Những kiến nghị táo bạo

Xây dựng kênh kiểm soát lụt

KTS Nguyễn Đức Mạnh Tường, người sáng lập e-ND Architects (studio nghiên cứu và thực hành kiến trúc) đề xuất ý tưởng táo bạo: xây dựng kênh kiểm soát lụt để tránh lũ triệt để cho Huế.

Cụ thể, theo KTS Mạnh Tường, ở phía nam TP.Huế có thể đào kênh để ngăn lượng nước đổ về sông Hương. Kênh này có thể chia nước ngay từ khi hai dòng tả hữu hợp lại (lân cận cầu Tuần chẳng hạn) để tận dụng tối đa cao độ và dẫn nước về đầm Hà Trung. Còn ở phía bắc, trên sông Bồ (tại vị trí cắt qua QL1) có thể có kênh chia nước và dẫn theo đường ngắn nhất đi qua vùng đất hoang vu của xã Quảng Vinh để ra phá Tam Giang...

Tuyến kênh thoát lũ do KTS Nguyễn Đức Mạnh Tường minh họa ẢNH: NVCC

"Sông Hương uốn lượn cùng với ảnh hưởng của phụ lưu sông Bồ và với việc đô thị hóa tăng lên đã khiến việc thoát lũ ngày càng khó. Tuy vậy, TP.Huế có một diện tích đầm phá khổng lồ và trải dài là nơi có thể chứa một lượng nước cực lớn trước khi đổ ra biển. Dựa vào đây, giải pháp chống lũ cho TP.Huế có thể nằm ở việc chia nước ngay từ các "đầu nguồn" và dẫn trực tiếp về đầm phá mà không để chúng đi qua thành phố. Như vậy, TP.Huế vẫn có thể dùng kênh kiểm soát lụt nhưng không phải là các kênh thoát lũ bị động (vốn đã có) trong lòng thành phố mà là các kênh có khả năng chia nước ngay từ bên ngoài thành phố", KTS Mạnh Tường nói.

Trận mưa lũ lịch sử vừa qua khiến nhiều nơi ở TP.Huế chìm trong biển nước ẢNH: NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC

Cũng theo KTS Mạnh Tường, việc đào, xây dựng các kênh để chống ngập lụt cho thành phố, thị trấn... diễn ra trên khắp thế giới. Ví dụ như dự án chiến lược quốc gia quản lý rủi ro lũ lụt mà cơ quan JICA Nhật Bản đã đề xuất và hợp tác với Bộ Giao thông và xây dựng Philippines thực hiện. Dự án vay JICA 30 tỉ yen (tương đương 195 triệu USD), ký kết ngày 17.1.2024. Huế có diện tích tự nhiên nhỏ hơn, kênh thoát lũ ngắn hơn nhiều nên hy vọng ngân sách cũng ít hơn.

Khơi thông, nắn dòng các nhánh rẽ của sông Hương

PGS-TS Nguyễn Hữu Toàn (nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng) đề xuất giải pháp khơi thông, mở rộng và nắn dòng các nhánh rẽ của sông Hương như sông Phổ Lợi, Như Ý, An Cựu để tạo thêm các lối ra biển mới rộng hơn và thẳng hơn. Mở rộng và nắn thẳng lòng sông Bồ phía hạ lưu, nối thông trực tiếp ra biển cũng giúp thoát lũ hiệu quả. Đất đào vét sông sẽ giúp nâng cốt nền xung quanh, các con sông mới chỉnh trang sẽ mở ra những khu vực cảnh quan và phát triển mới; một công đôi ba việc… Ông Toàn cũng đề xuất phá bỏ Đập Đá để khơi thông dòng chảy và thay bằng một cây cầu phục vụ đi lại. Nghiên cứu quy hoạch những vùng có nền đất rất thấp ở ven đô, hình thành những hồ nhân tạo thông nhau để chứa nước và nghiên cứu mở thêm một cửa thông ra biển mới, ổn định lâu dài.

Người dân Huế chạy ô tô lên cầu đỗ tạm để né lũ ẢNH: NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC

Khu vực trung tâm thành phố Huế ngập chìm trong biển nước trong 3 đợt lũ liên tiếp vừa qua ẢNH: NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC

Ngoài ra, ông Hồng Nguyên Ngộ (ở Cồn Hến, P.Vỹ Dạ, TP.Huế) đề xuất giải pháp "sống chung với lũ" bằng cách chính quyền cho phép người dân vùng nội thành và các vùng trũng của TP.Huế được xây dựng nhà 2 tầng, trong đó sàn tầng 1 cao hơn đỉnh lũ năm 1999, phù hợp với quy hoạch chung thì miễn xin giấy phép. Có như vậy mới tăng số lượng nhà cao tầng chống lũ cho người dân.