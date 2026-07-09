Những mâm cơm cữ chu đáo khiến dân mạng thắc mắc: Mẹ trẻ được ai chăm?

Sau khi sinh em bé, chị Lê Thị Hà Phương (32 tuổi, quê ở Hải Phòng) thường xuyên chia sẻ những mâm cơm cữ được chuẩn bị chu đáo, đổi món mỗi ngày. Nhiều người tò mò không biết ai là người đứng bếp chăm mẹ trẻ kỹ đến vậy, và bất ngờ khi biết đó là bố chồng của chị. Ông cẩn thận lựa chọn thực phẩm, chế biến các món ăn thanh đạm, phù hợp với phụ nữ sau sinh cho con dâu.

Được biết, đây là lần thứ hai bố chồng tự tay nấu cơm cữ, 4 năm trước khi con dâu sinh con đầu lòng, ông cũng đảm nhận việc này. Ông đều đặn đi chợ, những hôm bận việc, ông tranh thủ mua thức ăn và kỹ lưỡng dặn dò con trai.

Ông Chiến chuẩn bị từng mâm cơm cữ cho con dâu ẢNH: NVCC

Chia sẻ với Thanh Niên, chị Lê Thị Hà Phương cho biết bố chồng là ông Nguyễn Văn Chiến (57 tuổi). Với chị Phương, ông Chiến là người giản dị, hiền lành và ít nói. Ông không phải là người thể hiện tình cảm qua lời nói mà quan tâm con cháu bằng hành động. Bố chồng là người âm thầm chăm lo để các con yên tâm làm việc và chăm sóc 2 con nhỏ.



Trong thời gian ở cữ, ông Chiến tự tìm hiểu và chuẩn bị các món ăn cho con dâu. Nếu chị Phương muốn ăn món gì sẽ chủ động đề xuất, bình thường ông tự lên thực đơn. Ông Chiến để ý mẹ sau sinh cần ăn các món đa dạng, đủ chất nên gần như ngày nào cũng có món mới. Nàng dâu cảm nhận bố dành rất nhiều tâm huyết cho từng bữa cơm, không chỉ đơn giản nấu cho đủ bữa.

Dân mạng ngưỡng mộ với sự chăm sóc khéo léo của ông Chiến ẢNH: NVCC

"Sau sinh là khoảng thời gian cơ thể còn mệt, lại phải chăm em bé gần như 24/24 nên chỉ cần có người chuẩn bị cho bữa cơm nóng hổi là sự thấu hiểu rất lớn. Điều khiến mình cảm động không phải là được ăn những món cầu kỳ mà có cảm giác được quan tâm và yêu thương, mình luôn trân trọng điều đó", chị Phương bày tỏ.

Trước những bình luận hài hước của dân mạng "không biết chồng chị còn anh trai hay em trai chưa lập gia đình", chị Phương cho hay gia đình chỉ có chồng chị và em gái. Chị cũng thích thú khi đọc những lời nhắn như "xin vía bố chồng", "nhà còn con trai không". Theo chị, đó chỉ là cách cư dân mạng bày tỏ sự yêu mến một cách dí dỏm khi thấy tình yêu thương của bố chồng dành cho con dâu.

"Mình vẫn luôn nghĩ lấy được chồng tốt là may mắn nhưng được làm dâu trong một gia đình mà bố mẹ chồng thương yêu con dâu, coi con dâu như con gái mới là điều đáng quý hơn cả. 2 lần mình sinh con là 2 lần được chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ. Những ngày thức đêm ôm con vất vả nhờ có những bữa cơm nóng hổi, lời quan tâm hỏi han khiến mọi mệt mỏi vơi bớt nhiều phần", nàng dâu nói.

Chị Phương cho biết, mỗi lần nhìn lại những bức ảnh của 2 con, chị lại cảm nhận rõ thời gian trôi quá nhanh. Điều khiến chị hạnh phúc là sau từng ấy năm, tình yêu thương và sự quan tâm mà gia đình chồng dành cho chị vẫn vẹn nguyên như những ngày đầu mới về làm dâu.

Ông Chiến yêu thương con cháu ẢNH: NVCC

Gia đình nhỏ của chị Phương ẢNH: NVCC

Ông Chiến chia sẻ quan điểm bản thân còn khỏe giúp được con cái là điều nên làm. Hơn nữa, việc nấu cơm không phải là điều quá lớn lao. Với ông, con dâu cũng như con ruột, việc chăm sóc con cháu không phải vì trách nhiệm hay để mọi người khen ngợi.

"Ở tuổi này, tôi không mong gì nhiều, nhìn thấy các con sống hòa thuận, công việc ổn định và các cháu lớn lên trong một gia đình đầm ấm cũng là điều hạnh phúc. Điều quan trọng nhất là coi nhau như người một nhà, biết đặt mình vào vị trí của nhau và cư xử chân thành. Người làm bố mẹ chồng nên yêu thương, tôn trọng chứ đừng quá khắt khe hay phân biệt con dâu với con ruột", ông Chiến nói.