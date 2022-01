Những lưu ý khi lái ô tô về quê chơi Tết để tránh bị phạt

Còn gần 2 tuần nữa sẽ đến Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022. Năm nay, lo ngại dịch Covid-19 lây lan khi đi tàu xe, máy bay… nhiều cá nhân, gia đình chọn phương án lái ô tô về quê chơi Tết, thăm người thân, gia đình. Ngoài những kinh nghiệm lái xe đường dài, để tránh bị xử phạt vì những lỗi không đáng có, trước và trong hành trình di chuyển, các tài xế nên chú ý những điều sau đây:

Kiểm tra thời hạn Giấy phép lái xe

Trước khi lên kế hoạch về quê chơi Tết, các tài xế nên chú ý kiểm tra thời hạn Giấy phép lái xe. Mới đây, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 123/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng. Trong đó, có quy định tăng mức xử phạt đối với hành vi sử dụng giấy phép lái xe ô tô hết hạn sử dụng, đồng thời rút ngắn thời hạn làm căn cứ tính mức xử phạt từ 6 tháng còn 3 tháng.

Cụ thể, người sử dụng giấy phép lái xe hết hạn dưới 3 tháng sẽ bị phạt tiền từ 5 - 7 triệu đồng. Phạt tiền từ 10 - 12 triệu đồng đối với người sử dụng giấy phép lái xe hết hạn từ 3 tháng trở lên.

Kiểm thẻ thu phí tự động không dừng (ETC)

Bên cạnh Giấy phép lái xe, tài xế nên chú ý kiểm tra thẻ thu phí tự động không dừng (ETC). Hiện tại, hình thức thu phí tự động không dừng (ETC) đã được triển khai ở hầu hết các trạm thu phí trên cả nước. Hệ thống này giúp cho người dân thuận tiện hơn khi tham gia giao thông như không cần dừng xe để trả phí khi đang lưu thông, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với nhân viên thu phí, tiết kiệm thời gian di chuyển…





Tại các trạm thu phí đều bố trí làn đường riêng dành cho các phương tiện thanh toán không dừng, có biển chỉ dẫn và vạch kẻ riêng. Tuy vậy, nhiều tài xế dù chưa đăng ký và dán thẻ ETC hoặc dán thẻ ETC nhưng không nạp tiền vào tài khoản… vẫn đi vào làn đường này. Dù cố tình hoặc vô ý đi nhầm vào làn ETC, các lái xe đều có thể bị phạt hành chính theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

Cụ thể, điều khiển xe không đủ điều kiện để thu phí theo hình thức điện tử tự động không dừng đi vào làn đường dành riêng thu phí theo hình thức điện tử tự động không dừng tại các trạm thu phí sẽ bị phạt tiền 1-2 triệu đồng. Ngoài ra, tài xế khi đi sai vào làn đường ETC tại các trạm thu phí còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 1 - 3 tháng.

Chú ý quan sát biển báo giao thông tuân thủ tốc độ

Một trong những lỗi các tài xế thường mắc phải khi lái xe đường dài về quê chơi Tết là lái xe quá tốc độ quy định. Việc lái xe qua nhiều tỉnh, thành phố với nhiều đoạn đường có tốc độ giới hạn khác nhau dễ khiến tài xế vi phạm “lỗi tốc độ”.

Hiện tại, nhiều đoạn đường qua hầu hết các tỉnh, thành phố đã gắn hệ thống camera giám sát giao thông, theo dõi tốc độ. Các lái xe có thể bị “phạt nguội” nếu vi phạm luật giao thông cũng như lái xe quá tốc độ cho phép. Vì vậy, khi lái ô tô về quê chơi Tết tài xế nên chú ý quan sát sát biển báo giao thông, nhất là các biển báo giới hạn tốc độ, biển báo ra vào khu dân cư… để lái xe đúng tốc độ quy định.