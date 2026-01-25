Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Live Những lưu ý về các kỳ thi riêng phục vụ tuyển sinh đại học năm 2026

Hà Ánh
Hà Ánh
25/01/2026 08:20 GMT+7

Vào 8 giờ 30 sáng nay (25.1), chương trình Tư vấn mùa thi 2026 của Báo Thanh Niên tiếp tục diễn ra tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương (số 1 Lê Lợi, phường Bình Dương, TP.HCM).

Tham dự chương trình Tư vấn mùa thi năm 2026 tại P.Bình Dương, TP.HCM có gần 5.000 học sinh của 10 trường THPT tham dự. Chương trình diễn ra đồng thời ở các kênh: thanhnien.vn, fanpage Facebook, kênh YouTube, TikTok Báo Thanh Niên.

Năm 2026, những điều chỉnh trong phương án tuyển sinh, đặc biệt về tổ hợp môn mà các trường ĐH công bố trong thời gian qua tác động đến việc chọn ngành xét tuyển, tổ hợp môn tự chọn của thí sinh năm nay. Ngoài ra, sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ, bùng nổ mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI) cũng tác động rất lớn đến việc học tập và lựa chọn ngành nghề của học sinh.

Những lưu ý về các kỳ thi riêng phục vụ tuyển sinh đại học năm 2026 - Ảnh 1.

Đông đảo học sinh P.Bình Dương, TP.HCM tham gia ngày hội Tư vấn mùa thi sáng 25.1

ảnh: Độc Lập

Những lưu ý về các kỳ thi riêng phục vụ tuyển sinh đại học năm 2026 - Ảnh 2.

Hoạt động tư vấn tại gian hàng triển lãm của các trường

ảnh: Độc Lập

Những lưu ý về các kỳ thi riêng phục vụ tuyển sinh đại học năm 2026 - Ảnh 3.

Nhà báo Nguyễn Trọng Phước, ủy viên Ban Biên tập, Giám đốc Trung tâm Phát triển nội dung số, phụ trách Ban Giáo dục Báo Thanh Niên, trao hoa và biểu trưng cảm ơn cho bà Trương Hải Thanh, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM

ảnh: Độc Lập

Trong chương trình Tư vấn mùa thi 2026, Báo Thanh Niên đồng hành với các trường ĐH trao nhiều suất học bổng Nguyễn Thái Bình cho học sinh có thành tích học tập tốt, có ý chí vươn lên trong cuộc sống. Hôm nay, chương trình trao 17 suất học bổng cho học sinh khu vực 3 TP.HCM: 10 suất của Trường ĐH Việt Đức, 5 suất của Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn; 1 suất học bổng học sinh nghèo vượt khó học giỏi của Công ty Năng Lượng Mới, 1 suất học bổng đặc biệt do Trường ĐH Thủ Dầu Một trao cho em Nguyễn Gia Hưng, Trường THPT Nguyễn Khuyến là học sinh mồ côi, vượt khó học giỏi.

Những lưu ý về các kỳ thi riêng phục vụ tuyển sinh đại học năm 2026 - Ảnh 4.

Trao học bổng cho học sinh vượt khó, học giỏi

ảnh: Độc Lập

Những lưu ý về các kỳ thi riêng phục vụ tuyển sinh đại học năm 2026 - Ảnh 5.

Học sinh nhận thông tin tuyển sinh của các trường trong ngày hội tư vấn tuyển sinh

ảnh: Độc Lập

Trong chương trình, chuyên gia tuyển sinh các trường ĐH-CĐ sẽ có những lưu ý với thí sinh để có kỳ tuyển sinh thuận lợi. Cùng với việc giải đáp băn khoăn về tư vấn ngành nghề, đại diện các trường còn chia sẻ thêm thông tin về các kỳ thi riêng phục vụ tuyển sinh trong năm nay như: kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM, kỳ thi TestAs của Trường ĐH Việt Đức, kỳ thi V-SAT…

Những lưu ý về các kỳ thi riêng phục vụ tuyển sinh đại học năm 2026 - Ảnh 6.

Học sinh học sinh tại khu vực 3 của TP.HCM lắng nghe các chuyên gia trong chương trình Tư vấn mùa thi sáng 25.1

ảnh: Độc Lập

Những lưu ý về các kỳ thi riêng phục vụ tuyển sinh đại học năm 2026 - Ảnh 7.

Ban tư vấn trong chương trình sáng nay

ảnh: Độc Lập

Những lưu ý về các kỳ thi riêng phục vụ tuyển sinh đại học năm 2026 - Ảnh 8.

Học sinh đặt câu hỏi cho ban tư vấn

Chuyên gia tư vấn các trường gồm:

PGS-TS Cổ Tấn Anh Vũ, Phó giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam

Những lưu ý về các kỳ thi riêng phục vụ tuyển sinh đại học năm 2026 - Ảnh 9.

PGS-TS Ngô Hồng Điệp, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một

Những lưu ý về các kỳ thi riêng phục vụ tuyển sinh đại học năm 2026 - Ảnh 10.

PGS-TS Phạm Thành Dương, Trưởng khoa kỹ thuật Trường ĐH Việt Đức

Những lưu ý về các kỳ thi riêng phục vụ tuyển sinh đại học năm 2026 - Ảnh 11.

Tiến sĩ Huỳnh Trung Phong, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Phát triển khởi nghiệp Trường ĐH Sư phạm TP.HCM

Những lưu ý về các kỳ thi riêng phục vụ tuyển sinh đại học năm 2026 - Ảnh 12.

Thạc sĩ Lê Trọng Vinh, Phó trưởng Phòng Quản lý đào tạo Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM)

Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Tuyển sinh, Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH Tài chính – Marketing

Những lưu ý về các kỳ thi riêng phục vụ tuyển sinh đại học năm 2026 - Ảnh 13.

Thạc sĩ Phạm Lê Quang, Phó trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên Trường ĐH Kinh tế-Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM)

Thạc sĩ Nguyễn Nhật Tài, Phó trưởng phòng Thông tin - Truyền thông, Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM)

Tiến sĩ Nguyễn Trần Phú, Phó trưởng Phòng Quản trị thương hiệu và truyền thông Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật TP.HCM

Những lưu ý về các kỳ thi riêng phục vụ tuyển sinh đại học năm 2026 - Ảnh 14.

Thạc sĩ Cao Quảng Tư, Giám đốc Tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn;

Thạc sĩ Hồ Lê Anh Hoàng, Giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Văn Hiến;

Thạc sĩ Nguyễn Đăng Quang, Phó trưởng phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM

Thạc sĩ Ngô Thị Xuân, Phó phòng Tuyển sinh và truyền thông Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM

Tiến sĩ Nguyễn Hoài Nguyên, đại diện Trường ĐH Mở TP.HCM

Thạc sĩ Trịnh Hoàng Xuân Phúc, Giám đốc Trung tâm Truyền thông và tư vấn hướng nghiệp Trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương

Những lưu ý về các kỳ thi riêng phục vụ tuyển sinh đại học năm 2026 - Ảnh 15.

Thạc sĩ Trần Việt Dũng, Trưởng phòng Đào tạo Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng.


Ngoài nội dung tư vấn ở hội trường, đại diện hơn 50 trường ĐH, CĐ và cơ sở giáo dục tham gia chương trình Tư vấn mùa thi 2026 cũng thực hiện tư vấn chuyên sâu cho học sinh và phụ huynh tại các gian hàng triển lãm. Đáng chú ý, chương trình là phần trình diễn của ca sĩ Giana và Tr.D.

Những lưu ý về các kỳ thi riêng phục vụ tuyển sinh đại học năm 2026 - Ảnh 16.

 

