Thế nào là điện thoại dùng một lần?

Điện thoại dùng một lần không chỉ mang lại nhiều lợi ích hợp pháp và an toàn như bảo vệ dữ liệu cá nhân và tránh mất điện thoại chính trong các chuyến đi, chúng còn có thể dùng cho các mục đích bất hợp pháp hoặc bí ẩn.

Điện thoại dùng một lần xuất hiện nhằm phục vụ nhiều mục đích khác nhau ẢNH: REUTERS

Về cơ bản, điện thoại dùng một lần là thiết bị di động đơn giản với các tính năng hạn chế, hoàn toàn tách biệt với điện thoại cá nhân. Chúng thường sử dụng thẻ SIM trả trước mua bằng tiền mặt mà không cần hợp đồng. Người dùng có thể nạp tiền cho cuộc gọi, tin nhắn hoặc dữ liệu, khi cần có thể nạp thêm.

Lưu ý khi mua điện thoại dùng một lần

Người dùng có thể dễ dàng tìm mua điện thoại dùng một lần tại các cửa hàng bán lẻ với giá chỉ vài trăm nghìn đồng. Tuy nhiên, khi mua chúng, người dùng cũng cần cân nhắc lý do sử dụng. Nếu mục đích là bảo vệ quyền riêng tư, việc mua trực tiếp bằng tiền mặt sẽ an toàn hơn so với việc mua trực tuyến, nơi thông tin cá nhân có thể bị lộ. Ngoài ra, ngân sách cũng là yếu tố quan trọng, nơi mọi người nên mua những thiết bị giá rẻ mà họ không ngại đánh mất.

Cảnh giác với các cuộc gọi điện thoại 'không nói gì'

Điện thoại dùng một lần có thể cung cấp một mức độ ẩn danh cao hơn so với điện thoại cá nhân vì chúng không liên kết với tên và địa chỉ của người dùng. Tuy nhiên, tính riêng tư này không hoàn toàn tuyệt đối bởi các nhà mạng vẫn có thể xác định vị trí của thiết bị.

Ngoài ra, điện thoại dùng một lần cũng hữu ích khi thiết lập tài khoản mạng xã hội mà không muốn liên kết với số điện thoại chính. Việc sử dụng thiết bị này khi đi du lịch cũng giúp bảo vệ điện thoại chính khỏi mất mát hoặc hư hỏng.

Tóm lại, điện thoại dùng một lần không chỉ là một công cụ cho những mục đích bảo vệ an toàn thông tin cá nhân mà thậm chí cả những hoạt động mờ ám.