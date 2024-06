Những lưu ý dành cho thí sinh TP.HCM trước khi thi lớp 10

Với 160 điểm thi (gồm 150 điểm thi lớp 10 thường và 10 điểm thi lớp 10 chuyên), Sở GD-ĐT TP.HCM huy động 13.539 giáo viên làm cán bộ coi thi và 2.370 nhân viên, bảo vệ, công an... làm nhiệm vụ tại các điểm thi tuyển sinh lớp 10.

Trước khi kỳ thi diễn ra, cán bộ khảo thí của Sở GD-ĐT TP.HCM lưu ý thí sinh những nội dung sau đây để tránh sai sót đáng tiếc khi bước vào phòng thi.

Chỉ còn 2 ngày nữa là thí sinh sẽ bước vào kỳ thi lớp 10 VÂN TRẦN

Theo quy định, vào lúc 9 giờ 30 ngày 5.6, thí sinh có mặt tại điểm thi lớp 10 ghi trong phiếu báo danh để kiểm tra thông tin và nghe hướng dẫn quy chế thi lớp 10.

Thí sinh mang theo giấy tờ tùy thân như: Phiếu báo danh (có dán hình); giấy khai sinh (bản photo không cần công chứng) để đối chiếu hồ sơ; thẻ học sinh hoặc thẻ bảo hiểm y tế hoặc CCCD có gắn chip.

Cán bộ phòng khảo thí thông tin, để phục vụ quá trình làm bài thi, thí sinh được mang vào phòng thi, gồm: Bút viết, thước kẻ, bút chì, tẩy chì, êke, thước vẽ đồ thị, dụng cụ vẽ hình, máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ.

Cấm mang vào phòng thi: Giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn; vũ khí và chất gây nổ, gây cháy; tài liệu, thiết bị truyền tin (thu, phát sóng thông tin, ghi âm, ghi hình) hoặc chứa thông tin để gian lận trong quá trình làm bài thi.

Sở GD-ĐT công bố lịch thi và thời gian làm bài các môn thi lớp 10 tại TP.HCM ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Trước khi làm bài thi lớp 10, thí sinh phải ghi đầy đủ số báo danh và thông tin của mình vào đề thi, giấy thi, phiếu trả lời trắc nghiệm, giấy nháp. Khi nhận đề thi, phải kiểm tra kỹ số trang và chất lượng các trang in; nếu phát hiện thấy đề thi thiếu trang hoặc rách, hỏng, nhòe, mờ phải báo cáo ngay với cán bộ coi thi trong phòng thi, chậm nhất 5 phút từ thời điểm bắt đầu tính giờ làm bài.

Ông Lê Hoài Nam, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết Sở GD-ĐT phối hợp với Công an TP bảo đảm tính bảo mật, an toàn tuyệt đối cho kỳ thi lớp 10 từ khâu ra đề thi, in, sao đề thi; bảo vệ các điểm thi, điểm in sao đề thi, điểm chấm thi; cùng tham gia áp tải, bảo vệ đề thi, bài thi theo đúng quy chế và kế hoạch.