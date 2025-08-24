Nhiếp ảnh trẻ Việt Nam Nguyễn Long giành giải tại International Photography Awards 2025

International Photography Awards 2025 là giải thưởng danh giá trong lĩnh vực nhiếp ảnh. Tác phẩm đạt được thành tích này giúp Nguyễn Long ghi dấu trong cộng đồng nhiếp ảnh quốc tế, đồng thời mang lại niềm tự hào cho các nhiếp ảnh trẻ Việt Nam.



Nghệ thuật nhiếp ảnh: khi cảm xúc chiếm ưu thế

Bức ảnh đoạt giải của Nguyễn Long được xây dựng từ ý tưởng khai thác vẻ đẹp qua đôi mắt con người, như một điểm sáng của cảm xúc len lỏi giữa đời sống ồn ào. Ý tưởng này xuất phát từ chính trải nghiệm cá nhân và quan niệm nghệ thuật của tác giả: Dùng nhiếp ảnh để kể những câu chuyện về cảm xúc, con người và bản sắc.



Chứng nhận giải thưởng của tác giả được giới thiệu trên website chính thức cuộc thi; tác phẩm của nhiếp ảnh Nguyễn Long và các tác phẩm cùng đoạt giải khác ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong sáng tác, Nguyễn Long theo đuổi sự tối giản, xem con người là trung tâm của khung hình. Anh chia sẻ: "Khoảnh khắc bấm máy, tôi cảm thấy mình đã nắm giữ được sự giao thoa giữa hình ảnh và cảm xúc. Đó chính là giá trị khiến tôi tâm đắc nhất với bức ảnh này".

Ở phương diện kỹ thuật, nhiếp ảnh trẻ này đã chú trọng kiểm soát ánh sáng để tạo chiều sâu cảm xúc, đồng thời giữ bố cục tinh gọn nhằm tăng sức biểu đạt của nhân vật. Trong khâu hậu kỳ, anh lựa chọn hệ màu CMYK - vốn thường được ứng dụng trong in ấn và xuất bản nhằm giữ trọn vẹn độ trung thực, giúp tác phẩm phù hợp với triển lãm và sách ảnh quốc tế.

Bức ảnh đoạt giải được chọn trong IPA Annual Book - ấn phẩm gồm những tác phẩm nhiếp ảnh tiêu biểu nhất thế giới trong năm ẢNH: NGUYỄN LONG

Mỗi chi tiết đều được Nguyễn Long cân nhắc kỹ lưỡng, với mục tiêu không chỉ để người xem "thấy" mà còn "cảm" được câu chuyện ẩn sau bức ảnh. Chính việc sử dụng công này đã giúp anh gặt hái những thắng lợi nghệ thuật, đồng thời ghi dấu ấn cá nhân rõ nét trong làng nhiếp ảnh trẻ Việt Nam nói riêng và quốc tế nói chung.



Hành trình đến IPA 2025

Để tham gia IPA, Nguyễn Long đã tiến hành chọn lọc khắt khe trong hàng trăm tác phẩm cá nhân, chỉ gửi đi những bức ảnh thể hiện rõ nhất phong cách và triết lý sáng tác. "Ban đầu, tôi chỉ mong tác phẩm của mình được xuất hiện trong một sân chơi quốc tế. Nhưng khi nhận tin đoạt giải Honorable Mention - tức lọt vào nhóm 8% xuất sắc nhất toàn cầu, tôi thực sự xúc động. Hơn cả là niềm vui cá nhân, tôi hy vọng bản thân mình và nhiều nhiếp ảnh trẻ khác sẽ ngày một ghi dấu ấn mạnh mẽ và đậm hơn trên bản đồ nhiếp ảnh thế giới", anh chia sẻ.

IPA là một trong những giải thưởng danh giá nhất của ngành nhiếp ảnh, được tổ chức thường niên tại Mỹ, quy tụ hàng chục nghìn tác phẩm dự thi đến từ khắp nơi trên thế giới. Năm nay, cuộc thi thu hút hơn 14.000 tác phẩm từ 120 quốc gia, trải dài trên 11 hạng mục chuyên nghiệp gồm Quảng cáo, Sự kiện, Nghệ thuật, Kiến trúc, Thời trang, Thiên nhiên, Xuất bản...

Theo thống kê, chỉ khoảng 7–8% tổng số tác phẩm được hội đồng giám khảo quốc tế của IPA lựa chọn để trao giải, bao gồm các thứ hạng cao nhất và Honorable Mention. Việc một nhiếp ảnh gia Việt Nam lọt vào nhóm tinh hoa này ở bảng Chuyên nghiệp là một kết quả đáng ghi nhận. Đặc biệt, tác phẩm đoạt giải của Nguyễn Long sẽ được giới thiệu trong IPA Annual Book - ấn phẩm thường niên tập hợp những tác phẩm nhiếp ảnh tiêu biểu nhất thế giới trong năm, có giá trị như một phần của lịch sử nhiếp ảnh đương đại.



Nguyễn Hợp - một người mẫu thời trang chuyên nghiệp của Việt Nam đã diễn xuất tốt, là một phần thành công của bộ ảnh ẢNH: NGUYỄN LONG

Trước Nguyễn Long, nhiếp ảnh Việt Nam đã có những gương mặt xuất sắc như Vương Thiệu Nho, từng đoạt giải vàng, bạc và nhiều giải thưởng danh dự tại IPA 2018, hay Trần Việt Văn, nhà báo kiêm nhiếp ảnh gia gặt hái nhiều giải quốc tế danh giá, bao gồm giải Honorable Mention tại IPA.

Chia sẻ với phóng viên, Nguyễn Long nói: "Niềm vui từ giải thưởng cũng là sự tự chứng minh của các nhiếp ảnh trẻ chúng tôi rằng nhiếp ảnh Việt Nam có thể vươn tầm. Tôi hy vọng thành công này sẽ truyền cảm hứng để các bạn đồng nghiệp dám ước mơ, dám thử sức ở những sân chơi lớn…".