Những mẹo đơn giản giúp bạn tiết kiệm điện mùa nắng nóng

Chị Võ Thị Kim Tuyến (29 tuổi) ngụ đường Hoàng Hữu Nam, P.Tân Phú, TP.Thủ Đức (TP.HCM), cho biết thời gian gần đây cảm thấy bất ngờ khi nhận được thông báo tiền điện tăng hơn nhiều hơn so với tháng trước. Cụ thể, thời điểm trước, mỗi tháng chị đóng khoảng 1,8 triệu đồng cho những thiết bị sử dụng trong nhà như: 2 máy lạnh, quạt, 3 ti vi, tủ lạnh, bếp điện và những thiết bị gia dụng khác. Tuy nhiên, bước sang tháng 3, tiền điện ở nhà chị lại tăng lên hơn 2,2 triệu đồng do nắng nóng.

"Nhà tôi sử dụng điện nhiều, nhưng tôi chưa lần nào nghĩ đến cách tiết kiệm. Giờ thì tiền điện tăng như vậy, tôi mới nghĩ phải làm sao để giảm hơn", chị Tuyến bày tỏ.

Bạn trẻ nên mở máy lạnh với nhiệt độ phù hợp Thanh Nam

Giải đáp thắc mắc này, thạc sĩ Hoàng Nguyên Phước, bộ môn điện công nghiệp, Viện kỹ thuật Hutech, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, cho biết vào mùa nóng ở các hộ gia đình, phòng trọ... đều có nhu cầu sử dụng các thiết bị điện nhiều. Đặc biệt là các thiết bị làm mát. Do đó, tiền điện tăng gấp nhiều lần sau khi sử dụng các thiết bị hiện nay là không tránh khỏi.

Để tiết kiệm điện trong mùa nóng, thạc sĩ Hoàng Nguyên Phước, nói rằng trước hết cần nhìn lại nhu cầu, ý thức và hành vi người sử dụng điện trong nhà. Thông thường, có 3 nhóm thiết bị điện làm mát được sử dụng nhiều nhất ở nhà, phòng trọ là: quạt, máy lạnh và tủ lạnh. Với máy lạnh, ông Phước chỉ cách rằng không nên bật nhiệt độ bên trong phòng quá chênh lệch với nhiệt độ bên ngoài. Nên mở máy lạnh với nhiệt độ vừa phải, vào khoảng 26 – 27 độ C thay vì 25 độ C như thông thường. Đồng thời, không bật máy lạnh ở nhiệt độ thấp nhất vào lúc mới sử dụng. Chỉ cần tăng 1 độ C thì sẽ tiết kiệm được khoảng 3% điện năng sử dụng.

"Ngoài ra, đừng nên mở máy lạnh trước thời điểm sử dụng quá lâu, bạn trẻ nên mở vào lúc vừa cần sử dụng là tốt nhất. Đừng mở trước vài giờ, chờ phòng lạnh rồi mới sử dụng. Nếu có điều kiện bạn trẻ nên chọn loại máy lạnh có chức năng inverter thay vì các loại máy thông thường. Bởi công nghệ này sẽ giúp tiết kiệm điện đáng kể khi sử dụng máy lạnh trong mùa nắng nóng", ông Phước chia sẻ.

Còn với tủ lạnh, ông Phước nói đặc thù không thể tắt mở như máy lạnh nhưng vẫn có thể điều chỉnh nhiệt độ phù hợp ở ngăn mát lẫn ngăn đông. "Tuy nhiên, cách tiết kiệm ở đây là cần giảm nhu cầu dự trữ thức ăn trong tủ lạnh. Việc mở cửa tủ lạnh thường xuyên cũng là cách lãng phí điện hiện nay. Có như vậy không gian trong tủ lạnh không bị chiếm chỗ, hệ thống làm lạnh sẽ được giảm tải và từ đó tiết kiệm điện hơn", ông Phước nói.

Bạn trẻ nên chọn các thiết bị điện phù hợp với nhu cầu sử dụng trong mùa nắng nóng Dạ Thảo

Bạn trẻ nên tìm hiểu và thay các loại đèn chiếu sáng ở trong nhà hoặc phòng trọ. Nên chọn các loại đèn LED thay cho bóng đèn sợi đốt, đồng thời kiểm tra công suất chiếu sáng phù hợp với không gian phòng. Đừng chọn loại bóng đèn quá sáng mà diện tích phòng quá nhỏ, như vậy sẽ tạo thêm nhiệt sẽ gây nóng. Tuy nhiên, dù cho đèn LED tiết kiệm điện đi chăng nữa thì bạn trẻ cũng nên bật khi cần thiết khi đêm xuống, còn vào ban ngày nên tận dụng ánh sáng trời là tốt nhất.

Cũng theo ông Phước, bạn trẻ cũng nên cân nhắc dùng các loại thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời như đèn điện hoặc các thiết bị khác. Kiểm tra các nguồn, dây điện để tránh bị thất thoát điện mà không hề hay biết. Không nên cắm điện nồi cơm, máy nấu nước nóng cả ngày làm tốn điện. Tìm mua những loại thiết bị công suất phù hợp với nhu cầu của bản thân. Cụ thể nếu bạn trẻ ở phòng trọ nên mua máy lạnh, quạt, bếp điện có công suất phù hợp với không gian và nhu cầu nấu nướng để tiết kiệm điện trong mùa nóng.