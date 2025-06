Những mẫu Galaxy A sẽ được cập nhật lên One UI 8

Thông thường, nhiều thiết bị Galaxy sẽ kết thúc vòng đời sau khi nhận bản cập nhật lớn, và One UI 8 cũng không phải là ngoại lệ. Chỉ một số ít thiết bị Samsung sẽ được cập nhật lên phiên bản giao diện dựa trên Android 16 này, trong đó không phải tất cả các mẫu Galaxy đủ điều kiện cập nhật.

Nhiều thiết bị Galaxy A sẽ tương thích với One UI 8 ẢNH: ANDROID AUTHORITY

Nếu là người dùng Galaxy A và quan tâm đến One UI 8, danh sách các thiết bị sẽ nhận bản cập nhật này bao gồm Galaxy A73, Galaxy A56, Galaxy A55, Galaxy A54, Galaxy A53, Galaxy A36, Galaxy A35, Galaxy A34, Galaxy A33, Galaxy A26, Galaxy A25, Galaxy A24, Galaxy A16 (LTE/5G), Galaxy A15 (LTE/5G) và Galaxy A06 (LTE/5G).

Nếu thiết bị Galaxy A của người dùng có trong danh sách trên, hãy chờ đợi thông báo chính thức của Samsun g để biết thời gian cụ thể khi nào họ sẽ nhận được bản cập nhật. Những người dùng còn lại trong dòng Galaxy A có thể tiếp tục theo dõi để xác nhận danh sách thiết bị được hỗ trợ One UI 8 trước khi quyết định nâng cấp thiết bị.

Khi nào One UI 8 sẽ được triển khai?

Samsung vẫn chưa công bố ngày phát hành chính xác dành cho One UI 8 ổn định, nhưng hãng đã xác nhận bản cập nhật sẽ bắt đầu được triển khai vào mùa hè này, có nghĩa từ tháng 6 đến tháng 9. Đặc biệt, các thiết bị gập mới như Galaxy Z Fold 7 và Z Flip 7 sẽ được trang bị One UI 8 ngay khi xuất xưởng.

Giới thiệu các tính năng mới đáng chú ý của One UI 7

Mặc dù chưa có ngày phát hành cụ thể cho các thiết bị gập, nhưng các báo cáo cho thấy chúng có thể được phát hành vào tháng tới, trùng với thời điểm Android 16 ra mắt. Thông thường, các thương hiệu cần vài tuần để hoàn thiện giao diện tùy chỉnh của họ, do đó khả năng One UI 8 được phát hành vào tháng 7 là rất cao.

Với One UI 8, Samsung tỏ ra tự tin hơn khi nhìn vào One UI 7. Hãng đã bắt đầu thử nghiệm beta công khai và cam kết về mốc thời gian phát hành, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng. One UI 8 là bản nâng cấp nhỏ hơn nhiều so với One UI 7, điều này giúp quá trình phát triển diễn ra nhanh chóng hơn. Khi mà Samsung đang nỗ lực lấy lại lòng tin từ người dùng sau những phản hồi về One UI 7, đây được xem là một bước tiến quan trọng.