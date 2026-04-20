Những lỗi người điều khiển xe máy, ô tô hay mắc phải khi đứng gần đường tàu?

Thời gian qua, các vụ tai nạn giao thông đường sắt liên tục xảy ra với tính chất nghiêm trọng. Nguyên nhân cốt lõi đến từ ý thức chủ quan của người tham gia giao thông khi băng qua các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt. Trước thực trạng này, cơ quan chức năng đã đẩy mạnh tuần tra, tăng cường xử lý vi phạm trên toàn quốc nhằm chấn chỉnh trật tự an toàn giao thông và giảm thiểu rủi ro tai nạn.

Dưới đây là những lỗi vi phạm giao thông đường sắt phổ biến nhất hiện nay.

Dừng, đỗ xe trong phạm vi an toàn đường sắt

Nhiều người điều khiển phương tiện vẫn giữ thói quen chủ quan, cho rằng chỉ cần không đứng sát phạm vi tàu di chuyển là an toàn. Tuy nhiên, hành lang an toàn đường sắt là khoảng cách bắt buộc để tránh va chạm hoặc bị ảnh hưởng khi tàu di chuyển tốc độ cao. Việc dừng xe sát đường ray không chỉ đe dọa trực tiếp tính mạng người lái mà còn gây cản trở giao thông đường sắt.

Người tham gia giao thông phải đứng ngoài phạm vi an toàn đường sắt ẢNH: CHÍ TÂM

Căn cứ theo điểm d, khoản 6, điều 47, Nghị định 100/2019/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP), người điều khiển ô tô dừng, đỗ xe trong phạm vi an toàn đường ngang, cầu chung, hầm đường sắt bị phạt 800.000 đồng đến 1 triệu đồng. Đối với người điều khiển mô tô, xe máy, mức phạt cho hành vi này từ 300.000 đến 400.000 đồng theo điểm a, khoản 4, điều 47 của Nghị định trên.

Vượt rào chắn và tín hiệu đèn đỏ tại đường ngang

Hành vi cố tình vượt xe qua rào chắn đang di chuyển, đã đóng hoặc vượt đường ngang khi đèn đỏ là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn đường sắt. Nhiều tài xế nóng vội, thiếu kiên nhẫn cố tình lách qua rào chắn, tăng tốc băng qua đường ray dù tín hiệu đèn cảnh báo đã chuyển sang màu đỏ. Đây là hành động liều lĩnh, có thể dẫn đến tai nạn giao thông đường sắt.

Hành vi cố tình vượt rào chắn hoặc đèn đỏ đường sắt cực kỳ nguy hiểm, có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Căn cứ điểm a, khoản 8, điều 47 của Nghị định trên, người điều khiển ô tô vượt rào chắn hoặc đèn đỏ tại đường ngang bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng. Với xe mô tô, xe gắn máy, mức phạt từ 800.000 đến 1 triệu đồng theo quy định tại điểm đ, khoản 5, điều 47. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện còn bị phạt bổ sung tước quyền sử dụng bằng lái 1 - 3 tháng.

Sắp tăng mức xử phạt lỗi vi phạm giao thông đường sắt

Nếu so với Nghị định 168/2024/NĐ-CP để xử lý vi phạm giao thông đường bộ thì hiện nay, các mức phạt đối với lỗi vi phạm giao thông đường sắt còn khá "nhẹ tay", chưa đủ sức răn đe.

Kể từ ngày 15.5.2026, Nghị định 81/2026/NĐ-CP (Nghị định 81) về xử lý vi phạm giao thông đường sắt sẽ chính thức có hiệu lực thi hành, thay thế hoàn toàn Nghị định 100 và các văn bản sửa đổi, bổ sung trước đó. Điểm cốt lõi của Nghị định 81 nằm ở việc điều chỉnh tăng mức phạt đối với các vi phạm trong lĩnh vực đường sắt.

Đơn cử với lỗi vượt rào chắn khi chắn đang dịch chuyển; vượt khi đèn đỏ bật sáng, tài xế điều khiển mô tô, xe máy bị phạt 4 - 6 triệu đồng theo khoản 6, điều 13, Nghị định 81. Với tài xế ô tô, hành vi này bị phạt 18 - 20 triệu đồng theo khoản 9, điều 13 cùng Nghị định.

Kế đến, người điều khiển mô tô, xe máy vi phạm lỗi dừng, đỗ xe trong khu vực đường ngang sẽ bị phạt 800.000 đến 1 triệu đồng theo khoản 5, điều 13, Nghị định 81. Cũng với lỗi tương tự nhưng nếu điều khiển ô tô, tài xế bị phạt 6 - 8 triệu đồng theo khoản 7, điều 13, cùng Nghị định.