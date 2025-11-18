Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Những khoảnh khắc đẹp của người phụ nữ Việt Nam qua ảnh

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
18/11/2025 14:04 GMT+7

Cuộc thi ảnh với chủ đề 'Khoảnh khắc' do Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ tổ chức đã tìm ra những chủ nhân xứng đáng để trao giải thưởng

Sáng 18.11 tại TP.HCM, Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ đã tổ chức trao giải cuộc thi ảnh chủ đề "Khoảnh khắc" nhằm tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam qua ảnh.

Theo ban tổ chức, qua 1 tháng phát động (từ ngày 1.6.2025 đến hết ngày 30.6.2025), cuộc thi đã nhận được 1.249 tác phẩm của 99 tác giả với 64 bộ ảnh (532 ảnh) và 717 ảnh đơn. 

Những khoảnh khắc đẹp của người phụ nữ Việt Nam qua ảnh- Ảnh 1.

Tác phẩm Bảo trì nguồn năng lượng sạch đoạt giải nhì ảnh đơn

Ảnh: Nguyễn Trần Vũ

Những khoảnh khắc đẹp của người phụ nữ Việt Nam qua ảnh- Ảnh 2.

Tác phẩm giải nhì ảnh đơn Phẫu thuật nội soi

Ảnh: Bùi Viết Đồng

Các tác phẩm dự thi đã đạt được những hiệu quả về việc tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam thông qua tác phẩm ảnh nghệ thuật - với những giây phút ấn tượng, xúc động của người phụ nữ trong công tác nghiên cứu khoa học; hăng say trong lao động, sản xuất và công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Cùng với đó là những hình ảnh về sự nỗ lực, vất vả của các nữ huấn luyện viên, nữ vận động viên đằng sau những tấm huy chương.

Kết quả cuộc thi ảnh "Khoảnh khắc"

Ảnh đơn: giải nhất (5 triệu đồng) đã thuộc về tác giả Nguyễn Trung Trực với tác phẩm Thao trường nở hoa; 2 giải nhì (3 triệu đồng/giải) được trao cho tác giả Bùi Viết Đồng với tác phẩm Phẫu thuật nội soi và tác giả Nguyễn Trần Vũ với tác phẩm Bảo trì nguồn năng lượng sạch

Tác giả Nguyễn Duy Hậu với tác phẩm Sẵn sàng chiến đấu với giặc lửa vì bình yên cuộc sống và tác giả Võ Văn Hoàng với tác phẩm Hòa nhịp cùng nhận giải ba (2 triệu đồng).

Các tác giả đồng giải khuyến khích (1 triệu đồng/giải) có: Lò Văn Hợp với tác phẩm Mài công nghiệp; Võ Hoàng Triều - Khoảnh khắc ăn mừng bùng nổ của tuyển nữ Việt Nam sau khi vô địch SEA Games; Phạm Nhựt Thưởng - Vượt sào; Lê Hữu Thiết - Điều hành công nghệ và Nguyễn Duy Hậu với tác phẩm Mô hình nuôi cá diêu hồng phát triển kinh tế hộ gia đình.

Những khoảnh khắc đẹp của người phụ nữ Việt Nam qua ảnh- Ảnh 3.

Tác phẩm Sẵn sàng chiến đấu với giặc lửa vì bình yên cuộc sống đoạt giải ba

Những khoảnh khắc đẹp của người phụ nữ Việt Nam qua ảnh- Ảnh 4.

Tác phẩm Hòa nhịp nhận giải ba

Ảnh: Võ Văn Hoàng

Những khoảnh khắc đẹp của người phụ nữ Việt Nam qua ảnh- Ảnh 5.

Tác phẩm Thao trường nở hoa nhận giải nhất của cuộc thi

Ảnh: Nguyễn Trung Trực

hạng mục Ảnh bộ: giải nhất (7 triệu đồng) được trao cho tác giả Nguyễn Văn Tuấn với bộ ảnh Khám chữa bệnh tại bệnh viện Đa khoa Bình Dương; 1 giải nhì (5 triệu đồng): Lò Văn Hợp với bộ ảnh May bao bì xuất khẩu, 1 giải ba (3 triệu đồng) thuộc về tác giả Võ Hoàng Triều với bộ ảnh Khoảnh khắc bùng nổ khi CLB nữ TP.HCM ghi dấu lịch sử ở giải châu Á và 4 giải khuyến khích thuộc về các tác giả Cao Thị Thanh Hà: Bộ ảnh Những bông hồng thép; Lý Anh Lam (Đôi chân nhỏ với nghị lực phi thường); Võ Văn Hoàng (Những khoảnh khắc trong thể dục đồng diễn dưỡng sinh) và tác giả Nguyễn Trung Trực với bộ ảnh Nữ sứ giả hòa bình. 

Tin liên quan

Ảnh yoga và nghệ thuật khỏa thân của NSNA Thái Phiên được trao giải cao nhất

Ảnh yoga và nghệ thuật khỏa thân của NSNA Thái Phiên được trao giải cao nhất

Nắng sau rèm, cuốn sách ảnh yoga kết hợp với nghệ thuật khỏa thân (nude art) của NSNA Thái Phiên, vừa đoạt giải thưởng Nhiếp ảnh xuất sắc năm 2025 của Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam - hạng mục Công trình lý luận phê bình & sách ảnh.

Khám phá thêm chủ đề

khoảnh khắc đẹp Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ Người Phụ Nữ Việt Nam cuộc thi ảnh nhiếp ảnh Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận