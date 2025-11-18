Những khoảnh khắc đẹp của người phụ nữ Việt Nam qua ảnh

Sáng 18.11 tại TP.HCM, Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ đã tổ chức trao giải cuộc thi ảnh chủ đề "Khoảnh khắc" nhằm tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam qua ảnh.

Theo ban tổ chức, qua 1 tháng phát động (từ ngày 1.6.2025 đến hết ngày 30.6.2025), cuộc thi đã nhận được 1.249 tác phẩm của 99 tác giả với 64 bộ ảnh (532 ảnh) và 717 ảnh đơn.

Tác phẩm Bảo trì nguồn năng lượng sạch đoạt giải nhì ảnh đơn

Ảnh: Nguyễn Trần Vũ

Tác phẩm giải nhì ảnh đơn Phẫu thuật nội soi Ảnh: Bùi Viết Đồng

Các tác phẩm dự thi đã đạt được những hiệu quả về việc tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam thông qua tác phẩm ảnh nghệ thuật - với những giây phút ấn tượng, xúc động của người phụ nữ trong công tác nghiên cứu khoa học; hăng say trong lao động, sản xuất và công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Cùng với đó là những hình ảnh về sự nỗ lực, vất vả của các nữ huấn luyện viên, nữ vận động viên đằng sau những tấm huy chương.

Kết quả cuộc thi ảnh "Khoảnh khắc"

Ảnh đơn: giải nhất (5 triệu đồng) đã thuộc về tác giả Nguyễn Trung Trực với tác phẩm Thao trường nở hoa; 2 giải nhì (3 triệu đồng/giải) được trao cho tác giả Bùi Viết Đồng với tác phẩm Phẫu thuật nội soi và tác giả Nguyễn Trần Vũ với tác phẩm Bảo trì nguồn năng lượng sạch.

Tác giả Nguyễn Duy Hậu với tác phẩm Sẵn sàng chiến đấu với giặc lửa vì bình yên cuộc sống và tác giả Võ Văn Hoàng với tác phẩm Hòa nhịp cùng nhận giải ba (2 triệu đồng).

Các tác giả đồng giải khuyến khích (1 triệu đồng/giải) có: Lò Văn Hợp với tác phẩm Mài công nghiệp; Võ Hoàng Triều - Khoảnh khắc ăn mừng bùng nổ của tuyển nữ Việt Nam sau khi vô địch SEA Games; Phạm Nhựt Thưởng - Vượt sào; Lê Hữu Thiết - Điều hành công nghệ và Nguyễn Duy Hậu với tác phẩm Mô hình nuôi cá diêu hồng phát triển kinh tế hộ gia đình.

Tác phẩm Sẵn sàng chiến đấu với giặc lửa vì bình yên cuộc sống đoạt giải ba

Tác phẩm Hòa nhịp nhận giải ba Ảnh: Võ Văn Hoàng

Tác phẩm Thao trường nở hoa nhận giải nhất của cuộc thi Ảnh: Nguyễn Trung Trực

Ở hạng mục Ảnh bộ: giải nhất (7 triệu đồng) được trao cho tác giả Nguyễn Văn Tuấn với bộ ảnh Khám chữa bệnh tại bệnh viện Đa khoa Bình Dương; 1 giải nhì (5 triệu đồng): Lò Văn Hợp với bộ ảnh May bao bì xuất khẩu, 1 giải ba (3 triệu đồng) thuộc về tác giả Võ Hoàng Triều với bộ ảnh Khoảnh khắc bùng nổ khi CLB nữ TP.HCM ghi dấu lịch sử ở giải châu Á và 4 giải khuyến khích thuộc về các tác giả Cao Thị Thanh Hà: Bộ ảnh Những bông hồng thép; Lý Anh Lam (Đôi chân nhỏ với nghị lực phi thường); Võ Văn Hoàng (Những khoảnh khắc trong thể dục đồng diễn dưỡng sinh) và tác giả Nguyễn Trung Trực với bộ ảnh Nữ sứ giả hòa bình.