Văn hóa

Sắc màu các dân tộc VN qua ống kính nữ nhiếp ảnh gia

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
09/10/2025 06:30 GMT+7

Kỷ niệm 71 năm ngày Giải phóng thủ đô 10.10 và 95 năm ngày thành lập Hội LHPN VN 20.10, sáng 8.10 tại Bảo tàng Phụ nữ VN (Hà Nội), Câu lạc bộ (CLB) nhiếp ảnh nữ Hải Âu khai mạc triển lãm ảnh Sắc màu cuộc sống các dân tộc Việt Nam.

Triển lãm giới thiệu đến người xem 54 tác phẩm tuyển chọn, không chỉ phản ánh sự phong phú của đời sống các dân tộc VN mà còn thể hiện góc nhìn giàu cảm xúc và chiều sâu nghệ thuật của các nữ nhiếp ảnh gia thuộc CLB Hải Âu. Đây cũng là dịp tôn vinh sức sáng tạo bền bỉ, tình yêu nghệ thuật nhiếp ảnh cháy bỏng và đóng góp thầm lặng của các thành viên CLB trong suốt 35 năm qua.

Sắc màu các dân tộc VN qua ống kính nữ nhiếp ảnh gia- Ảnh 1.

Dân tộc Chăm

Ảnh: Đỗ Ngọc

Dịp này CLB cũng ra mắt ấn phẩm đặc biệt Sắc màu cuộc sống các dân tộc VN. Tập sách quy tụ 298 tác phẩm của 25 thành viên, khắc họa sinh động nét đẹp phong phú của 36 dân tộc anh em, được thực hiện công phu, in màu đẹp, bìa cứng và dày 300 trang.

Sắc màu các dân tộc VN qua ống kính nữ nhiếp ảnh gia- Ảnh 2.

Dân tộc Lô Lô

Ảnh: Đào Hoa Nữ

Qua triển lãm Sắc màu cuộc sống các dân tộc VN, CLB Hải Âu lại một lần nữa khẳng định vị thế các tay máy nữ trong đời sống nhiếp ảnh, đồng thời gửi gắm thông điệp "nghệ thuật không chỉ để thưởng thức mà còn để sẻ chia, kết nối và lan tỏa yêu thương" xuyên suốt quá trình phát triển của CLB.

Sắc màu các dân tộc VN qua ống kính nữ nhiếp ảnh gia- Ảnh 3.
Sắc màu các dân tộc VN qua ống kính nữ nhiếp ảnh gia- Ảnh 4.
Sắc màu các dân tộc VN qua ống kính nữ nhiếp ảnh gia- Ảnh 5.


