Sau hai lượt đấu, Nhật Bản đang dẫn đầu bảng C với 6 điểm, trong đó có chiến thắng đậm 11-0 trước Ấn Độ. Đội tuyển nữ Việt Nam và Đài Loan cùng có 3 điểm, nhưng Việt Nam xếp sau do thua 0-1 trong trận đối đầu trực tiếp. Ấn Độ hiện chưa có điểm.

Ở lượt trận cuối, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp Nhật Bản, còn Đài Loan đối đầu Ấn Độ. Nếu giành được ít nhất 1 điểm trước Nhật Bản, đội tuyển nữ Việt Nam chắc chắn có vé vào tứ kết với tối thiểu vị trí thứ ba và 4 điểm trong tay. Khi đó, các đội đứng thứ ba ở bảng A và B không thể vượt qua do tối đa chỉ có thể đạt 3 điểm.

Trong trường hợp để thua Nhật Bản, cơ hội của đội tuyển nữ Việt Nam vẫn chưa khép lại, nhưng kết quả trận Ấn Độ gặp Đài Loan sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện bảng đấu.

Những kịch bản để đội tuyển nữ Việt Nam vào tứ kết Asian Cup nữ 2026

Cục diện phức tạp nếu Việt Nam thua Nhật Bản

Nếu Ấn Độ đánh bại Đài Loan, ba đội gồm Việt Nam, Đài Loan và Ấn Độ sẽ cùng có 3 điểm. Khi đó, thứ hạng sẽ được xác định dựa trên thành tích đối đầu giữa các đội.

Hiện tại, đội tuyển nữ Việt Nam thắng Ấn Độ 2-1 nhưng thua Đài Loan 0-1. Nếu Đài Loan hòa hoặc thắng Ấn Độ, hoặc thua với cách biệt từ 2 bàn trở lên, Việt Nam sẽ đứng thứ ba bảng C. Khi đó, cơ hội vào tứ kết phụ thuộc vào việc so sánh hiệu số bàn thắng thua với các đội đứng thứ ba ở bảng A và B.

Trường hợp Ấn Độ thắng Đài Loan với tỷ số 1-0, ba đội sẽ có cùng hiệu số bàn thắng thua là 0. Khi đó, Đài Loan sẽ xếp cuối do ghi ít bàn hơn. Việt Nam và Ấn Độ tiếp tục xét thành tích đối đầu, và đội tuyển nữ Việt Nam sẽ xếp nhì bảng nhờ chiến thắng 2-1 trước đối thủ.

Highlight đội tuyển nữ Bangladesh 0-4 Uzbekistan: Chính thức giành vé tứ kết

Tuy nhiên, nếu Ấn Độ thắng Đài Loan với tỷ số từ 2-1 trở lên, đội tuyển nữ Việt Nam có nguy cơ rơi xuống cuối bảng và bị loại.

Trong kịch bản thuận lợi hơn, nếu đội tuyển nữ Việt Nam đánh bại Nhật Bản và Đài Loan không thắng Ấn Độ, thầy trò HLV Mai Đức Chung thậm chí có thể vươn lên dẫn đầu bảng C.

Dù vậy, khả năng này được đánh giá là rất khó khi Nhật Bản đang thể hiện sức mạnh vượt trội. Từ đầu giải, các đội mạnh của châu Á như Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Triều Tiên và Úc đã ghi tổng cộng 37 bàn mà chưa để thủng lưới.

Nếu vào tứ kết với tư cách đội đứng thứ ba, đội tuyển nữ Việt Nam nhiều khả năng sẽ gặp đội nhất bảng A, có thể là Hàn Quốc hoặc Úc. Dù đây đều là những đối thủ mạnh, việc lọt vào vòng knock-out vẫn mở ra cơ hội tranh suất dự World Cup qua vòng play-off.