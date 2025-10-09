Sắc màu các dân tộc VN qua ống kính nữ nhiếp ảnh gia

Triển lãm giới thiệu đến người xem 54 tác phẩm tuyển chọn, không chỉ phản ánh sự phong phú của đời sống các dân tộc VN mà còn thể hiện góc nhìn giàu cảm xúc và chiều sâu nghệ thuật của các nữ nhiếp ảnh gia thuộc CLB Hải Âu. Đây cũng là dịp tôn vinh sức sáng tạo bền bỉ, tình yêu nghệ thuật nhiếp ảnh cháy bỏng và đóng góp thầm lặng của các thành viên CLB trong suốt 35 năm qua.

Dân tộc Chăm Ảnh: Đỗ Ngọc

Dịp này CLB cũng ra mắt ấn phẩm đặc biệt Sắc màu cuộc sống các dân tộc VN. Tập sách quy tụ 298 tác phẩm của 25 thành viên, khắc họa sinh động nét đẹp phong phú của 36 dân tộc anh em, được thực hiện công phu, in màu đẹp, bìa cứng và dày 300 trang.

Dân tộc Lô Lô Ảnh: Đào Hoa Nữ

Qua triển lãm Sắc màu cuộc sống các dân tộc VN, CLB Hải Âu lại một lần nữa khẳng định vị thế các tay máy nữ trong đời sống nhiếp ảnh, đồng thời gửi gắm thông điệp "nghệ thuật không chỉ để thưởng thức mà còn để sẻ chia, kết nối và lan tỏa yêu thương" xuyên suốt quá trình phát triển của CLB.



