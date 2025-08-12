Những lý do nên nâng cấp điện thoại

Việc mua mới điện thoại sau một vài năm sử dụng có thể mang lại nhiều lợi ích, từ việc khắc phục các vấn đề của điện thoại cũ đến trải nghiệm những tính năng mới.

Dù thế nào, có một số lý do buộc người dùng phải xem xét mua mới điện thoại ẢNH: K. VĂN

Khi nào cần nâng cấp điện thoại?

Theo Android Authority, có nhiều lý do khác nhau khiến việc nâng cấp điện thoại trở nên cần thiết. Dưới đây là những dấu hiệu cho thấy đã đến lúc mọi người nên cân nhắc thực hiện điều này.

Điện thoại nóng quá mức: Nếu điện thoại thường xuyên nóng lên một cách bất thường, ngay cả khi thực hiện các tác vụ cơ bản như gọi điện, đây có thể là dấu hiệu cho thấy phần cứng đã cũ và không còn đáp ứng được yêu cầu của các ứng dụng và hệ điều hành mới.

Phản hồi chậm khi chạm: Khi nhận thấy điện thoại bị trễ trong các tác vụ hằng ngày, điều này có thể do chip xử lý bị quá nhiệt và tự động giảm hiệu suất để bảo vệ.

Điện thoại bị treo hoặc khởi động lại ngẫu nhiên: Nếu điện thoại thường xuyên bị đơ hoặc tự khởi động lại, đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy người dùng nên xem xét việc thay thế. Mặc dù đôi khi vấn đề này có thể do phần mềm, nhưng nếu nó xảy ra thường xuyên, người dùng nên cân nhắc mua điện thoại mới.

Pin suy giảm đáng kể: Pin lithium-ion trong điện thoại sẽ giảm chất lượng theo thời gian. Nếu nhận thấy thời gian sử dụng pin giảm sút rõ rệt, đây là một dấu hiệu cho thấy người dùng nên nghĩ đến việc nâng cấp.

Thời gian sạc lâu: Trong trường hợp điện thoại mất nhiều thời gian để sạc, có thể bắt nguồn từ việc pin đã bị chai. Lúc này, người dùng có thể xem xét thay pin mới, nhưng nếu điện thoại đã cũ và có nhiều dấu hiệu khác, việc mua một chiếc điện thoại mới có thể là lựa chọn tốt hơn.

Hiệu suất bị hạn chế: Nếu đã nghe đến cụm từ "batterygate", người dùng sẽ biết rằng một số thương hiệu như Apple đã bị chỉ trích vì cố tình làm chậm hiệu suất của điện thoại để bảo vệ pin. Chính vì vậy, đã đến lúc cần xem xét mua một chiếc điện thoại mới nếu gặp phải tình trạng tương tự.

Nên nâng cấp nếu điện thoại không còn hỗ trợ cập nhật ẢNH: K. VĂN





Ngừng nhận cập nhật: Tuổi thọ của điện thoại thường phụ thuộc vào cam kết hỗ trợ phần mềm từ nhà sản xuất. Nếu điện thoại không còn nhận được các bản cập nhật bảo mật, người dùng có thể trở thành mục tiêu cho các cuộc tấn công mạng. Đây là lý do mà người dùng nên cân nhắc nâng cấp.

Màn hình có màu sắc bất thường: Nếu màn hình điện thoại bắt đầu xuất hiện các mảng màu lạ hoặc mờ đục, đó có thể là dấu hiệu cho thấy đã đến lúc thay thế. Hãy cần nhớ rằng, một màn hình không còn hiển thị màu sắc chính xác có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng.

Khó khăn trong việc kết nối: Kết nối di động và Wi-Fi ổn định là điều cần thiết. Nếu điện thoại không hỗ trợ công nghệ mạng mới như 5G hoặc chỉ hoạt động trên băng tần Wi-Fi cũ, tốt hơn hết người dùng nên xem xét việc nâng cấp để đảm bảo khả năng kết nối tốt hơn.

Việc nâng cấp điện thoại không chỉ giúp chúng ta giải quyết các vấn đề hiện tại mà còn mang lại trải nghiệm sử dụng tốt hơn trong tương lai. Chính vì vậy, hãy cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định.