm tủy đốt sống cổ thi tốt nghiệp THPT 2024: ‘Em bị đau đầu nhiều nên chỉ có thể ngồi được 30 phút'

Tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Q.Tân Bình, có một thí sinh đặc biệt bị viêm tủy đốt sống cổ. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu trưởng điểm thi bố trí cho thí sinh này được thi riêng tại một phòng ở tầng trệt, có giường nằm và gần phòng y tế.

Phụ huynh đưa con đi thi tốt nghiệp THPT 2024: “Lo lắng như mình đang đi thi”

Tại điểm thi Trường THPT Trường Chinh TP.HCM, nhiều phụ huynh và học sinh đã có mặt từ sớm. Những bậc cha mẹ không khỏi bồn chồn, lo lắng khi đồng hành cùng con trong kì thi quan trọng này.

Khi buổi thi bắt đầu, nhiều bậc phụ huynh không ra về mà chọn cách nán lại cổng trưởng để chờ con thi xong. Dù lo lắng, căng thẳng, nhưng hầu hết những người làm cha, làm mẹ đều không đặt áp lực lên con.

Thí sinh ngủ quên được CSGT chở đến điểm thi bằng xe chuyên dụng

Khoảng 14 giờ 25 phút chiều 27.6, tại điểm thi Trường THPT Hùng Vương kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 thông báo thí sinh tên Võ Văn M. (ngụ KP.Tân Xuân, P.Tân Xuân, TP.Đồng Xoài) không có mặt tại phòng thi.

Nhận được tin báo, CSGT Công an TP.Đồng Xoài đã nhanh chóng sử dụng xe ô tô đặc chủng CSGT đến tận nhà thí sinh này. Ngay sau khi gặp thí sinh, Công an TP.Đồng Xoài đã khẩn trương đưa thí sinh đến điểm thi, may mắn vẫn kịp thời gian dự thi môn toán vào chiều cùng ngày.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2024: ‘Các bạn làm rất nhanh rồi ngủ!’

Ngày 28.6, các thí sinh tiếp tục bước vào ngày thi thứ hai của của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024. Sáng nay các em làm bài thi tổ hợp KHXH (bao gồm: lịch sử, địa lý, giáo dục công dân) hoặc KHTN (bao gồm: vật lý, hoá học, sinh học) với thời gian làm bài là 150 phút. Thời gian làm bài mỗi môn là 50 phút, nghỉ giữa giờ 10 phút.

Thí sinh U.50 thi tốt nghiệp THPT 2024 ở TP.HCM: 'Tôi đi thi vì bản thân và làm gương cho hai con’

Đây chính là thí sinh tự do lớn tuổi nhất ở điểm thi Trường THPT Gò Vấp, Q.Gò Vấp, TP.HCM. Ông là Nguyễn Thế Tú, 48 tuổi, làm nghề tài xế đưa đón học sinh tại TP.Thủ Đức.

Ông Tú chia sẻ, thời còn trẻ gia đình gặp nhiều khó khăn về kinh tế nên ông không thể hoàn thành con đường học vấn của mình. Hiện tại, công việc, gia đình ổn định, ông quyết tâm thực hiện mơ ước còn đang dang dở của bản thân ở độ tuổi gần 50.

Mới mổ ruột thừa, nam sinh được đưa đến điểm thi tốt nghiệp THPT 2024 bằng xe cứu thương

Tại Trường THPT Võ Thị Sáu, Q.Bình Thạnh thí sinh Nguyễn Gia Bảo được xe cấp cứu chở đến điểm thi tốt nghiệp THPT 2024 do mới mổ ruột thừa cách đây 3 ngày.

Nam sinh này chia sẻ, ba ngày trước đó em đau bụng dữ dội. Gia đình liền chuyển em vào Bệnh viện Đa khoa Gia Định và được bác sĩ chỉ định mổ ruột thừa ngay trong đêm.

Sau ca mổ, em phải nằm viện ít nhất 5 ngày. Tuy nhiên, Bảo xin bác sĩ cho phép đi thi vào ban ngày, sau đó vào viện để theo dõi.