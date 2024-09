Những lỗi thường mắc phải với camera an ninh

Một số sơ suất nhất định có thể làm giảm đáng kể hiệu quả và tính năng của camera an ninh. Để thực sự tận dụng được giá trị tiền bỏ ra từ thiết bị, người dùng hãy tránh mắc phải những sai lầm dưới đây.



Người dùng nên tham khảo kỹ sản phẩm trước khi quyết định mua ẢNH: AFP

Mua nhầm sản phẩm

Camera an ninh không còn hiếm và khó mua nữa bởi người dùng có rất nhiều lựa chọn. Tuy nhiên, không phải mọi camera đều tạo ra như nhau. Ví dụ một mẫu cụ thể có thể hoạt động tốt vào ban ngày nhưng lại kém trong điều kiện thiếu sáng.

Giống hầu hết thiết bị khác, có nhiều tính năng và điều cần cân nhắc trước khi chọn mua camera an ninh. Hãy nghiên cứu và dành ít nhất vài ngày để so sánh và thậm chí thử nghiệm một vài mẫu trước khi chọn sản phẩm để bảo vệ an ninh cho ngôi nhà.

Vị trí kém

Người dùng mua camera an ninh có tốt đến mấy nhưng việc đặt không đúng vị trí sẽ không cung cấp phạm vi phủ sóng mình cần. Trong thực tế, nhiều người lắp đặt camera của họ ở những vị trí không phù hợp. Đặc biệt khi ở ngoài trời, người dùng cần tránh đặt camera ở nơi dễ thấy vì có thể bị đánh cắp, nhưng cũng cần tránh quá xa nơi ghi nhận các hoạt động. Ngoài ra, cũng cần chú ý đến các vật trang trí cản trở tầm nhìn.

Những thay đổi theo mùa như tán lá cũng tạo ra những vật cản dù không xảy ra khi lắp đặt. Nếu không cân nhắc kỹ vị trí đặt camera, người dùng có thể phải di chuyển camera liên tục. Trước khi thiết lập thiết bị, hãy chắc chắn kiểm tra những vị trí tốt nhất để lắp đặt camera an ninh theo cách có chiến lược để có phạm vi phủ sóng tốt nhất.

Vị trí quá xa phạm vi Wi-Fi khiến tín hiệu truyền video không ổn định ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH LASER GROUP

Ngoài phạm vi Wi-Fi

Nếu một ngôi nhà khá lớn hoặc đang cố gắng bảo vệ các khu vực bên ngoài ngôi nhà bằng camera an ninh, một vấn đề người dùng có thể gặp phải là duy trì kết nối Wi-Fi. Nếu camera quá xa router, nó có thể gặp khó khăn khi truyền video chất lượng cao, gặp sự cố chậm trễ hoặc thậm chí có thể ngắt kết nối hoàn toàn.

Điều này có thể được khắc phục với bộ mở rộng Wi-Fi như Mesh hoặc repeater. Người dùng nên kiểm tra xem internet của mình có đủ nhanh để hỗ trợ nhiều thiết bị hay không. Nếu băng thông tổng thể gây ra sự cố, hãy cân nhắc nâng cấp gói internet và router.

Bỏ qua các bản cập nhật

Giống như các thiết bị thông minh khác, camera an ninh cần được cập nhật phần mềm và firmware mới nhất để tận dụng các bản vá bảo mật và các tính năng mới có thể cải thiện trải nghiệm người dùng. Người dùng có thể kiểm tra cài đặt cập nhật tự động hoặc cài đặt thủ công, vì vậy hãy kiểm tra cài đặt cập nhật trên camera của mình.

Nếu camera không có tùy chọn tự động cập nhật, hãy đặt lời nhắc để cập nhật thủ công. Thật dễ quên, nhưng việc bỏ qua các bản cập nhật có thể khiến camera dễ bị tấn công bởi lỗ hổng bảo mật.

Sử dụng mật khẩu dễ đoán

Nếu camera an ninh có tên người dùng và mật khẩu mặc định, hãy đảm bảo thay đổi ngay sau khi thiết lập, ngay cả khi mật khẩu mặc định đủ an toàn. Người dùng không biết ai có quyền truy cập vào nó và việc không thiết lập mật khẩu phức tạp, duy nhất có thể khiến thiết bị dễ bị hack.

Người dùng cũng nên thay đổi mật khẩu ít nhất hai lần một năm để giảm thêm khả năng bị truy cập trái phép hoặc bị hack. Nếu thiết bị có bất kỳ tính năng bổ sung nào, như xác thực hai yếu tố hoặc mã hóa, hãy bật chúng.

Hãy hình thành thói quen xem qua lại các bản ghi đã lưu lại từ camera an ninh ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH GW SECURITY

Không xem lại cảnh quay

Việc lắp đặt camera an ninh chỉ là một nửa chặng đường khi người dùng cũng cần dành thời gian để xem lại cảnh quay mà nó ghi lại. Người dùng không cần phải xem lại từng giây cảnh quay đã ghi, nhưng việc xem lại các bản ghi định kỳ sẽ giúp phát hiện những vấn đề có thể đã bị bỏ qua và nhận thấy bất kỳ hoạt động lạ nào chưa được phát hiện.

Tự lắp đặt

Tự lắp đặt sẽ tiết kiệm hơn nhiều so với việc thuê một chuyên gia. Nếu có kỹ năng không sao, nhưng nếu không tự tin, hãy đầu tư vào dịch vụ lắp đặt chuyên nghiệp bởi một chuyên gia sẽ biết những vị trí tốt nhất để lắp đặt và những cài đặt nào cần cấu hình để tận dụng tối đa hệ thống.