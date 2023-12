Giả danh tu sĩ Phật giáo

Nhiều người dùng mạng xã hội đã không còn xa lạ với hình ảnh ông Nguyễn Minh Phúc (tự xưng là Thích Tâm Phúc) trong bộ đồ tu sĩ xuất hiện trên mạng xã hội.

Bề ngoài thì có vẻ là giống một tu sĩ, thế nhưng, qua xác minh của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Củ Chi, ông Nguyễn Minh Phúc không phải là tu sĩ Phật giáo mà chỉ là một cư sĩ tại gia. Ông Nguyễn Minh Phúc không xuất trình được giấy tờ chứng nhận về việc thọ giới như: chứng điệp Sa Di, chứng điệp Tỳ Kheo, chứng nhận Tăng Ni.

Những lùm xùm liên quan nhà sư giả ‘Thích Tâm Phúc’ trước khi bị bắt

Trên mạng xã hội, nhà sư giả Nguyễn Minh Phúc khoe được tặng nhiều bằng khen, huân chương, huy chương. Tuy nhiên, đại diện Công an TP.HCM cho biết năm 2019, Công an huyện Củ Chi kiểm tra, phát hiện tại nhà ông Phúc treo một số huân chương lao động và bằng khen tại phòng khách và 3 con dấu của chùa cổ và tiếng nước ngoài. Sau khi giám định, các bằng khen và huân chương đều là giả. Tuy nhiên, thời điểm đó, cơ quan công an chưa đủ cơ sở để xử lý hình sự.

Chẳng những tự xưng "đại đức Thích Tâm Phúc", ông Nguyễn Minh Phúc từng khiến dân mạng dậy sóng vì quay clip ăn thịt chó.

Đến tháng 7.2023, video ông Nguyễn Minh Phúc đứng giữa vòng vây công an trong quán nhậu và hình ảnh ông này ngồi ở trụ sở công an, được lan truyền trên mạng xã hội và tiếp tục thu hút sự quan tâm của dư luận.

Ông Nguyễn Minh Phúc giả mạo nhà sư 13 năm, liên tục tái phạm

Trục lợi

Theo thông tin từ UBND huyện Củ Chi, ông Nguyễn Minh Phúc thường xuyên lợi dụng danh nghĩa tu sĩ Phật giáo để kêu gọi, vận động, quyên góp gây quỹ nhằm mục đích trục lợi cá nhân và tụ tập đông người tại nhà riêng. Đây là nhà tình thương do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện cấp cho mẹ của ông vì gia cảnh neo đơn.

Từ năm 2015 đến trước khi bị bắt, chính quyền địa phương nhiều lần cử đoàn đến làm việc về những sự việc bất hợp pháp này và nhiều lần mời ông Phúc đến làm việc nhưng ông đều vắng không có lý do.

Ông Nguyễn Minh Phúc từng thành lập 6 công ty nhằm lợi dụng danh nghĩa công ty để thường xuyên tổ chức các sự kiện vận động, quyên góp gây quỹ không đúng mục đích và tụ tập đông người tại nhà riêng, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Qua phối hợp làm việc với cơ quan chức năng, 6 công ty này đã được khóa mã số thuế.

Bị xử phạt, nhắc nhở nhiều lần

Theo thông tin từ Công an TP.HCM, ông Nguyễn Minh Phúc từng tu học ở chùa Hoằng Pháp (ở huyện Hóc Môn) nhưng mới làm lễ quy y, chưa xuất gia. Đến năm 2010, ông Phúc về nhà lập nơi tu hành rồi tự lấy tên là chùa "Ngộ Chân Tự", tự xưng là "đại đức Thích Tâm Phúc".

Ông Nguyễn Minh Phúc làm giả giấy xác nhận thọ giới

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM, cho biết cơ quan chức năng đã mời làm việc và xử phạt hành chính, yêu cầu ông Phúc tháo dỡ bảng hiệu chùa và đề nghị không tổ chức sinh hoạt tôn giáo trái phép. Sau đó, ông Phúc tiếp tục sinh hoạt tôn giáo trái phép thông qua ngụy trang dưới dạng các doanh nghiệp.

Từng có nhiều phát ngôn trên mạng xã hội gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của Phật giáo Việt Nam, hồi tháng 2.2021, UBND huyện Củ Chi có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp xử lý nghiêm trường hợp ông Nguyễn Minh Phúc.

Gần một năm sau, vào tháng 1.2022, Công an xã Tân Phú Trung tham mưu UBND xã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với ông Phúc về hành vi "khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm, lăng mạ, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của người khác" với hình thức phạt tiền 2,5 triệu đồng.

Đến tháng 3.2023, UBND huyện Củ Chi chỉ đạo Phòng Nội vụ phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND xã Tân Phú Trung mời làm việc và yêu cầu ông Nguyễn Minh Phúc cam kết không phát ngôn sai sự thật, không chia sẻ những thông tin trái với quy định của pháp luật, trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam.

Và mới đây nhất, ngày 6.12.2023, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Củ Chi cho biết đơn vị đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Minh Phúc về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Bắt giam nhà sư giả tự xưng 'Thích Tâm Phúc'

Theo thông tin từ cơ quan công an, bị hại trong vụ án này là một phụ nữ (50 tuổi, ở huyện Hóc Môn, TP.HCM).

Khi người phụ nữ nhờ làm thủ tục tách một thửa đất tại xã Bình Mỹ (huyện Củ Chi, TP.HCM), bị can Phúc thỏa thuận với người phụ nữ chi phí là 135 triệu đồng, trong đó bị can Phúc nhận trước 70 triệu đồng. Tuy nhiên, bị can này lại lên mạng xã hội, tìm thuê người làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Khi hành vi bị phát hiện, bị can Phúc trốn sang Thái Lan. Ngay khi vừa về lại Việt Nam, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Củ Chi đã triệu tập ông Phúc lên để làm việc.

Sau nhiều lần quanh co chối tội, ông Nguyễn Minh Phúc đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.