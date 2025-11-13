Ảnh yoga và nghệ thuật khỏa thân của NSNA Thái Phiên được trao giải cao nhất

Tin vui tại Hà Nội vừa đến với NSNA Thái Phiên khi tác phẩm Nắng sau rèm (Through the Curtain, Sunshine) đã được trao giải cao nhất - huy chương bạc (không có huy chương vàng), ở hạng mục Công trình lý luận phê bình & sách ảnh - giải thưởng Nhiếp ảnh xuất sắc năm 2025 của Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam.

Tác phẩm được xuất bản song ngữ Anh - Việt, là tập ảnh yoga kết hợp với nghệ thuật khỏa thân (do NXB Phụ Nữ Việt Nam ấn hành), gồm 133 tác phẩm ảnh và 18 bài viết đầy cảm xúc về hành trình sáng tác của tác giả.

NSNA Thái Phiên đã chọn tập trung vào các tư thế cơ bản, tìm sự sáng tạo trong ánh sáng, bố cục và cảm xúc, để mỗi bức ảnh kể một câu chuyện riêng

Bộ ảnh trích từ tập sách Nắng sau rèm được giải thưởng

Ảnh: THÁI PHIÊN

Chia sẻ cảm xúc với các đồng nghiệp, NSNA Thái Phiên cho biết: "Giây phút nghe tin, điều đầu tiên tôi nghĩ đến không phải là niềm vui cá nhân, mà là những giọt mồ hôi, nước mắt và cả những cái nhăn mặt đau đớn của những người mẫu trong cuốn sách này - những sứ giả yoga tuyệt vời. Họ không chỉ là người mẫu. Họ là những chiến binh yoga hàng đầu, đã vượt qua giới hạn cơ thể để tạo nên những asana độc đáo, tuyệt đẹp và… nguy hiểm trước ống kính".

Nắng sau rèm: truyền cảm hứng về sự tự do và sức mạnh tinh thần

Về sự ra đời của tác phẩm đoạt giải, theo NSNA Thái Phiên: "Cuốn sách được thai nghén trong những ngày Sài Gòn - TP.HCM giãn cách vì Covid-19. Chính trong khoảng lặng đó, tôi nhận ra giá trị của tinh thần lạc quan và vẻ đẹp tuyệt vời của tạo hóa đã ban tặng cho phụ nữ qua những asana độc đáo trong bộ môn yoga. Nắng sau rèm ra đời như một ánh sáng nhỏ len lỏi qua bóng tối, thắp lên niềm hy vọng và sự bình an.

Tác phẩm được xuất bản song ngữ Anh - Việt Ảnh: NXB

NSNA Thái Phiên Ảnh: NVCC

Có thể nói, để có được các tác phẩm nghệ thuật độc đáo in trong sách, đằng sau 133 bức ảnh là cả quá trình luyện tập khắc nghiệt, là những đêm dài đau nhức, là sự dũng cảm vượt qua nỗi e dè, ngần ngại khi thoát y để cống hiến trọn vẹn cho yoga và nghệ thuật.

NSNA Thái Phiên đã chọn tập trung vào các tư thế cơ bản, tìm sự sáng tạo trong ánh sáng, bố cục và cảm xúc để mỗi bức ảnh kể một câu chuyện riêng, chạm đến tâm hồn người xem chứ không chỉ dừng lại ở hình thể tuyệt vời mà tạo hóa đã ưu ái ban tặng cho phụ nữ.

Cuốn sách không chỉ là tập ảnh về yoga khỏa thân nghệ thuật...

... mà còn là lời nhắn nhủ về sự cân bằng, yêu thương và trân trọng sự sống con người, về sức mạnh tinh thần phi thường trước nghịch cảnh Ảnh: THÁI PHIÊN

"Tôi thành tâm biết ơn 15 bạn nữ huấn luyện viên yoga dũng cảm này. Vẻ đẹp hình thể, tâm hồn và sự hy sinh của các bạn chính là nguồn cảm hứng vô tận đã làm nên tác phẩm này. Là người say mê yoga, tôi luôn tìm kiếm cách ghi lại vẻ đẹp cơ thể người phụ nữ qua những động tác asana vừa mềm mại vừa ẩn chứa sức mạnh bên trong. Hành trình này đầy thử thách, đòi hỏi sự tinh tế để chạm đến cảm xúc. Tôi tin rằng, Nắng sau rèm sẽ truyền cảm hứng về sự tự do và sức mạnh tinh thần và tiếp tục chạm đến trái tim người xem ảnh", NSNA Thái Phiên chia sẻ.

Các giải thưởng khác

Huy chương vàng - giải thưởng xuất sắc năm 2025 của Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam ở hạng mục Nhiếp ảnh được trao cho tác giả Trần Lê Huy (TP.HCM) với bộ ảnh Metro tiến vào kỷ nguyên mới, và tác giả Vũ Ngọc Hoàng (TP.Hà Nội) với ảnh đơn Tự hào không quân Việt Nam.

Dịp này, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam cũng kết nạp 23 nghệ sĩ hội viên mới, xét phong tước hiệu 4 nghệ sĩ nhiếp ảnh xuất sắc (Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam): Nguyễn Hữu Thông (Bắc Ninh), Lê Đức Thành (Quảng Trị), Trần Nhân Quyền (Hà Nội) và Vũ Mạnh Cường (Phú Thọ).

Bên cạnh đó, có 1 nghệ sĩ được phong tước hiệu nghệ sĩ nhiếp ảnh đặc biệt xuất sắc (Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam) là nhiếp ảnh gia Nguyễn Á và 23 nghệ sĩ được phong tước hiệu ES.VAPA - nghệ sĩ nhiếp ảnh có cống hiến xuất sắc (Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam).

Một ảnh trong bộ Metro tiến vào kỷ nguyên mới nhận huy chương vàng Ảnh: Trần Lê Huy (TP.HCM)

Tác phẩm Tự hào không quân Việt Nam nhận huy chương vàng Ảnh Vũ Ngọc Hoàng (TP.Hà Nội)



