Những lần quân đội Mỹ bắn nhầm máy bay trong xung đột hiện đại

Việc 3 tiêm kích F-15E Strike Eagle của Không quân Mỹ vừa bị Kuwait bắn nhầm hôm 2.3 được xem là trường hợp mới nhất cho thấy dù với công nghệ tiên tiến và lên kế hoạch kỹ lưỡng, những sự cố như trên vẫn có khả năng xảy ra, đặc biệt trong bối cảnh chiến sự Trung Đông hiện tập trung vào các cuộc tấn công đường không.

Máy bay quân sự rơi ở Kuwait ngày 2.3 ẢNH: REUTERS

Viết trên mạng xã hội X ngày 2.3, Bộ Chỉ huy trung tâm (CENTCOM) của Mỹ cho biết Kuwait đã thừa nhận bắn nhầm tiêm kích đồng minh, các phi công phải phóng ghế thoát hiểm và đã an toàn. Trên mạng xã hội ghi lại cảnh một phi công tiêm kích F-15 bị người dân Kuwait tiếp cận với tâm lý đề phòng do nghi là phi công Iran. Căng thẳng chỉ lắng xuống sau khi phi công được xác nhận là người Mỹ.

Đây không phải là lần đầu tiên quân đội Mỹ liên quan sự cố bắn nhầm kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, theo The War Zone.

Vụ Mỹ bắn nhầm trực thăng Black Hawk năm 1994

Xét về quy mô thương vong, vụ bắn nhầm trực thăng UH-60 Black Hawk của Mỹ tại Iraq ngày 19.4.1994 khiến nhiều người chết nhất trong hơn 3 thập niên qua, khi có 26 người thiệt mạng.

Khi đó, 2 trực thăng Black Hawk và phi hành đoàn đang trên đường thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ người tị nạn Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ sau khi kết thúc chiến tranh vùng Vịnh năm 1991. Trên trực thăng chở theo quân nhân, quan chức từ nhiều nước như Mỹ, Anh, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ. Tham gia nhiệm vụ còn có máy bay cảnh báo sớm (AWACS) E-3 của Không quân Mỹ để đảm bảo về mặt thông tin.

Dù vậy, phi công của 2 tiêm kích F-15 Mỹ đang tuần tra khu vực và nhầm 2 chiếc UH-60 thành trực thăng Mi-25 của Iraq và đã bắn rơi xuống lãnh thổ Iraq. Toàn bộ 26 người trên 2 trực thăng thiệt mạng. Các cuộc điều tra sau đó chỉ ra phi công F-15 đã không thể liên lạc với máy bay AWACS để cập nhật thông tin, trong khi việc xác định trực tiếp bằng mắt thường gặp khó khăn.

Quân nhân Mỹ có mặt tại hiện trường vụ 2 trực thăng UH-60 bị bắn nhầm ở Iraq năm 1994 ẢNH: KHÔNG QUÂN MỸ

Patriot liên tiếp bắn nhầm đồng minh năm 2003

Chiếc tiêm kích F/A-18C của Hải quân Mỹ là nạn nhân bị hệ thống phòng không Patriot của Lục quân Mỹ bắn nhầm. Khi phi cơ đang ở gần thành phố Karbala và trên đường trở lại tàu sân bay vào ngày 2.4.2003, có 2 khẩu đội Patriot của Mỹ đã nhận dạng tiêm kích của quân mình là tên lửa chống bức xạ của Iraq.

Do 2 lần nhận dạng cách nhau không lâu, kíp phóng cho rằng họ đang bị tên lửa Iraq nhắm mục tiêu và đã khai hỏa 2 tên lửa Patriot bắn hạ chiếc F/A-18C. Vụ việc khiến phi công điều khiển là trung úy Hải quân Mỹ Nathan Dennis White thiệt mạng.

Một sự cố tương tự gần thời điểm trên cũng đến từ sai sót trong khả năng nhận dạng của Patriot. Vào ngày 22.3.2003, phi công và hoa tiêu trên máy bay trinh sát Tornado của Không quân Hoàng gia Anh đang trên đường trở về căn cứ tại Kuwait đã bị nhắm mục tiêu, vào thời điểm quân đội Anh đang hỗ trợ Washington trong cuộc chiến tại Iraq.

Máy bay Tornado cũng bị phòng không Patriot của Mỹ đã nhận dạng nhầm thành tên lửa Iraq. Tổ đội Patriot đã khai hỏa và chiếc Tornado đã tự vệ nhưng bất thành. Hai thành viên đã thiệt mạng ngay khi bị tên lửa bắn trúng.

Xung đột Iran lan rộng sang Lebanon, Kuwait bắn nhầm máy bay Mỹ Inbox

Tàu chiến Mỹ bắn nhầm máy bay đồng đội ở Trung Đông năm 2024

Vụ việc gần nhất trước khi chiến sự Trung Đông bùng phát tuần trước là khi tiêm kích F/A-18F Super Hornet của Hải quân Mỹ bị tàu chiến cùng đơn vị bắn nhầm ngày 22.12.2024, giữa thời điểm căng thẳng biển Đỏ leo thang do các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại Yemen.

Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Harry S. Truman thời điểm đó phải chật vật chống lại các đợt tấn công từ tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Houthi.

Chiếc Super Hornet đã trở lại tàu sân bay tiếp nhiên liệu rồi lại cất cánh hỗ trợ phòng không. Trong quá trình đánh chặn, tàu tuần dương lớp Ticonderoga USS Gettysburg của Mỹ đã nhận nhầm máy bay đồng đội là tên lửa chống hạm của Houthi và đã phóng tên lửa đáp trả. Hai phi công đã dùng ghế phóng thoát hiểm và được cứu.