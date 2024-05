Những mẫu smartphone Android có thể thay thế iPhone 15

Nhiều smartphone Android từ Samsung, Xiaomi, Google hay các hãng khác không chỉ mang đến nhiều tính năng mà còn có giá tốt để thay thế cho iPhone 15. Cuộc chiến giữa iPhone và smartphone Android đang trở nên cân bằng hơn trong năm 2024, với những mẫu dưới đây đã chứng minh điều đó.



Galaxy S24 - mở đường "AI Phone"

Chiếc smartphone giống iPhone 15 về nhiều mặt là Galaxy S24 do kích thước sản phẩm và nhiều điểm nhấn khác. Samsung là nhà cung cấp màn hình chính của Apple nên người dùng có thể hiểu công ty Hàn Quốc đang thống trị lĩnh vực này, mang đến chất lượng hình ảnh vượt trội nhờ công nghệ Dynamic AMOLED 2X, độ phân giải FHD+, màn hình tần số quét 120 Hz và nhiều chức năng nâng cao chất lượng. Điều này giúp người dùng thưởng thức loạt phim hoặc bất kỳ nội dung nào khác trên Galaxy S24 tốt hơn so với iPhone 15.

Galaxy S24 gây chú ý với việc tích hợp Galaxy AI REUTERS

Galaxy S24 cũng đi kèm chip Exynos 2400 độc quyền của Samsung hứa hẹn có khả năng tối ưu hóa hiệu suất và mang lại trải nghiệm nhanh nhưng mượt mà, có khả năng chạy tất cả các ứng dụng và trò chơi, bất kể chúng có yêu cầu cao đến đâu. Tương tự, pin của Galaxy S24 lớn hơn của iPhone 15, cũng như có tính năng sạc nhanh và sạc không dây. Có lẽ iPhone 15 nhỉnh hơn một chút về camera nhưng Galaxy S24 cũng đáp ứng được nhiều mong đợi từ người dùng, cho các bức ảnh tự nhiên và ống kính tele có thể thu nhiều chi tiết mà iPhone 15 bị thiếu.

Đặc biệt là các tính năng AI trong Galaxy S24 có thể dịch cuộc gọi theo thời gian thực, tóm tắt văn bản, chỉnh sửa ảnh… Kết hợp với 7 năm cập nhật Android, điều này giúp Galaxy S24 trở thành một thiết bị sử dụng được lâu dài như iPhone 15, trong khi giá bán thấp hơn nhiều.

Xiaomi 14: máy ảnh Leica trong mơ

Với những ai đam mê nhiếp ảnh, Xiaomi 14 chính là lựa chọn được khuyên dùng do chất lượng ảnh chuyên nghiệp của máy ảnh nhờ hệ thống ống kính Leica. Chúng có vô số chế độ và chức năng chụp ảnh để có được bức ảnh hoàn hảo, ngoài ra còn có ống kính tele có khả năng ổn định mang lại mức độ chi tiết ấn tượng. iPhone 15 không có camera tele, vì vậy Xiaomi 14 có lợi thế lớn so với iPhone 15 khi chụp ảnh vật thể ở xa.

Xiaomi 14 nổi bật với hệ thống camera Leica AFP

Đối với những thứ khác, Xiaomi 14 là một chiếc điện thoại tuyệt vời, bao gồm màn hình có độ phân giải 1,5K rất tốt. Điện thoại cũng xuất xưởng với dung lượng lưu trữ 256 GB và hiệu năng vượt trội nhờ chip mạnh nhất của thế giới Android. Thời lượng pin sử dụng cũng dài hơn đáng kể so với iPhone 15 nhờ pin dung lượng 4.610 mAh (iPhone 15 có pin không đến 4.000 mAh) và sạc nhanh giúp nạp đầy pin điện thoại trong vòng chưa đầy nửa giờ. Trải nghiệm mới của HyperOS cũng khiến Xiaomi 14 thêm thú vị.

Google Pixel 8: đối thủ chính của iPhone 15

Nếu thứ mà người dùng đang tìm kiếm là trải nghiệm giống với iPhone 15 nhất thì không có lựa chọn nào khác ngoài Pixel 8. Mẫu điện thoại này không chỉ rẻ hơn so với các mẫu Galaxy S24 và Xiaomi 14 mà còn chạy nền tảng Android đặc biệt vì nó khác với bất kỳ thiết bị nào.

Pixel 8 mang đến trải nghiệm thuần Android DIGITAL TRENDS

Điều này là do Pixel 8 không có lớp tùy chỉnh theo kiểu One UI hoặc HyperOS do các nhà sản xuất khác tạo ra mà hoàn toàn được tạo thành từ các ứng dụng được cài đặt sẵn và các tính năng khác. Ngoài ra, Pixel là một trong những smartphone đầu tiên nhận được các bản cập nhật Android lớn và Pixel 8 cũng tự hào có 7 năm cập nhật nên nó có thể cập nhật lên Android 21 trong tương lai.

Chúng ta không được quên các tính năng AI để chỉnh sửa ảnh mà Pixel 8 có, cho phép biến bất kỳ hình ảnh nào thành một bức ảnh đáng kinh ngạc. Với các tính năng mà chúng cung cấp, Pixel 8 trở thành đối thủ nặng ký cho iPhone 15, chủ yếu nhờ camera Pixel 8 và khả năng tái tạo tông màu da chân thật.