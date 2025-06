Samsung bỏ rơi One UI 8 đối với người dùng Galaxy S24?

Trên trang diễn đàn cộng đồng của Samsung, công ty thông báo chương trình One UI 8 beta đang chuẩn bị được triển khai cho dòng Galaxy S23 và S22. Tuy nhiên, hiện tại không có kế hoạch tương tự cho dòng Galaxy S24 - điều khiến nhiều người cảm thấy khó chịu.

One UI 8 đang được triển khai bản beta cho dòng Galaxy S25 ẢNH: TECHRADAR

Việc mở rộng chương trình One UI 8 beta đến Galaxy S23 và S22 nằm trong kế hoạch mở rộng chương trình beta của nền tảng dựa trên Android 16 đến các mẫu smartphone cao cấp cũ hơn. Sự phát triển này diễn ra trong bối cảnh người hâm mộ Samsung đang kỳ vọng chương trình beta sẽ được ra mắt cho dòng Galaxy S24 và các thiết bị gập của năm 2024.

Galaxy S24 vẫn sẽ không bị One UI 8 bỏ rơi

Mặc dù chưa có thông tin về One UI 8 beta cho dòng Galaxy S24, không có nghĩa là Samsung sẽ bỏ qua dòng sản phẩm này. Có khả năng công ty sẽ công bố một bản mở rộng lớn của One UI 8 beta, bao gồm nhiều mẫu cao cấp cũ hơn trong một lần. Điều này có nghĩa người dùng các mẫu cao cấp này có thể mong đợi chương trình beta sớm được triển khai.

Thông tin One UI 8 cập bến Galaxy S23 và S22 mà không đề cập đến dòng Galaxy S24 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Lưu ý rằng, Samsung đã xác nhận phiên bản One UI 8 ổn định sẽ xuất hiện lần đầu tiên trên các mẫu smartphone gập tiếp theo của hãng, tức Galaxy Z Fold 7 và Z Flip 7, cho thấy công ty Hàn Quốc dường như đang muốn đồng bộ hóa việc triển khai phần mềm mới với thời gian phân phối Android 16 của Google nhằm đưa hệ điều hành mới đến tay người dùng Galaxy sớm nhất có thể.

One UI 8 hứa hẹn sẽ là một bước tiến đáng kể so với phiên bản One UI 7 với những tinh chỉnh nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng trên toàn bộ hệ điều hành.