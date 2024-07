Những lời tri ân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ Hội trường Thống Nhất

Tính đến trưa 25.7, có 189 đoàn và hơn 5.000 lượt người đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất.

Ghi sổ tang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên chia sẻ luôn nhớ mãi hình ảnh một con người vô cùng giản dị, khiêm nhường, nghị lực phi thường, một nhân cách lớn, một cán bộ, đảng viên mẫu mực, kiên trung, bất khuất.



Theo cảm nhận cá nhân của Bí thư Nguyễn Văn Nên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một nhà lãnh đạo đức độ, tài năng, quả cảm; một tấm gương tiêu biểu trong học tập, rèn luyện theo tư tưởng đạo đức phong cách Bác Hồ kính yêu, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, suốt đời vì nước vì dân, tận tụy, tận tâm, tận lực, tận hiến.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên NGỌC DƯƠNG

"Nguyện học tập, noi gương đồng chí và các bậc tiền nhân, thề tiếp nối truyền thống một cách xứng đáng, đoàn kết hơn nữa, nỗ lực hơn nữa, quyết tâm nhiều hơn nữa, phấn đấu xây dựng TP.HCM rực rỡ tên vàng", Bí thư Thành ủy TP.HCM khẳng định.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi ghi sổ tang NGỌC DƯƠNG

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi viết: "Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra đi nhưng đã để lại tình cảm và di sản to lớn, trong đó có những định hướng chiến lược cho sự phát triển TP.HCM, những gợi ý về cơ chế vượt trội để thành phố khơi dậy tiềm năng, lợi thế để tiếp tục phát triển, giữ vững vai trò, vị thế là trung tâm lớn về nhiều mặt, là đầu tàu kinh tế của cả nước.



UBND TP.HCM tiếp tục tổ chức, huy động mọi nguồn lực để triển khai có hiệu quả các chủ trương của Đảng, định hướng của đồng chí Tổng Bí thư, xây dựng TP.HCM phát triển, thịnh vượng mang lại cuộc sống hạnh phúc cho nhân dân".

Niềm tiếc thương tỏa khắp khu phố, bản làng

Trong khi đó, bà Tô Thị Bích Châu, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam viết: "Cuộc đời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức của người chiến sĩ cộng sản: Một lòng trung với nước, hiếu với dân; thấm nhuần và thực hiện triệt để các phẩm chất cách mạng cần kiệm liêm chính, chí công vô tư và tinh thần quốc tế trong sáng".



Bà Châu chia sẻ trong những ngày qua, không khí đau buồn, thương tiếc tỏa khắp các cơ quan, tổ chức, khu phố, bản làng, trong mỗi người dân Việt Nam và tâm thức của bạn bè quốc tế.

"Tấm gương, những giá trị quan trọng mà Tổng Bí thư đã cống hiến trọn đời cho Tổ quốc sẽ luôn được các thế hệ cán bộ, đảng viên, nhân dân Việt Nam noi theo, kế tục và làm rạng ngời hơn nữa", Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhìn nhận.

Bà Tô Thị Bích Châu, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam NGỌC DƯƠNG

Viết trong sổ tang, ông Trần Văn Rón, Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương chia sẻ: "Sinh thời, Tổng Bí thư luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và dành nhiều tình cảm sâu sắc, tin cậy đối với ngành kiểm tra đảng. Xin khắc cốt ghi tâm, nguyện học tập và làm theo di huấn của đồng chí, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó".

Cũng trong sổ tang, ông Mai Văn Chính, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, khẳng định: "Cán bộ, công chức, viên chức Ban Tổ chức Trung ương luôn ghi nhớ công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và những định hướng lãnh đạo, những lời căn dặn đối với cán bộ tổ chức và công tác tổ chức xây dựng Đảng. Biến những tiếc thương, nỗi buồn thành hành động cách mạng thiết thực, ra sức tu dưỡng, học tập, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao".

Nhiều cơ quan ngoại giao có trụ sở tại TP.HCM đến viếng và ghi trong sổ tang NGỌC DƯƠNG

Trong sáng cùng ngày, nhiều cơ quan ngoại giao đoàn ở TP.HCM cũng đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất.

Trong sổ tang, ông Furudate Seiki, quyền Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM viết: "Chúng tôi xin bày tỏ lòng chia buồn đến nhân dân Việt Nam trước sự ra đi của Ngài Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chúng tôi luôn ghi nhớ sự đóng góp tích cực của Ngài trong việc đẩy mạnh mối quan hệ giữa hai nước Nhật Bản và Việt Nam trên nhiều lĩnh vực".

Chị Lê Hương Thủy, chắt của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn viết sổ tang NGỌC DƯƠNG

Chị Lê Hương Thủy, chắt của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn chia sẻ, bản thân chị thấy may mắn vì được gặp mặt, ngồi nói chuyện, được học hỏi từ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều bài học hay, ý nghĩa trong công việc và cuộc sống.

"Thật may mắn hơn là cháu kịp tặng Bác một quyển sách do chính tay cháu viết bằng tình cảm yêu quý nhất. Lời cuối, xin chúc Bác an nghỉ và phù hộ cho đất nước luôn phát triển, đồng bào đoàn kết và sẽ có nhiều tấm gương học tập từ Bác và Bác Hồ sẽ lên lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta", chị Thủy viết.

Còn ông Trần Văn Kỳ thì viết ngắn gọn nhưng đong đầy tình cảm: "Vô cùng thương bác Trọng. Thưa bác, tôi chưa kịp trình thư lên bác, bác đã đi. Không một lời nào ngoài lời thương bác".

